Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost întrebat la RRA despre posibilitatea numirii unui premier tehnocrat. El a spus că această idee a mai fost respinsă anul trecut, când au început discuțiile din coaliție, deși atunci a fost deja luată în calcul. A mai adăugat că nu exclude complet această variantă acum, mai ales pentru că președintele este concentrat pe problema PNRR, pe termenele limită și pe necesitatea adoptării unor legi importante pentru a fi îndeplinite obiectivele.

Grindeanu a explicat că, în aceste condiții, s-ar putea ajunge chiar la ideea unui premier din afara partidelor mari PSD și PNL. Totuși, el a spus că acest lucru ar forța într-o oarecare măsură regulile democrației, mai ales în situația în care premierul provine de la un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri.

El a precizat că o astfel de soluție ar putea fi acceptată doar dacă toate partidele din coaliție ar fi de acord cu o persoană care să fie potrivită și să mulțumească pe toată lumea.

