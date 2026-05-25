Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, susține că economia Republicii Moldova ar putea crește cu aproximativ 2% în 2026, iar inflația medie ar putea ajunge la 8,1%. Ea a explicat că, în vara anului 2025, banca centrală a început să reducă dobânda de bază până la 5%. Totuși, scumpirea energiei și a petrolului a dus din nou la creșterea inflației. Din cauza acestor presiuni externe, pe care autoritățile nu le pot controla prea mult, inflația a ajuns la 6,7% în aprilie 2026. Din acest motiv, Banca Națională a majorat din nou dobânda de politică monetară la 6,5%.

Dragu a mai spus că noile estimări arată o inflație medie de puțin peste 8% în 2026, mult mai mare decât prognoza inițială de 4,7%, făcută înainte de conflictul din Iran. Ea a declarat că anul 2025 a fost totuși unul bun pentru economia Republicii Moldova. Deși la începutul anului a existat o criză energetică, economia și sistemul bancar au continuat să funcționeze bine. Astfel, economia a crescut cu 2,4% în 2025, iar investițiile au crescut cu 22%.

Dragu a precizat că Republica Moldova a trecut printr-o criză energetică severă, diferită de cele din alte țări. Ea a explicat că țara a schimbat sursa de aprovizionare cu energie electrică, trecând de la energia din Transnistria la importuri din Uniunea Europeană și România. Din această cauză, în ianuarie 2025, prețul energiei electrice a crescut cu 75%, gazele naturale s-au scumpit cu 27%, iar energia termică cu 40%. Potrivit acesteia, pentru a limita efectele acestor scumpiri, Banca Națională aproape a dublat dobânda de politică monetară, iar acest lucru s-a simțit în economia din primul trimestru al anului 2025.

„În vara lui 2025 începeam reducerea ratei de politică monetară şi ajungeam cu această variabilă la 5%. Începerea noului şoc în ceea ce priveşte preţurile la energie şi la petrol ne găseşte în coridorul de ţintire a inflaţiei, cu o rată de politică monetară de 5%. Din păcate, vedem în martie şi în aprilie că inflaţia accelerează din această presiune externă, cum spuneaţi, factori pe care nu prea avem cum să îi controlăm, astfel încât inflaţia în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce şi la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază în economie este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflaţiei pentru 2026 ar putea fi undeva la puţin peste 8%, respectiv 8,1%, o creştere semnificativă faţă de prognoza iniţială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%. Vă spuneam, totuşi, că anul 2025 a fost un an economic foarte bun. În ciuda acelui moment de la începutul anului, criza, pe care evoluţia pieţei arată că am administrat-o într-o manieră credibilă, a făcut ca băncile, activitatea bancară şi economia să continue în forţă, ducând la această creştere economică de 2,4% în 2025, cu investiţii de 22%. În ciuda acestor probleme de început, 2025 este un an favorabil creşterii economice, iar pentru 2026 vedem o creştere economică undeva în jur de 2% şi, cum spuneam, o inflaţie medie de 8,1%. În 2025, practic, aprovizionarea cu energie electrică se schimbă total. Din aprovizionarea din zona Transnistriei începem să facem aprovizionare cu energie electrică din Uniunea Europeană şi din România. Am avut un şoc semnificativ asupra preţurilor. În ianuarie 2025 avem o creştere a preţurilor la energia electrică de 75%, la gaze naturale de 27% şi la termie de 40%. În faţa acestor şocuri, Banca Naţională a Moldovei aproape a dublat rata de politică monetară şi, desigur, acest lucru s-a simţit puţin în primul trimestru din 2025”, a afirmat Dragu la conferinţa „Finanţe & Bănci & Leasing & Piaţă de capital” – cu titlul generic „Sistemul financiar – motorul creşterii şi stabilităţii”, organizată de Media Uno.

Economia Republica Moldova și-a revenit în 2025, însă perspectivele pentru anul curent s-au înrăutățit din cauza noilor șocuri energetice și a tensiunilor geopolitice din regiune. Experții Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că ritmul de creștere economică va încetini la 1,5% în 2026, comparativ cu 2,4% anul trecut, iar inflația medie anuală va ajunge la 8,1%. Aceste concluzii au fost prezentate după vizita misiunii FMI la Chișinău, desfășurată între 7 și 20 mai și condusă de Alina Iancu.

Potrivit FMI, noul șoc energetic, amplificat și de războiul din Orientul Mijlociu, afectează activitatea economică și crește presiunile asupra prețurilor. În același timp, costurile mari la energie și scăderea cererii externe vor încetini consumul, investițiile și exporturile Republicii Moldova. Experții avertizează că economia țării rămâne puternic dependentă de evoluțiile geopolitice și energetice din regiune, inclusiv de războiul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Menținerea prețurilor ridicate la energie ar putea duce la o inflație mai mare și la presiuni suplimentare asupra agriculturii și investițiilor.

Totodată, FMI și autoritățile de la Chișinău au ajuns la un acord la nivel de experți privind un nou program cu durata de 36 de luni, susținut prin Instrumentul de coordonare a politicilor. Acest mecanism nu presupune finanțare directă, ci are rolul de a sprijini reformele economice și stabilitatea macroeconomică. Acordul urmează să fie analizat și aprobat de Consiliul directorilor executivi ai FMI.

Programul convenit prevede și reducerea treptată a deficitului bugetar până la 3,5% din PIB până în 2029, prin reforme fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor. Documentul pune accent pe reformarea managementului finanțelor publice, consolidarea sectorului financiar și creșterea transparenței în utilizarea banilor publici. FMI subliniază că acest program va sprijini și obiectivul strategic al Republicii Moldova de avansare în procesul de aderare la Uniunea Europeană.