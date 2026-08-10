Două țări europene spun „nu” imigrației necontrolate. Italia și Danemarca cer o schimbare majoră în politica de migrație

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au prezentat luni o poziție comună privind imigrația necontrolată în Europa. Cele două șefe de guvern susțin înăsprirea politicilor europene și propun crearea unor centre de repatriere în țări terțe. Declarația comună a fost publicată pe conturile de socializare ale Giorgiei Meloni, potrivit EFE.

Imigrația necontrolată reprezintă unul dintre subiectele asupra cărora Giorgia Meloni și Mette Frederiksen susțin o abordare comună, în pofida diferențelor politice dintre cele două șefe de guvern. Premierii Italiei și Danemarcei își prezintă colaborarea drept un demers pentru protejarea Europei și subliniază particularitățile celor două țări pe care le conduc.

„Înţelegem că mulţi ar putea pune la îndoială cooperarea noastră. Venim din poziţii politice foarte diferite şi, bineînţeles, nu suntem de acord în toate privinţele. Suntem singurele două femei şefe de guvern din UE. Una dintre noi conduce o ţară mare din sud; cealaltă, o ţară mică din nord. Dar suntem unite prin dorinţa de a apăra Europa”, începe declaraţia publicată pe conturile de socializare ale lui Meloni.

Cele două lidere precizează că au susținut atât la nivel național, cât și european politici restrictive în domeniul migrației și își reafirmă opoziția față de intrările necontrolate pe teritoriul Uniunii Europene.

„Nu acceptăm imigraţia necontrolată în Europa şi am promovat o politică riguroasă de imigrare, atât în ţările noastre, cât şi în Europa”.

Disputa privind gestionarea fluxurilor migratorii a determinat recent introducerea unor măsuri suplimentare între Italia și Spania. Autoritățile italiene au instituit controale în aeroporturi și porturi pentru pasagerii care sosesc din Spania, după criza migranților din Ceuta.

Guvernul italian a refuzat ulterior să renunțe la aceste verificări. În aceste condiții, executivul de la Madrid a răspuns prin aplicarea aceleiași măsuri persoanelor care sosesc din Italia.

Poziția exprimată de Meloni și Frederiksen pornește și de la efectele pe care cele două lidere le atribuie imigrației ilegale asupra siguranței publice, serviciilor oferite de stat și încrederii cetățenilor în instituții.

„Nimeni nu poate nega consecinţele negative ale imigraţiei ilegale asupra societăţilor noastre: creşterea ratelor criminalităţii, presiunea tot mai mare asupra serviciilor publice şi erodarea încrederii populaţiei”.

Giorgia Meloni și Mette Frederiksen acordă o atenție specială situațiilor în care persoane care nu mai au dreptul legal de a rămâne într-un stat european sunt implicate în infracțiuni grave. În declarația comună sunt menționate explicit violența, traficul de droguri și infracțiunile sexuale.

„Această situaţie este deosebit de gravă atunci când imigranţii ilegali, privaţi de dreptul de a rămâne în ţările noastre, comit infracţiuni violente, fac trafic cu droguri sau sunt responsabili de violenţă sexuală”, continuă cele două lidere în declaraţia lor comună.

Meloni și Frederiksen susțin că guvernele au obligația de a răspunde preocupărilor cetățenilor și de a asigura protecția comunităților, cu o atenție specială acordată persoanelor vulnerabile.

Datoria lor este „să ofere răspunsuri concrete cetăţenilor, în special celor mai vulnerabili, şi să garanteze o mai mare securitate şi protecţie pentru comunităţile noastre”.

Una dintre principalele propuneri formulate în document vizează transferarea unei părți a procesului de repatriere în afara teritoriului european. Meloni și Frederiksen susțin crearea de „centre de repatriere în ţări terţe, precum şi alte soluţii inovatoare în afara Europei”.

Italia a pus deja în practică un astfel de proiect în Albania. Guvernul de la Roma analizează, de asemenea, posibilitatea aplicării unor formule similare în anumite state africane.

Cele două șefe de guvern leagă politica privind migrația și de respectarea legislației și a principiilor pe care le consideră fundamentale pentru societățile europene. Ele precizează că aceste cerințe îi privesc atât pe cei aflați ilegal pe teritoriul statelor UE, cât și pe cetățenii străini care trăiesc legal în Europa.

„Respectul pentru legile noastre trebuie să meargă mână în mână cu respectul pentru valorile europene. Acest lucru li se aplică atât imigranţilor ilegali, cât şi milioanelor de cetăţeni străini care locuiesc legal în ţările noastre şi în întreaga Europă”.

Declarația comună abordează și dimensiunea culturală a dezbaterii privind migrația, cele două lidere afirmând că identitatea europeană și moștenirea creștină trebuie protejate. În același context, ele cer persoanelor care aleg să trăiască în state europene să respecte valorile societăților în care se stabilesc.

„Suntem amândouă mândre de moştenirea culturală creştină a Europei şi dorim să o protejăm. Sperăm că cei care vin în ţările noastre şi aleg Europa drept casă vor respecta valorile noastre şi nu vor încerca să ne impună stiluri de viaţă pe care nu le împărtăşim”, au declarat ele.

Meloni și Frederiksen prezintă această abordare drept una necesară pentru apărarea identității și principiilor pe care cele două șefe de guvern le consideră comune statelor europene.