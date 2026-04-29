Prețuri carburanți miercuri, 29 aprilie. La stațiile Petrom, benzina standard costă 8,72 lei/l, în creștere față de ziua precedentă, când era 8,68 lei/l, ceea ce înseamnă o majorare de 0,04 lei. La Socar, benzina standard este 8,79 lei/l, preț neschimbat încă de luni, potrivit datelor publicate de Peco-Online.

Stațiile Mol au menținut prețul benzinei la nivelul din weekend, de 8,82 lei/l. Același lucru s-a întâmplat și la OMV, unde litrul costă 8,83 lei/l.

La Rompetrol, benzina standard este 8,83 lei/l, în urcare față de ieri, când costa 8,68 lei/l, ceea ce înseamnă o scumpire de 0,15 lei.

Și Lukoil a majorat prețul benzinei, astfel că litrul a ajuns la 8,85 lei/l, comparativ cu 8,70 lei/l, minimul zilei precedente. Creșterea este de 0,15 lei.

Prețul maxim la benzina standard se apropie de 9 lei și este întâlnit la unele stații Rompetrol din București.

Raportat pe orașe, benzina standard se vinde miercuri cu 8,72 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, litrul costă 8,69 lei.

Prețul unui litru de motorină standard în București este de 9,37 lei/l și se regăsește la stațiile OMV. Față de ziua precedentă, când costa 9,07 lei/l, majorarea este de 0,30 lei.

Rompetrol a păstrat prețul motorinei de ieri, la 9,37 lei/l.

Mol a crescut prețul la 9,37 lei/l, de la 9,19 lei/l în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o scumpire de 0,18 lei.

Și OMV a ridicat prețul motorinei la 9,37 lei/l de la 9,07 lei/l, nivel care se menținea din weekend, majorarea fiind de 0,30 lei.

La Petrom, motorina standard a ajuns la 9,38 lei/l, față de 9,28 lei/l anterior, în creștere cu 0,10 lei.

Stațiile Socar au majorat prețul de la 9,34 lei/l, tarif valabil de luni, la 9,49 lei/l. Scumpirea este de 0,15 lei/l.

Cea mai mare creștere este la Lukoil, unde motorina a ajuns la 9,59 lei/l, de la 9,22 lei/l, preț menținut din luni. Diferența este de 0,37 lei/l.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri la 9,34 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, litrul costă 9,27 lei.

Cea mai ieftină benzină din România se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 8,15 lei/l și este disponibilă la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Acest tarif se menține de luni.

Cea mai ieftină motorină costă 8,98 lei/l și se găsește la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița. Prețul este mai mare față de ieri, când era 8,83 lei/l.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la capitolul scumpiri, potrivit datelor anunțate recent de Eurostat.