Lia Olguța Vasilescu a declarat, luni seară, că formațiunea sa îi oferă șefului Executivului oportunitatea de a recurge la un gest de onoare prin prezentarea demisiei. Totul după ce decizia Partidului Social Democrat de astăzi, 20 aprilie 2026, a retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan a declanșat o criză guvernamentală profundă.

În cazul în care premierul va refuza să părăsească funcția de bunăvoie, reprezentanta PSD a avertizat că toți miniștrii partidului vor demisiona în bloc, fiind urmați imediat de secretarii de stat și de prefecții susținuți de social-democrați.

Argumentația oferită de Lia Olguța Vasilescu se bazează pe pierderea suportului parlamentar, ea subliniind că un guvern lipsit de susținere legislativă nu mai are legitimitatea de a funcționa. Aceasta a explicat că, în condițiile în care forțele politice care au investit cabinetul s-au retras, acesta este considerat „căzut de drept” chiar și în absența unei moțiuni de cenzură.

Potrivit acesteia, retragerea tuturor reprezentanților PSD din structurile guvernamentale și administrative are scopul de a demonstra că partidul nu dorește să rămână „agățat” de putere în mod artificial.

„Îi dăm o posibilitate domnului Ilie Bolojan să facă un gest de onoare, şi anume să-şi dea demisia, având în vedere că nu mai are susţinere parlamentară şi deci un guvern fără susţinere parlamentară nu mai poate să existe. În al doilea rând, pentru că este un guvern care nu mai are aceleaşi forţe politice care l-au susţinut şi în aceste condiţii se consideră de drept căzut, înaintea unei moţiuni de cenzură. Cel mai fericit gest pe care ar putea să-l facă domnul Ilie Bolojan ar fi să-şi dea demisia de onoare. Dacă nu o va face, miniştrii noştri îşi vor da demisia, după care îşi vor da demisia şi prefecţii, şi secretarii de stat. Asta ca să nu se mai spună că am încerca să rămânem agăţaţi de guvernare”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Termenul avansat de social-democrați pentru o decizie finală a premierului este unul extrem de scurt, Lia Olguța Vasilescu precizând că acesta are la dispoziție aproximativ două sau trei zile pentru a reflecta asupra demisiei.

„Cred că două zile. Două sau trei zile”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, întrebată la Antena 3 ce termen îi acordă PSD premierului Bolojan.

În viziunea sa, deblocarea situației politice actuale ar putea trece prin intervenția președintelui Nicușor Dan, care este așteptat să convoace partidele parlamentare la consultări pentru a media acest conflict. Totuși, dacă nici dialogul cu șeful statului nu îl va convinge pe Ilie Bolojan să renunțe la mandat, PSD anticipează depunerea unei moțiuni de cenzură.

Lia Olguța Vasilescu a punctat că un astfel de demers legislativ ar duce inevitabil la prăbușirea guvernului, sugerând că voturile necesare ar putea veni nu doar de la PSD, ci și de la alte grupări politice, inclusiv de la zona suveranistă.

Ea a invocat și poziția UDMR, care a semnalat deja că nu dorește să facă parte dintr-o formulă guvernamentală minoritară. Deși a declarat că nu mai există o coaliție funcțională în prezent, social-democrata a lăsat ușa deschisă pentru negocieri viitoare, exprimându-și speranța că se va putea reface o majoritate solidă alături de PNL.

„Dacă domnul Nicuşor Dan nu va reuşi să-l convingă să demisioneze nici dumnealui pe domnul Ilie Bolojan, probabil va fi introdusă o moţiune de cenzură. Iar după moţiunea de cenzură, din punctul meu de vedere, este clar că acest guvern va fi căzut. Spuneţi că mai avem nevoie de voturi şi de la suveranişti şi de peste tot. S-ar putea să mai fie şi alte partide care să voteze. Eu, din câte am văzut zilele acestea, UDMR, de exemplu, a anunţat că nu va rămâne într-un guvern minoritar. Cert este că, în acest moment, nu mai există o coaliţie de guvernare. (…) Suntem deschişi la orice scenariu”, a spus Lia Olguța Vasilescu, adăugând că speră tot la o majoritate PSD-PNL formată după ce se liniștesc apele. „Mi-e greu să cred că un guvern minoritar poate să reziste”, a încheiat ea.

Categorie Detalii și Acțiuni Anunțate Principala solicitare Demisia de onoare a premierului Ilie Bolojan în termen de 2-3 zile. Motivul retragerii Lipsa susținerii parlamentare și pierderea coeziunii forțelor politice inițiale. Măsuri de presiune Demisia în bloc a miniștrilor PSD, urmată de secretari de stat și prefecți. Rolul Președintelui Se așteaptă ca Nicușor Dan să cheme partidele la consultări pentru mediere. Scenariu de rezervă Depunerea unei moțiuni de cenzură cu sprijinul altor partide (ex. UDMR, suveraniști). Obiectiv politic Formarea unei noi majorități parlamentare, preferabil alături de PNL. Stadiul Coaliției Considerată oficial dizolvată în prezent de către conducerea PSD.