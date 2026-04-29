Harta mobilității urbane în Europa s-a schimbat radical în ultimii ani. Pentru sutele de mii de români care locuiesc în Germania și Italia sau care tranzitează aceste țări, mașina personală – în special cele care au motor diesel – a devenit un subiect de analiză legislativă obligatorie.

Noile restricții din marile metropole nu mai vizează doar mașinile „foarte vechi”, ci au urcat pragul de interdicție până la standardele Euro 5 și, în anumite cazuri, chiar Euro 6.

Acest ghid detaliază noile reguli din „Umweltzone” (Germania) și „ZTL/Fascia Verde” (Italia), oferind soluții practice pentru a naviga legal în acest an.

Germania a fost pionierul zonelor cu emisii reduse, dar în 2026, celebrul „Placheta Verde” (Euro 4 sau mai nou) nu mai este suficient în multe centre urbane.

Orașele germane au primit autoritatea de a impune restricții specifice pe anumite segmente de drum sau zone întregi pentru vehiculele diesel care nu ating standardul Euro 6.

München: Pragul Euro 5 a fost depășit

Capitala Bavariei a implementat în 2026 faza finală a planului de curățare a aerului. Dacă până anul trecut mașinile diesel Euro 5 mai puteau circula cu anumite derogări, acum accesul în zona delimitată de inelul „Mittlerer Ring” este permis, cu puține excepții, doar vehiculelor Diesel Euro 6 sau celor electrice/hibride.

100 Euro + taxe administrative (aprox. 28,50 Euro). Sfat: Verificați dacă mașina dvs. are montat un sistem de „Retrofit” (filtre de particule secundare) omologat, care poate permite accesul în anumite condiții.

Berlin și Hamburg: Restricții pe artere principale

În Berlin, restricțiile nu vizează întotdeauna întreg orașul, ci segmente critice de drum (cum este artera Leipziger Straße).

În 2026, camerele de supraveghere cu scanare automată a numerelor de înmatriculare sunt active, detectând instantaneu dacă un vehicul diesel Euro 5 pătrunde în zonele interzise.

Cum obții placheta în 2026?

Pentru românii care vin din țară, placheta ecologică (Feinstaubplakette) rămâne obligatorie. Aceasta se poate cumpăra online sau de la stațiile TÜV/DEKRA pentru aproximativ 6–10 Euro.

Atenție: o plachetă verde pe parbriz nu garantează accesul în zonele de „Diesel-Fahrverbot” dacă mașina este Euro 5!

Italia a dus lupta împotriva poluării la un nou nivel în 2026, transformând zonele istorice (ZTL – Zona a Traffico Limitato) în bariere aproape impenetreabile pentru dieselurile vechi.

Roma: „Fascia Verde” se extinde

Primăria Romei a activat în acest an noi porți electronice în „Fascia Verde”. Interdicția pentru vehiculele Diesel Euro 4 și Euro 5 este permanentă de luni până sâmbătă.

Chiar și rezidenții români din Roma care dețin astfel de mașini trebuie să le înlocuiască sau să se înscrie în programe speciale de monitorizare. Amenzi: Încep de la 168 Euro și pot duce la suspendarea permisului în caz de recidivă.

Milano: Area B și Area C

Milano este, probabil, cel mai restrictiv oraș din Italia în 2026.

Acoperă aproape tot orașul. Accesul vehiculelor Diesel Euro 5 este interzis în zilele lucrătoare (07:30 – 19:30). Area C (Centrul Istoric): Accesul este și mai drastic, fiind condiționat de plata unei taxe zilnice (care în 2026 a ajuns la 7,50 – 10 Euro), însă mașinile diesel sub Euro 6 sunt interzise total, indiferent de plată.

Soluția „MoVe-In” (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti)

Pentru românii care locuiesc în regiunile Lombardia, Piemonte sau Veneto și nu au posibilitatea financiară de a schimba mașina imediat, există sistemul MoVe-In.

Un dispozitiv „black box” instalat pe mașină care îți oferă o cotă anuală de kilometri (de exemplu, 1000–2000 km) pe care îi poți parcurge chiar și cu o mașină poluantă în zonele restricționate. Cost: Aproximativ 50 Euro în primul an.

Pentru a evita situațiile neplăcute, este esențial să înțelegem că în 2026 nu mai există „clemență” pentru turiști sau rezidenți noi. Sistemele sunt complet automatizate.

Caracteristică Germania (Umweltzone) Italia (ZTL/Fascia Verde) Document Necesar Placheta Verde (autocolant) Înregistrare online/Sistem Move-In Standard Minim Diesel Euro 6 (în orașele mari) Euro 6 (în centrele metropolelor) Metodă Control Vizual și Camere (LKW/PKW) Camere video la fiecare intrare Excepții Mașini istorice (>30 ani), Persoane cu dizabilități Rezidenți (limitat), Mașini electrice

Verifică Standardul Euro: Nu te lua după anul fabricației. Verifică în cartea de identitate a vehiculului. Unele mașini din 2015 sunt Euro 5, altele sunt deja Euro 6. Folosește Aplicații Actualizate: În 2026, aplicații precum Waze sau Google Maps au integrate alertele de ZTL, dar cea mai sigură este aplicația „Green-Zones” (disponibilă în toată UE pentru Google Play sau App Store), care îți spune în timp real dacă ai voie să intri într-o zonă în funcție de profilul mașinii tale. Parcările „Park & Ride” (P+R): În orașe precum München, Stuttgart, Milano sau Roma, cea mai inteligentă soluție este parcarea la periferie (lângă o stație de metrou sau S-Bahn). Aceste parcări sunt de obicei în afara zonelor de restricție și sunt mult mai ieftine.

În aprilie 2026, mesajul autorităților europene este clar: mașinile diesel de generație veche (Euro 5 și sub) sunt eliminate treptat din peisajul urban.

Pentru românii din diaspora, acest lucru înseamnă fie o investiție într-un vehicul nou, fie o planificare mult mai riguroasă a traseelor zilnice.

Amenzile colectate prin sistemul transfrontalier ajung acum în România în câteva săptămâni, deci ignorarea regulilor nu mai este o opțiune. Fiți informați și folosiți tehnologia disponibilă pentru a vă proteja bugetul de penalizările drastice ale acestui an.