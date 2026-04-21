Sorin Grindeanu spune că PSD ia în calcul depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan
„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva. E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a declarat social-democratul.
Sorin Grindeanu afirmă că varianta unui premier tehnocrat poate fi acceptată dacă există acord în coaliția de guvernare
Grindeanu a fost întrebat și despre posibilitatea numirii unui premier tehnocrat. El a spus că această idee a mai fost respinsă anul trecut, când au început discuțiile din coaliție, deși atunci a fost deja luată în calcul. A mai adăugat că nu exclude complet această variantă acum, mai ales pentru că președintele este concentrat pe problema PNRR, pe termenele limită și pe necesitatea adoptării unor legi importante pentru a fi îndeplinite obiectivele.
Grindeanu a explicat că, în aceste condiții, s-ar putea ajunge chiar la ideea unui premier din afara partidelor mari PSD și PNL. Totuși, el a spus că acest lucru ar forța într-o oarecare măsură regulile democrației, mai ales în situația în care premierul provine de la un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri. El a precizat că o astfel de soluție ar putea fi acceptată doar dacă toate partidele din coaliție ar fi de acord cu o persoană care să fie potrivită și să mulțumească pe toată lumea.
„A fost respinsă, anul trecut, când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude, pentru că faptul că preşedintele îşi îndreaptă atenţia spre chestiunea aceasta a PNRR, iminenţa termenului limită şi faptul că trebuie adoptate nişte proiecte legislative pentru a fi pus în aplicare, pentru a fi îndeplinite, ne poate duce şi cu gândul la un premier din afara partidelor acestea PSD-PNL, partidele mari. Şi aşa e un pic forţat, sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei, când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul 3 la alegeri, cum e cazul acum, că despre asta vorbim. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia poate fi o soluţie”, a menţionat Grindeanu.
