Record istoric privind cheltuielile de înarmare. În 2025, cheltuielile militare globale au atins cifra record de 2.890 de miliarde de dolari, marcând al unsprezecelea an consecutiv de creștere.
„Povara militară” — ponderea din PIB-ul global dedicată forțelor armate — a urcat la 2,5%, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2009 până în prezent. Datele indică fără echivoc faptul că statele lumii se simt tot mai puțin în siguranță, investind sume colosale pentru a face față unui context global marcat de războaie de uzură și tensiuni geopolitice fără precedent.
„Triumviratul” Forței: SUA, China și Rusia dețin controlul
Mai mult de jumătate din totalul cheltuielilor globale este generat de doar trei state: Statele Unite, China și Rusia. Împreună, acești coloși au investit 1,48 trilioane de dolari în propriile armate, reprezentând 51% din bugetul mondial al apărării. De precizat că Statele Unite, deși rămân lider detașat al cheltuielilor pentru înarmare, cu 954 de miliarde de dolari, au înregistrat o scădere de 7,5% față de 2024. Motivul principal? Administrația președintelui Donald Trump a suspendat aprobarea unor noi pachete de ajutor financiar militar pentru Ucraina. Totuși, SIPRI estimează că această „pauză” este temporară. Congresul a aprobat deja bugete de peste 1.000 de miliarde pentru 2026, cu o proiecție de 1.500 de miliarde de dolari în 2027.
„Jucătorul principal” din regiunea Asia-Oceania, China și-a mărit cheltuielile constant în ultimele trei decenii, ajungând la 336 de miliarde de dolari în 2025. De precizat că din cauza structurii de stat opace este greu de spus dacă acesta este bugetul real alocat forțelor armate.
Rusia face un efort major pentru susținerea industriei de război. Aflată în al patrulea an al invaziei din Ucraina, Moscova a urcat miza la 190 de miliarde de dolari (o creștere de 5,9%), ceea ce reprezintă un uriaș 7,5% din PIB-ul rus.
|Clasament
|Țară
|Cheltuieli 2025 (miliarde $)
|Cota din total mondial (%)
|1
|Statele Unite
|954
|33%
|2
|China
|[336]
|12%
|3
|Rusia
|[190]
|6.6%
|4
|Germania
|114
|3.9%
|5
|India
|92.1
|3.2%
|6
|Regatul Unit
|89.0
|3.1%
|7
|Ucraina
|[84.1]
|2.9%
|8
|Arabia Saudită
|[83.2]
|2.9%
|9
|Franța
|68.0
|2.4%
|10
|Japonia
|62.2
|2.2%
Europa: Epicentrul cursei înarmărilor
Principalul motor al acestei creșteri globale a provenit din Europa, care include Rusia și Ucraina, și a înregistrat o creștere de 14% a cheltuielilor, ajungând la 864 de miliarde de dolari. „Acest lucru se datorează a doi factori majori. Unul este războiul în desfășurare din Ucraina, iar celălalt este retragerea Statelor Unite din Europa”, a declarat dl Scarazzato. Statele Unite „împing Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare”. Germania, al patrulea cel mai mare cheltuitor de apărare din lume, și-a crescut cheltuielile cu 24% până în 2025, ajungând la 114 miliarde de dolari.
Franța se situează pe locul nouă, cu cheltuieli estimate pentru 2025 în valoare de 68 de miliarde de dolari, o ușoară creștere față de anul precedent. Spania a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă a cheltuielilor, cu 50%, până la 40,2 miliarde de dolari, depășind 2% din PIB pentru prima dată din 1994. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda poziției critice la declarațiile lui Donald Trump, care a solicitat țărilor din UE să aloce fonduri pentru înzestrarea armatei și sa-și crească contribuția la NATO.
Cheltuielile Rusiei au crescut cu 5,9%, până la 190 de miliarde de dolari, sau 7,5% din PIB. Între timp, Ucraina și-a majorat cheltuielile cu 20%, până la 84,1 miliarde de dolari, sau 40% din PIB.
România a avut o creștere semnificativa a procentului din PIB alocat cheltuielilor de înarmare
În context global, România ocupă locul 32 în lume în 2025. Cheltuieli alocate în anul 2025 au fost în cifre efective de 9.7 miliarde dolari. Astfel, România face un efort considerabil, având o creștere de 139% în perioada 2016–2025. Ponderea din PIB fiind de: 2.3% (față de 1.4% în 2016). Anul 2026 va aduce și mai multe investiții privind cheltuielile de înarmare, România beneficiind de programul SAFE.
Reacția în lanț în fața „amenințării chineze”
Regiunea Asia a înregistrat cea mai mare creștere anuală din 2009 (+8,5%), totalizând 681 de miliarde de dolari. Nu doar China dictează ritmul, ci și statele care se simt amenințate de expansiunea sa. Astfel Japonia a investit 62,2 miliarde de dolari (+9,7%), atingând cea mai mare pondere din PIB din 1958 încoace. totodată Taiwanul a urcat bugetul la 18,2 miliarde de dolari (+14%) și Coreea de Sud continuă să își modernizeze accelerat forțele armate.
Orientul Mijlociu: O relaxare fragilă
În ciuda instabilității cronice, regiunea a văzut o creștere marginală de doar 0,1%. Astfel Israelul și-a diminuat cheltuielile cu 4,9% (până la 48,3 miliarde $) pe fondul armistițiului din Gaza din ianuarie 2025. Totuși, suma rămâne cu 97% mai mare decât cea din 2022. Totodată, Iranul a raportat o scădere de 5,6% (la 7,4 miliarde $), însă cercetătorii avertizează că, în termeni nominali, cheltuielile au crescut, scăderea fiind „înghițită” de o inflație anuală galopantă de 42%.
Lumea se pregătește pentru ce e mai rău?
„Având în vedere multitudinea crizelor actuale, este probabil ca această creștere să continue și în 2026 și după aceea”, notează raportul.
Cu noi recorduri bugetare anunțate de SUA și cu o Europă care încearcă să recupereze decenii de subfinanțare, industria de armament devine, paradoxal, unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei mondiale, într-un moment în care pacea pare mai fragilă ca niciodată.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.