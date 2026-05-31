Taxe și interdicții pentru mașinile vechi. Proprietarii achită și cu 50% mai mult. Unde sunt cele mai dure reguli

În 2026, mașinile vechi nu mai sunt taxate printr-o singură „taxă de mediu” în majoritatea țărilor europene, însă sunt penalizate indirect prin impozite anuale mai mari, taxe la înmatriculare și restricții stricte de circulație în orașe. Diferențele apar mai ales în funcție de norma Euro, emisiile CO₂ și vechimea vehiculului.

În 2026, în România nu mai există o taxă specială de primă înmatriculare sau taxă de mediu, însă impozitul auto anual a fost modificat semnificativ pentru mașinile vechi și poluante. Calculul se face acum după două criterii: capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro.

Mașinile non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 au tarife mai mari pe fiecare grupă de 200 cm³, ceea ce înseamnă că proprietarii pot plăti cu 30–50% mai mult decât în anii anteriori. În schimb, autoturismele Euro 5 și Euro 6 beneficiază de tarife mai reduse.

Normă de poluare Nivel impozit 2026 Observații Non-Euro / Euro 1–2 Foarte ridicat Cele mai mari creșteri Euro 3 Ridicat Taxe mai mari față de 2025 Euro 4 Mediu Creșteri moderate Euro 5 Redus Mai avantajos Euro 6 Cel mai redus Favorizat fiscal Electric 40 lei/an Impozit fix

Pentru autoturismele cu valoare de achiziție mai mare de 375.000 lei (~75.000 euro), se aplică și o taxă suplimentară de 0,9% din diferența care depășește acest prag.

În Germania nu există o taxă unică de mediu pentru cumpărarea sau importul unei mașini vechi, însă proprietarii plătesc anual impozitul auto (Kfz-Steuer), care penalizează puternic vehiculele poluante. Din 1 ianuarie 2026, plata trebuie făcută integral în avans, fără posibilitatea achitării în rate.

Pentru mașinile înmatriculate înainte de 1 iulie 2009, taxa se calculează după capacitatea cilindrică și norma Euro, pentru fiecare 100 cm³.

Normă Euro Benzină (€ / 100 cm³) Diesel (€ / 100 cm³) Euro 3 – Euro 4 6,75 € 15,44 € Euro 2 7,36 € 16,05 € Euro 1 15,13 € 27,35 € Euro 0 până la 25,36 € până la 37,58 €

Exemplu: un diesel Euro 2 cu motor de 2.000 cm³ plătește anual peste 320 € impozit.

Pentru mașinile înmatriculate după iulie 2009, taxa include:

tarif de bază după cilindree;

taxă suplimentară pentru emisii CO₂ peste 95 g/km.

Tip motor Tarif de bază Benzină 2 € / 100 cm³ Diesel 9,50 € / 100 cm³

În Franța nu există un impozit auto anual fix pentru mașinile vechi, însă vehiculele poluante sunt afectate de restricții severe de circulație și taxe mari la înmatriculare sau import. Principalul sistem de control este vinieta ecologică Crit’Air, obligatorie în marile orașe.

Situație Reguli / Costuri Mașini foarte vechi Fără vinietă Crit’Air („Non-classé”) Benzină înainte de 1997 Interdicție în zonele ZFE Diesel înainte de 2006 Interdicție în zonele ZFE Crit’Air 3 Restricții în Paris, Lyon și Bordeaux Amendă 68 € fără vinietă validă

La înmatriculare (Carte Grise), proprietarii plătesc o taxă regională calculată după „calul fiscal” (Cheval Fiscal – CV). Tariful diferă în funcție de regiune și este, de regulă, între 45 și 55 € pe CV, însă mașinile mai vechi de 10 ani beneficiază de reducere de 50%.

Taxă Cum se aplică Taxa regională CV 45–55 € / cal fiscal Reducere vehicule >10 ani -50% Malus ecologic import Calculat după emisiile CO₂ Malus pe greutate Pentru mașini peste 1.500 kg Taxă greutate 10–30 € / kg peste limită

Din 2026, pragul pentru „malusul pe greutate” a fost redus la 1.500 kg, afectând în special SUV-urile mari și grele importate.

Franța oferă și programul „Prime à la conversion”, prin care proprietarii care casează mașini diesel vechi (înainte de 2011) sau benzină veche (înainte de 2006) pot primi subvenții pentru achiziția unui vehicul electric sau hibrid mai puțin poluant.

În Spania, mașinile vechi nu sunt taxate printr-un impozit special național, însă sunt afectate de restricții severe de circulație și de taxe locale mai mari. Din 2026, toate orașele cu peste 50.000 de locuitori aplică reguli stricte în Zonele cu Emisii Reduse (ZBE).

Categorie DGT Vehicule vizate Restricții Fără etichetă (A) Benzină înainte de 2001 / Diesel înainte de 2006 Interdicție totală în Madrid și Barcelona Etichetă B Vehicule mai vechi și poluante Acces limitat în multe orașe Eco / Zero Hibride și electrice Reduceri și acces liber

Intrarea neautorizată într-o zonă ZBE se sancționează cu amendă de 200 €.

Impozitul auto anual (IVTM) este stabilit de primării și se calculează după „caii fiscali” ai mașinii. Unele orașe aplică majorări pentru vehiculele poluante.

Tip vehicul Tratament fiscal Fără etichetă / Etichetă B Taxe locale mai mari cu până la 30% Eco / Zero Reduceri de până la 75% Vehicul istoric (>30 ani) Posibil scutit de IVTM

La import, Spania aplică și o taxă de înmatriculare bazată pe emisiile CO₂.

Emisii CO₂ Taxă Peste 196 g/km 14,75% din valoarea mașinii

În Austria, mașinile vechi sunt penalizate prin taxe mari la înmatriculare, impozite anuale ridicate și restricții de circulație pentru vehiculele poluante. Principalele costuri sunt impozitul anual inclus în asigurare și taxa NoVA aplicată la import sau prima înmatriculare.

Taxă / Sistem Cum funcționează Motorbezogene Versicherungssteuer Impozit anual calculat după puterea motorului (kW) NoVA Taxă la import / prima înmatriculare Abgasplakette Vinietă ecologică obligatorie în anumite zone Fahrverbote Interdicții pentru vehicule poluante

Pentru mașinile înmatriculate înainte de octombrie 2020, impozitul anual se calculează în principal după puterea motorului. Vehiculele vechi și puternice pot depăși 1.000–1.500 € pe an, mai ales dacă au emisii mari.

Tip vehicul Impact fiscal Motor mic și eficient Taxă mai redusă Motor mare / emisii ridicate Taxe foarte mari Plata lunară Supliment de până la 10%

La import, Austria aplică taxa NoVA, bazată pe emisiile CO₂ și pe anul primei înmatriculări. Pentru mașinile vechi cu emisii mari, taxa poate depăși valoarea vehiculului.

Emisii CO₂ Efect Emisii reduse Taxă mai mică Emisii mari Penalizare severă pe gram CO₂

Austria aplică și restricții de mediu în regiuni precum Wien, Niederösterreich, Steiermark și Tirol. Vehiculele diesel Euro 1–3 sunt adesea interzise în anumite zone, iar încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 2.180 €.