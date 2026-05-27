Giorgia Meloni atacă dur Bruxelles-ul. Italia cere flexibilitate fiscală pentru a face față crizei energetice

Premierul italian Giorgia Meloni și-a intensificat criticile la adresa Uniunii Europene, în contextul presiunilor economice generate de creșterea costurilor energiei și al apropierii alegerilor din Italia. Liderul de la Roma solicită Comisiei Europene mai multă flexibilitate fiscală pentru sprijinirea economiei și protejarea consumatorilor afectați de scumpiri. Disputa dintre Italia și Bruxelles riscă să domine agenda europeană din această vară, pe fondul tensiunilor legate de Pactul de Stabilitate și al incertitudinilor energetice provocate de situația din Orientul Mijlociu.

Giorgia Meloni a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa instituțiilor europene din ultimele luni, în timpul adunării generale a Confindustria, cea mai importantă organizație patronală din Italia. Premierul italian a criticat în mod direct birocrația europeană, politicile privind tranziția verde și modul în care Bruxelles-ul gestionează actuala criză economică și energetică.

În discursul său, Giorgia Meloni a susținut că Uniunea Europeană și-a pierdut capacitatea de a acționa strategic într-un context internațional dominat de conflicte și instabilitate economică. Premierul italian a afirmat că politicile europene au afectat competitivitatea industriei și dezvoltarea economică a statelor membre.

„Un gigant birocratic care a sacrificat prea adesea competitivitatea, creșterea și viziunea strategică pe altarul abordărilor ideologice și tehnocratice, contribuind astfel la declinul economic și geopolitic treptat al continentului”, a spus ea.

În ultimele zile, Giorgia Meloni și-a consolidat mesajul politic împotriva Bruxelles-ului, insistând asupra faptului că regulile fiscale europene trebuie adaptate pentru a permite statelor membre să gestioneze impactul major al crizei energetice asupra economiilor naționale.

Săptămâna trecută, liderul italian a transmis și o scrisoare directă către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care a cerut oficial flexibilitate fiscală pentru cheltuielile legate de energie, după modelul derogărilor aprobate recent pentru apărare.

Solicitările formulate de Giorgia Meloni au început deja să producă reacții la nivel european, însă pozițiile dintre statele membre rămân puternic divergente. Comisia Europeană a confirmat că examinează posibilitatea utilizării unor mecanisme de flexibilitate fiscală pentru a limita efectele crizei energetice, însă oficialii europeni insistă că măsurile trebuie să rămână strict controlate.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că Executivul european analizează „flexibilitățile existente” din cadrul fiscal actual, dar a subliniat că orice derogare trebuie să respecte principiul „triplului T”: măsuri temporare, țintite și adaptate situației economice.

În acest moment, la nivelul Uniunii Europene nu există un consens clar privind amploarea sprijinului fiscal care ar trebui permis statelor afectate de explozia prețurilor la energie. Dezbaterea este așteptată să domine reuniunile europene din această vară, inclusiv Consiliul European programat la Bruxelles în perioada 18-19 iunie.

Pentru Italia, negocierile sunt complicate și de opoziția statelor nordice, care se opun relaxării suplimentare a regulilor bugetare. Roma încearcă să obțină spațiu fiscal suplimentar într-un moment în care datoria publică ridicată limitează capacitatea guvernului de a interveni agresiv pentru susținerea economiei.

Nicola Procaccini, europarlamentar din partidul Frații Italiei, formațiunea condusă de Giorgia Meloni, a susținut că discursul premierului italian reprezintă o încercare de a promova o Uniune Europeană mai pragmatică și mai apropiată de interesele statelor membre.

„A fi pro-european astăzi nu înseamnă a accepta pasiv fiecare decizie luată de instituțiile UE, ci a avea curajul de a cere o Europă mai practică, mai puțin ideologică și mai atentă la nevoile cetățenilor, întreprinderilor și statelor membre”, a declarat Procaccini pentru Euronews.

Contextul politic intern joacă un rol important în strategia adoptată de Giorgia Meloni față de instituțiile europene. Italia traversează o perioadă electorală intensă, cu alegeri locale aflate deja în desfășurare și cu scrutinul legislativ care se apropie rapid.

Primul tur al alegerilor locale a avut loc în perioada 24-25 mai, iar al doilea tur este programat pentru 7-8 iunie. În luna mai, coaliția de centru-dreapta condusă de Giorgia Meloni a obținut mai multe victorii importante în competițiile pentru primării, inclusiv în orașe precum Veneția și Reggio Calabria.

Potrivit sondajelor Ipsos, Giorgia Meloni continuă să beneficieze de un nivel ridicat de susținere publică, în pofida faptului că guvernul său a pierdut referendumul din martie privind reforma justiției, unde aproape 54% dintre alegători au votat împotrivă.

În Italia, criticile la adresa Uniunii Europene au devenit o componentă constantă a campaniilor electorale, iar poziționarea mai agresivă a premierului italian este interpretată și ca o strategie de consolidare a sprijinului intern înaintea alegerilor generale.

Mai mulți analiști politici consideră că Giorgia Meloni încearcă să transforme disputa privind flexibilitatea fiscală într-un mesaj electoral puternic, prezentând guvernul italian drept un apărător al intereselor economice naționale în raport cu Bruxelles-ul.

Italia se confruntă în prezent cu una dintre cele mai dificile combinații economice din Uniunea Europeană: o datorie publică foarte ridicată și costuri energetice care afectează puternic sectorul industrial.

Economia italiană rămâne dependentă în mare măsură de combustibilii fosili, iar eventualele blocaje prelungite ale rutelor de aprovizionare din Golf ar putea agrava suplimentar situația în lunile următoare. Presiunile sunt resimțite în special de industria manufacturieră, unul dintre pilonii economiei italiene.

Comisia Europeană și-a redus deja estimările privind creșterea economică a Italiei pentru 2026, coborând prognoza de la 0,8% la 0,5%, pe fondul inflației alimentate de costurile energiei.

Surse din sectorul bancar italian susțin că disputa deschisă de Giorgia Meloni la Bruxelles depășește simpla negociere bugetară și are implicații directe asupra credibilității sale politice înaintea alegerilor generale. Potrivit acestora, rămâne neclar dacă presiunea politică exercitată de Roma va fi suficientă pentru a obține concesii semnificative din partea Comisiei Europene.

În același timp, opoziția italiană acuză guvernul că transformă conflictul cu Bruxelles-ul într-un instrument electoral. Europarlamentarul Brando Benifei, reprezentant al Partidului Democrat de centru-stânga, a criticat discursul premierului italian și a susținut că atacurile împotriva instituțiilor europene nu oferă soluții concrete pentru economie.

„Remarcile lui Meloni de la Confindustria au sunat mai mult a propagandă decât a o încercare serioasă de a aborda problemele țării, începând cu costurile energiei. Ea preferă să se certe cu Bruxelles-ul în loc să ajute la construirea unor soluții europene. Acest lucru nu face decât să slăbească poziția Italiei într-un moment în care avem nevoie de investiții comune mai puternice în coeziune, industrie, agricultură și locuri de muncă”, a declarat pentru sursa citată Brando Benifei, europarlamentar al principalului partid de opoziție din Italia, Partidul Democrat de centru-stânga.

Italia a fost principalul beneficiar al fondului european de redresare post-pandemie, primind aproape 195 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi avantajoase. Programul urmează însă să se încheie în 2027, ceea ce va reduce semnificativ spațiul fiscal al guvernului italian într-o perioadă marcată de tensiuni economice și electorale.

Dacă războiul din Iran se prelungește și prețurile energiei rămân ridicate în timpul iernii, guvernul condus de Giorgia Meloni riscă să se confrunte cu presiuni sociale și economice tot mai mari, într-un moment în care capacitatea statului de a susține noi măsuri de sprijin este limitată de regulile fiscale europene și de nivelul ridicat al datoriei publice.