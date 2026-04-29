Harta mobilității urbane în Europa s-a schimbat radical în ultimii ani. Pentru sutele de mii de români care locuiesc în Germania și Italia sau care tranzitează aceste țări, mașina personală – în special cele care au motor diesel – a devenit un subiect de analiză legislativă obligatorie.
Noile restricții din marile metropole nu mai vizează doar mașinile „foarte vechi”, ci au urcat pragul de interdicție până la standardele Euro 5 și, în anumite cazuri, chiar Euro 6.
Acest ghid detaliază noile reguli din „Umweltzone” (Germania) și „ZTL/Fascia Verde” (Italia), oferind soluții practice pentru a naviga legal în acest an.
1 . Germania: De la Umweltzone la „Diesel-Fahrverbot” (interdicția diesel)
Germania a fost pionierul zonelor cu emisii reduse, dar în 2026, celebrul „Placheta Verde” (Euro 4 sau mai nou) nu mai este suficient în multe centre urbane.
Orașele germane au primit autoritatea de a impune restricții specifice pe anumite segmente de drum sau zone întregi pentru vehiculele diesel care nu ating standardul Euro 6.
München: Pragul Euro 5 a fost depășit
Capitala Bavariei a implementat în 2026 faza finală a planului de curățare a aerului. Dacă până anul trecut mașinile diesel Euro 5 mai puteau circula cu anumite derogări, acum accesul în zona delimitată de inelul „Mittlerer Ring” este permis, cu puține excepții, doar vehiculelor Diesel Euro 6 sau celor electrice/hibride.
- Amenda: 100 Euro + taxe administrative (aprox. 28,50 Euro).
- Sfat: Verificați dacă mașina dvs. are montat un sistem de „Retrofit” (filtre de particule secundare) omologat, care poate permite accesul în anumite condiții.
Berlin și Hamburg: Restricții pe artere principale
În Berlin, restricțiile nu vizează întotdeauna întreg orașul, ci segmente critice de drum (cum este artera Leipziger Straße).
În 2026, camerele de supraveghere cu scanare automată a numerelor de înmatriculare sunt active, detectând instantaneu dacă un vehicul diesel Euro 5 pătrunde în zonele interzise.
Cum obții placheta în 2026?
Pentru românii care vin din țară, placheta ecologică (Feinstaubplakette) rămâne obligatorie. Aceasta se poate cumpăra online sau de la stațiile TÜV/DEKRA pentru aproximativ 6–10 Euro.
Atenție: o plachetă verde pe parbriz nu garantează accesul în zonele de „Diesel-Fahrverbot” dacă mașina este Euro 5!
2 . Italia: „ZTL Fascia Verde” și sistemul MoVe-In
Italia a dus lupta împotriva poluării la un nou nivel în 2026, transformând zonele istorice (ZTL – Zona a Traffico Limitato) în bariere aproape impenetreabile pentru dieselurile vechi.
Roma: „Fascia Verde” se extinde
Primăria Romei a activat în acest an noi porți electronice în „Fascia Verde”. Interdicția pentru vehiculele Diesel Euro 4 și Euro 5 este permanentă de luni până sâmbătă.
- Important: Chiar și rezidenții români din Roma care dețin astfel de mașini trebuie să le înlocuiască sau să se înscrie în programe speciale de monitorizare.
- Amenzi: Încep de la 168 Euro și pot duce la suspendarea permisului în caz de recidivă.
Milano: Area B și Area C
Milano este, probabil, cel mai restrictiv oraș din Italia în 2026.
- Area B: Acoperă aproape tot orașul. Accesul vehiculelor Diesel Euro 5 este interzis în zilele lucrătoare (07:30 – 19:30).
- Area C (Centrul Istoric): Accesul este și mai drastic, fiind condiționat de plata unei taxe zilnice (care în 2026 a ajuns la 7,50 – 10 Euro), însă mașinile diesel sub Euro 6 sunt interzise total, indiferent de plată.
Soluția „MoVe-In” (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti)
Pentru românii care locuiesc în regiunile Lombardia, Piemonte sau Veneto și nu au posibilitatea financiară de a schimba mașina imediat, există sistemul MoVe-In.
- Ce este: Un dispozitiv „black box” instalat pe mașină care îți oferă o cotă anuală de kilometri (de exemplu, 1000–2000 km) pe care îi poți parcurge chiar și cu o mașină poluantă în zonele restricționate.
- Cost: Aproximativ 50 Euro în primul an.
Comparație și impact. Ce trebuie să facă șoferii români în 2026?
Pentru a evita situațiile neplăcute, este esențial să înțelegem că în 2026 nu mai există „clemență” pentru turiști sau rezidenți noi. Sistemele sunt complet automatizate.
|Caracteristică
|Germania (Umweltzone)
|Italia (ZTL/Fascia Verde)
|Document Necesar
|Placheta Verde (autocolant)
|Înregistrare online/Sistem Move-In
|Standard Minim Diesel
|Euro 6 (în orașele mari)
|Euro 6 (în centrele metropolelor)
|Metodă Control
|Vizual și Camere (LKW/PKW)
|Camere video la fiecare intrare
|Excepții
|Mașini istorice (>30 ani), Persoane cu dizabilități
|Rezidenți (limitat), Mașini electrice
Sfaturi practice pentru tranzit sau rezidență
- Verifică Standardul Euro: Nu te lua după anul fabricației. Verifică în cartea de identitate a vehiculului. Unele mașini din 2015 sunt Euro 5, altele sunt deja Euro 6.
- Folosește Aplicații Actualizate: În 2026, aplicații precum Waze sau Google Maps au integrate alertele de ZTL, dar cea mai sigură este aplicația „Green-Zones” (disponibilă în toată UE pentru Google Play sau App Store), care îți spune în timp real dacă ai voie să intri într-o zonă în funcție de profilul mașinii tale.
- Parcările „Park & Ride” (P+R): În orașe precum München, Stuttgart, Milano sau Roma, cea mai inteligentă soluție este parcarea la periferie (lângă o stație de metrou sau S-Bahn). Aceste parcări sunt de obicei în afara zonelor de restricție și sunt mult mai ieftine.
Adaptarea la „aerul curat”
În aprilie 2026, mesajul autorităților europene este clar: mașinile diesel de generație veche (Euro 5 și sub) sunt eliminate treptat din peisajul urban.
Pentru românii din diaspora, acest lucru înseamnă fie o investiție într-un vehicul nou, fie o planificare mult mai riguroasă a traseelor zilnice.
Amenzile colectate prin sistemul transfrontalier ajung acum în România în câteva săptămâni, deci ignorarea regulilor nu mai este o opțiune. Fiți informați și folosiți tehnologia disponibilă pentru a vă proteja bugetul de penalizările drastice ale acestui an.
