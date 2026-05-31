Taxe și interdicții pentru mașinile vechi. Proprietarii achită și cu 50% mai mult. Unde sunt cele mai dure reguli
SURSA FOTO: Dreamstime/Mașină veche
În 2026, mașinile vechi nu mai sunt taxate printr-o singură „taxă de mediu” în majoritatea țărilor europene, însă sunt penalizate indirect prin impozite anuale mai mari, taxe la înmatriculare și restricții stricte de circulație în orașe. Diferențele apar mai ales în funcție de norma Euro, emisiile CO₂ și vechimea vehiculului.
Taxa pentru mașinile vechi în România
În 2026, în România nu mai există o taxă specială de primă înmatriculare sau taxă de mediu, însă impozitul auto anual a fost modificat semnificativ pentru mașinile vechi și poluante. Calculul se face acum după două criterii: capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro.
Mașinile non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 au tarife mai mari pe fiecare grupă de 200 cm³, ceea ce înseamnă că proprietarii pot plăti cu 30–50% mai mult decât în anii anteriori. În schimb, autoturismele Euro 5 și Euro 6 beneficiază de tarife mai reduse.
|Normă de poluare
|Nivel impozit 2026
|Observații
|Non-Euro / Euro 1–2
|Foarte ridicat
|Cele mai mari creșteri
|Euro 3
|Ridicat
|Taxe mai mari față de 2025
|Euro 4
|Mediu
|Creșteri moderate
|Euro 5
|Redus
|Mai avantajos
|Euro 6
|Cel mai redus
|Favorizat fiscal
|Electric
|40 lei/an
|Impozit fix
Pentru autoturismele cu valoare de achiziție mai mare de 375.000 lei (~75.000 euro), se aplică și o taxă suplimentară de 0,9% din diferența care depășește acest prag.
Taxa pentru mașinile vechi în Germania
În Germania nu există o taxă unică de mediu pentru cumpărarea sau importul unei mașini vechi, însă proprietarii plătesc anual impozitul auto (Kfz-Steuer), care penalizează puternic vehiculele poluante. Din 1 ianuarie 2026, plata trebuie făcută integral în avans, fără posibilitatea achitării în rate.
Pentru mașinile înmatriculate înainte de 1 iulie 2009, taxa se calculează după capacitatea cilindrică și norma Euro, pentru fiecare 100 cm³.
|Normă Euro
|Benzină (€ / 100 cm³)
|Diesel (€ / 100 cm³)
|Euro 3 – Euro 4
|6,75 €
|15,44 €
|Euro 2
|7,36 €
|16,05 €
|Euro 1
|15,13 €
|27,35 €
|Euro 0
|până la 25,36 €
|până la 37,58 €
Exemplu: un diesel Euro 2 cu motor de 2.000 cm³ plătește anual peste 320 € impozit.
Pentru mașinile înmatriculate după iulie 2009, taxa include:
- tarif de bază după cilindree;
- taxă suplimentară pentru emisii CO₂ peste 95 g/km.
|Tip motor
|Tarif de bază
|Benzină
|2 € / 100 cm³
|Diesel
|9,50 € / 100 cm³
Taxa pentru mașinile vechi în Franța
În Franța nu există un impozit auto anual fix pentru mașinile vechi, însă vehiculele poluante sunt afectate de restricții severe de circulație și taxe mari la înmatriculare sau import. Principalul sistem de control este vinieta ecologică Crit’Air, obligatorie în marile orașe.
|Situație
|Reguli / Costuri
|Mașini foarte vechi
|Fără vinietă Crit’Air („Non-classé”)
|Benzină înainte de 1997
|Interdicție în zonele ZFE
|Diesel înainte de 2006
|Interdicție în zonele ZFE
|Crit’Air 3
|Restricții în Paris, Lyon și Bordeaux
|Amendă
|68 € fără vinietă validă
La înmatriculare (Carte Grise), proprietarii plătesc o taxă regională calculată după „calul fiscal” (Cheval Fiscal – CV). Tariful diferă în funcție de regiune și este, de regulă, între 45 și 55 € pe CV, însă mașinile mai vechi de 10 ani beneficiază de reducere de 50%.
|Taxă
|Cum se aplică
|Taxa regională CV
|45–55 € / cal fiscal
|Reducere vehicule >10 ani
|-50%
|Malus ecologic import
|Calculat după emisiile CO₂
|Malus pe greutate
|Pentru mașini peste 1.500 kg
|Taxă greutate
|10–30 € / kg peste limită
Din 2026, pragul pentru „malusul pe greutate” a fost redus la 1.500 kg, afectând în special SUV-urile mari și grele importate.
Franța oferă și programul „Prime à la conversion”, prin care proprietarii care casează mașini diesel vechi (înainte de 2011) sau benzină veche (înainte de 2006) pot primi subvenții pentru achiziția unui vehicul electric sau hibrid mai puțin poluant.
Taxa pentru mașinile vechi în Spania
În Spania, mașinile vechi nu sunt taxate printr-un impozit special național, însă sunt afectate de restricții severe de circulație și de taxe locale mai mari. Din 2026, toate orașele cu peste 50.000 de locuitori aplică reguli stricte în Zonele cu Emisii Reduse (ZBE).
|Categorie DGT
|Vehicule vizate
|Restricții
|Fără etichetă (A)
|Benzină înainte de 2001 / Diesel înainte de 2006
|Interdicție totală în Madrid și Barcelona
|Etichetă B
|Vehicule mai vechi și poluante
|Acces limitat în multe orașe
|Eco / Zero
|Hibride și electrice
|Reduceri și acces liber
Intrarea neautorizată într-o zonă ZBE se sancționează cu amendă de 200 €.
Impozitul auto anual (IVTM) este stabilit de primării și se calculează după „caii fiscali” ai mașinii. Unele orașe aplică majorări pentru vehiculele poluante.
|Tip vehicul
|Tratament fiscal
|Fără etichetă / Etichetă B
|Taxe locale mai mari cu până la 30%
|Eco / Zero
|Reduceri de până la 75%
|Vehicul istoric (>30 ani)
|Posibil scutit de IVTM
La import, Spania aplică și o taxă de înmatriculare bazată pe emisiile CO₂.
|Emisii CO₂
|Taxă
|Peste 196 g/km
|14,75% din valoarea mașinii
Taxa pentru mașinile vechi în Austria
În Austria, mașinile vechi sunt penalizate prin taxe mari la înmatriculare, impozite anuale ridicate și restricții de circulație pentru vehiculele poluante. Principalele costuri sunt impozitul anual inclus în asigurare și taxa NoVA aplicată la import sau prima înmatriculare.
|Taxă / Sistem
|Cum funcționează
|Motorbezogene Versicherungssteuer
|Impozit anual calculat după puterea motorului (kW)
|NoVA
|Taxă la import / prima înmatriculare
|Abgasplakette
|Vinietă ecologică obligatorie în anumite zone
|Fahrverbote
|Interdicții pentru vehicule poluante
Pentru mașinile înmatriculate înainte de octombrie 2020, impozitul anual se calculează în principal după puterea motorului. Vehiculele vechi și puternice pot depăși 1.000–1.500 € pe an, mai ales dacă au emisii mari.
|Tip vehicul
|Impact fiscal
|Motor mic și eficient
|Taxă mai redusă
|Motor mare / emisii ridicate
|Taxe foarte mari
|Plata lunară
|Supliment de până la 10%
La import, Austria aplică taxa NoVA, bazată pe emisiile CO₂ și pe anul primei înmatriculări. Pentru mașinile vechi cu emisii mari, taxa poate depăși valoarea vehiculului.
|Emisii CO₂
|Efect
|Emisii reduse
|Taxă mai mică
|Emisii mari
|Penalizare severă pe gram CO₂
Austria aplică și restricții de mediu în regiuni precum Wien, Niederösterreich, Steiermark și Tirol. Vehiculele diesel Euro 1–3 sunt adesea interzise în anumite zone, iar încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 2.180 €.
Recomandările noastre
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.