Ilie Bolojan a precizat că discuțiile despre SAFE continuă și și-a exprimat speranța că proiectul va fi dus la bun sfârșit, subliniind că acesta are o importanță majoră pentru consolidarea capacității de apărare a României pe termen lung și pentru întărirea industriei naționale de profil.

”Programul SAFE ar trebui finalizat până la sfârşitul lunii mai şi suntem în desfăşurarea programului, negocierile continuă şi România, pentru că are la dispoziţie o sumă importantă de bani pe care o putem contracta în condiţii mult mai avantajoase decât contractăm credite în piaţă, ar trebui să o valorifice şi ar fi recomandat ca până la sfârşitul lunii mai să avem SAFE-ul aprobat”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că își exprimă încrederea că proiectul va avansa în continuare, având în vedere că s-au înregistrat progrese semnificative, iar unele etape sunt deja parcurse, în timp ce altele urmează să fie finalizate, inclusiv prin analiză la nivelul CSAT.

Acesta a subliniat că procedura este în desfășurare și a evidențiat că proiectul are o importanță strategică, vizând consolidarea capacității de apărare a României pe termen lung, precum și întărirea industriei naționale de profil.

”Procedura este în derulare şi e un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre pe termen lung şi de întărirea industriei noastre naţionale”, a subliniat şeful Executivului.

Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, cum descrie relația pe care a avut-o cu Sorin Grindeanu până în momentul în care PSD a decis să își retragă sprijinul politic.

„Am căutat să am o relație de respect cu toți liderii politici, cu cei cu care a colaborat, parlamentari, politicieni, cu miniștrii cu secretari de stat. E o bază. O bază a unei bune înțelegeri, dar trebuie respectat cuvântul de fiecare dată, seriozitate, asumare de răspundere”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că, în contextul crizei politice aflate în desfășurare, decizia PNL este de a nu mai forma o coaliție de guvernare cu PSD.

Acesta a explicat că este vorba despre o schimbare de abordare politică, menită să marcheze distanțarea de practici considerate defavorabile pentru România și pe care liberalii au încercat, în această perioadă, să le corecteze.

Bolojan a subliniat că pentru PNL rămân esențiale principii precum administrarea corectă a banului public, reducerea risipei, transparența guvernării, evitarea promisiunilor nerealiste, eliminarea privilegiilor și a sinecurilor, precum și o guvernare onestă și orientată către interesul cetățenilor.