Sorin Grindeanu a susținut că situația politică a intrat într-un blocaj, iar responsabilitatea îi aparține direct premierului Ilie Bolojan. Declarațiile vin după votul intern din PSD, în urma căruia 97,7% dintre membri au cerut schimbarea premierului.

Potrivit liderului PSD, Guvernul nu mai beneficiază de sprijinul unei majorități în Parlament, în condițiile în care Partidul Social Democrat reprezintă aproape jumătate din ponderea parlamentară a actualei coaliții.

Acesta a afirmat că menținerea actualei situații prelungește perioada de reașezare politică și accentuează instabilitatea. Grindeanu a declarat că disfuncționalitățile guvernării sunt evidente și că România nu mai are un act de guvernare coerent.

În opinia sa, Executivul nu mai funcționează eficient și nu oferă măsuri clare orientate către interesele cetățenilor.

„Doar cine e rău-voitor poate să spună că în România avem un guvern care funcționează. Nu există un act de guvernare articulat, lucid, îndreptat spre români”, a mai spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a prezentat și propria evaluare a relației dintre PSD și partenerii de guvernare. El a afirmat că partidul său a intrat în coaliție cu bună credință, încercând să repare problemele din trecut și să contribuie la stabilitate.

Totuși, Grindeanu susține că, încă de la început, PSD a fost tratat mai degrabă ca adversar politic decât ca partener de guvernare. În viziunea sa, conflictul actual este rezultatul direct al acestor tensiuni acumulate.

„Am intrat în această coaliție de bună credință, încercând să facem bine și să reparăm lucruri din trecut. Dar, din prima zi, noi am fost tratați ca adversari politici, nu ca parteneri politici”, a spus acesta.

Sorin Grindeanu i-a transmis premierului că ar trebui să își tempereze discursul politic, avertizând că o majoritate parlamentară pro-europeană este foarte greu de construit fără PSD.

Liderul social-democrat a subliniat că partidul său rămâne o piesă esențială în ecuația parlamentară și în menținerea unei majorități stabile.

„L-aș îndemna pe Ilie Bolojan să-și reducă tonalitatea, pentru că dacă vrea să existe în continuare o majoritate în Parlament pro-europeană, acest lucru e aproape imposibil fără Partidul Social Democrat”, a subliniat Grindeanu.

Grindeanu a mers mai departe și a afirmat că etapa politică a lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru s-a încheiat. El a legat această concluzie și de evoluțiile economice, invocând indicatori macroeconomici care, în opinia sa, arată negativ.

„Eu cred că viața politică, deocamdată, a domniei sale ca prim-ministru, s-a încheiat. Și nu o spune PSD, o spun indicatorii macroeconomici, care arată rău”, a declarat acesta.

PSD merge la consultările de la Cotroceni cu o poziție clară: fie actualul premier este schimbat și se formează o nouă majoritate cu alt șef al Guvernului, fie partidul trece în opoziție.

„Ori avem o majoritate care dă un alt prim-ministru, ori Partidul Social Democrat trece în opoziție”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a precizat că social-democrații sunt dispuși să rămână la guvernare, însă în condiții mai stricte decât cele acceptate în urmă cu zece luni.

„De data aceasta vom avea niște condiții mai dure”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD a anunțat și măsurile concrete pe care partidul le va lua dacă nu se ajunge rapid la o soluție politică în urma consultărilor de la Cotroceni.

„Dacă acest lucru nu se va întâmpla în urma consultărilor de la Cotroceni, imediat după colegii mei își vor da demisiile din guvern”, a completat liderul PSD.

În acest scenariu, miniștrii PSD ar urma să își prezinte demisiile imediat după discuții. Măsura ar viza și prefecții, precum și secretarii de stat susținuți de partid.