Prețuri carburanți miercuri, 29 aprilie. La stațiile Petrom, benzina standard costă 8,72 lei/l, în creștere față de ziua precedentă, când era 8,68 lei/l, ceea ce înseamnă o majorare de 0,04 lei. La Socar, benzina standard este 8,79 lei/l, preț neschimbat încă de luni, potrivit datelor publicate de Peco-Online.

Stațiile Mol au menținut prețul benzinei la nivelul din weekend, de 8,82 lei/l. Același lucru s-a întâmplat și la OMV, unde litrul costă 8,83 lei/l.

La Rompetrol, benzina standard este 8,83 lei/l, în urcare față de ieri, când costa 8,68 lei/l, ceea ce înseamnă o scumpire de 0,15 lei.

Și Lukoil a majorat prețul benzinei, astfel că litrul a ajuns la 8,85 lei/l, comparativ cu 8,70 lei/l, minimul zilei precedente. Creșterea este de 0,15 lei.

PSD rupe legăturile cu Guvernul. Toți reprezentanții din funcțiile politice au demisionat
PSD rupe legăturile cu Guvernul. Toți reprezentanții din funcțiile politice au demisionat
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria.Taxa care se achită obligatoriu. Se aplică amendă în lipsa ei
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria.Taxa care se achită obligatoriu. Se aplică amendă în lipsa ei

Prețul maxim la benzina standard se apropie de 9 lei și este întâlnit la unele stații Rompetrol din București.

Raportat pe orașe, benzina standard se vinde miercuri cu 8,72 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, litrul costă 8,69 lei.

Prețul unui litru de motorină standard în București este de 9,37 lei/l și se regăsește la stațiile OMV. Față de ziua precedentă, când costa 9,07 lei/l, majorarea este de 0,30 lei.

Rompetrol a păstrat prețul motorinei de ieri, la 9,37 lei/l.

Mol a crescut prețul la 9,37 lei/l, de la 9,19 lei/l în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o scumpire de 0,18 lei.

Și OMV a ridicat prețul motorinei la 9,37 lei/l de la 9,07 lei/l, nivel care se menținea din weekend, majorarea fiind de 0,30 lei.

La Petrom, motorina standard a ajuns la 9,38 lei/l, față de 9,28 lei/l anterior, în creștere cu 0,10 lei.

Stațiile Socar au majorat prețul de la 9,34 lei/l, tarif valabil de luni, la 9,49 lei/l. Scumpirea este de 0,15 lei/l.

Cea mai mare creștere este la Lukoil, unde motorina a ajuns la 9,59 lei/l, de la 9,22 lei/l, preț menținut din luni. Diferența este de 0,37 lei/l.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri la 9,34 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, litrul costă 9,27 lei.

Unde sunt cei mai ieftini carburanți

Cea mai ieftină benzină din România se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 8,15 lei/l și este disponibilă la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Acest tarif se menține de luni.

Cea mai ieftină motorină costă 8,98 lei/l și se găsește la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița. Prețul este mai mare față de ieri, când era 8,83 lei/l.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la capitolul scumpiri, potrivit datelor anunțate recent de Eurostat.