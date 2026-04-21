În contextul deciziei PSD de a retrage sprijinul politic pentru actualul premier Ilie Bolojan, poziționarea partidului devine tot mai clară în perspectiva negocierilor politice care urmează. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a subliniat că vede consultările de la Cotroceni drept un moment-cheie pentru stabilirea unei noi formule politice.

„Cred că mâine sau poimâine vor avea loc consultări în care fiecare partid va spune ceea ce vede ca soluţie pentru deblocarea situaţiei politice. Pentru noi e simplu, s-a dat un vot covârşitor, 97 spre 98 la sută, cei aproape 5.000 de colegi au votat să retragem sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Asta înseamnă că Ilie Bolojan, din punctul nostru de vedere, al PSD, nu mai poate să aibă susţinerea noastră, adică nu va mai avea voturile PSD. Ilie Bolojan practic rămâne o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, la Palatul Victoria, în mod evident. Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, în mod sigur, fiecare partid va spune cum vede soluţia. La noi e simplu, ori o să avem o coaliţie pro-occidentală, la fel cum avem acum, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, având în vedere votul pe care tocmai l-am dat, sau PSD merge în opoziţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a indicat clar că PSD nu mai poate continua în actuala formulă guvernamentală, iar viitorul depinde de negocierile politice care vor urma.

În ceea ce privește propunerea unui nou premier, liderul PSD a adoptat o poziție prudentă, subliniind că primele discuții nu vor viza nume concrete, ci mai degrabă conturarea unei majorități funcționale.

„Eu cred că la prima consultare nu e cazul să facem aşa ceva, dar asta nu înseamnă că vom fi pasivi atunci când, dacă s-ar degaja o soluţie de majoritate pro-occidentală şi PSD e parte activă a acestei majorităţi, nu o să spunem că da sau nu susţinem un anumit prim-ministru. Deci nu văd din prima discuţiile să meargă în direcţia aceasta. Avem un protocol care sigur în acest moment pare că e doar o hârtie, dar dacă e să vorbim din principiile protocolului, acolo lucrurile sunt clare legat de cine şi ce ocupă în cadrul acestei coaliţii. În mod sigur, fiecare din celelalte partide vor veni cu un punct de vedere la fel de clar ca şi noi. Preşedintele va încerca să găsească o soluţie astfel încât o majoritate pro-europeană să rămână”, a explicat Sorin Grindeanu.

În paralel cu negocierile politice, PSD analizează și instrumentele parlamentare pentru a forța o schimbare la vârful Executivului. Sorin Grindeanu nu a exclus depunerea unei moțiuni de cenzură, dar a subliniat că aceasta nu reprezintă prima opțiune.

Detaliind această posibilitate, liderul social-democrat a afirmat:

„În 45 de zile ar trebui să vină în Parlament, aşa cum au venit şi alţii, deci nu e o premieră, să îşi verifice majoritatea, dacă mai există. Dacă ea există, continuă, dacă nu există, atunci trebuie să se intre într-o zonă de negocieri politice, Guvernul se consideră picat. Sau să se pună moţiune de cenzură. E o variantă, nu e prima, dar nici nu o excludem”, a declarat Sorin Grindeanu.

În același timp, discuțiile din interiorul partidului au vizat și eventualitatea susținerii unei moțiuni inițiate de alte formațiuni politice, inclusiv AUR.

„Asta e o discuţie pe care am avut-o şi în interiorul partidului. Atâta timp cât ai în spate un vot care spune că Ilie Bolojan trebuie să plece (…), atunci cred că e datoria ta sa încerci să îndrepţi direcţia. Îndreptarea acelei direcţii înseamnă plecarea lui Ilie Bolojan”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Pe fondul acestor evoluții, tensiunile politice sunt amplificate de reacțiile din spațiul public și de protestele organizate în fața Guvernului.

Declarațiile liderilor PSD arată o poziționare fermă față de presiunea străzii. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a respins ideea că partidul ar trebui să țină cont de protestele din Piața Victoriei.

„Adică ce ar trebui noi să facem, să ne temem de manifestațiile lor și să ne întoarcem la guvernare sau cum, că nu înțeleg? Vedeți că e de comedie? Ce să interpretăm? Sunt niște oameni care ne-au înjurat tot timpul, de ani de zile, și acum care ies în stradă că de ce pleacă PSD-ul de la guvernare. Că nu mai poate să stea cu Ilie Bolojan, simplu! Ne-au votat pe noi acești oameni, ca să ne intereseze care este părerea lor despre ce comportament politic are PSD-ul? Nu! Și atunci…”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

În același registru critic, aceasta a ironizat la Antena 3 schimbarea de atitudine a manifestanților, afirmând că nu este clar ce își doresc aceștia, în condițiile în care anterior protestau împotriva PSD, iar acum cer revenirea partidului la guvernare.

„Adică ce să ne facă nouă? Ei acuma înțeleg că sunt în stradă ca să cheme la guvernare, înapoi, Partidul Social Democrat. Înainte erau în stradă ca să ne dea jos. Adică cine mai înțelege ce vor cei de la mișcarea Rezist”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

În paralel, sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-și exprima sprijinul față de premierul Ilie Bolojan. Manifestația a avut loc în contextul deciziei PSD de retragere a sprijinului politic, iar tensiunile au escaladat după ce fostul ministru Radu Berceanu a fost huiduit și evacuat din zonă de jandarmi.

