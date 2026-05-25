Mihai Fifor a transmis că PSD susține adoptarea noii legi a salarizării unitare, argumentând că România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă proiectul nu este finalizat și adoptat conform angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Deputatul PSD a afirmat că legea salarizării reprezintă unul dintre jaloanele esențiale asumate de statul român în relația cu Comisia Europeană și că blocarea proiectului ar avea consecințe financiare majore pentru România.

„PSD a fost și este un partid responsabil și, indiferent de disputele politice conjuncturale, susține proiectele necesare pentru ca România să acceseze fondurile europene care îi revin. Legea salarizării unitare este unul dintre jaloanele asumate prin PNRR, iar blocarea acestui proiect ar pune în pericol 770 de milioane de euro pe care România nu își permite să îi piardă”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa.

În mesajul publicat, Mihai Fifor a susținut că proiectul era aproape finalizat din punct de vedere tehnic în perioada în care Ministerul Muncii era coordonat de Florin Manole, însă implementarea ar fi fost întârziată din cauza lipsei unei decizii politice clare la nivelul Guvernului.

„Trebuie spus foarte clar că acest proiect nu a apărut peste noapte. În perioada în care Ministerul Muncii era condus de Florin Manole, legea era practic finalizată din punct de vedere tehnic și pregătită pentru etapa politică decisivă. Existau deja soluțiile necesare pentru corectarea inechităților și pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR. Din păcate, în locul unui partener de dialog interesat să ducă la bun sfârșit un proiect esențial pentru România, Ministerul Muncii s-a lovit de blocaje și de lipsa unei asumări reale la nivelul conducerii Guvernului. Astăzi plătim și pentru timpul pierdut atunci”, a afirmat deputatul PSD.

În intervenția sa, Mihai Fifor a enumerat trei principii pe care PSD susține că le consideră esențiale în viitoarea lege a salarizării unitare. Primul vizează menținerea veniturilor actuale pentru angajații din sectorul public, chiar și în condițiile reorganizării sporurilor salariale.

Deputatul PSD a explicat că noua formulă va face diferența între salariul de bază și venitul salarial total, iar anumite sporuri vor fi incluse în salariul brut fără ca angajații să piardă bani la finalul lunii.

„Primul este conservarea drepturilor câștigate. Niciun angajat nu trebuie să piardă din venitul salarial pe care îl are astăzi. ‼️Important: de reținut distincția dintre salariu (salariul propriu-zis) și venit salarial (respectiv salariu + sporuri + prime și alte venituri salariale). Distincția este importantă deoarece multe sporuri acordate în prezent vor fi introduse în salariul brut al salariatului. Indiferent de coeficientul stabilit în grilă pentru o anumită profesie și indiferent dacă nu va mai primi anumite sporuri, angajatul nu va pierde niciun leu din totalul veniturilor salariale pe care le are în prezent. Va avea la finalul lunii cel puțin aceiași bani în portofel pe care îi are și astăzi”, a precizat Mihai Fifor.

Al doilea principiu invocat de social-democrați este eliminarea diferențelor salariale considerate nejustificate între categorii profesionale aflate în situații similare.

„Al doilea principiu este echitatea. Pentru aceeași muncă și aceeași responsabilitate trebuie să existe aceeași salarizare. România are nevoie de un sistem coerent, predictibil și echilibrat, care să elimine discrepanțele acumulate în timp între categorii profesionale aflate în situații similare”, a transmis deputatul PSD.

Mihai Fifor a făcut referire și la poziția PSD privind veniturile demnitarilor, susținând că partidul a solicitat Comisiei Europene menținerea temporară a salariilor acestora la nivelul actual.

„Al treilea principiu, susținut ferm de PSD, a fost cel al decenței în ceea ce privește veniturile demnitarilor. Solicitarea oficială transmisă Comisiei Europene de către ministrul PSD al Muncii a fost ca salariile demnitarilor să rămână înghețate și să fie aliniate gradual, în anii următori, la nivelul prevăzut de noua grilă de salarizare. Comisia Europeană nu a acceptat această variantă, argumentând că toate prevederile legii trebuie să intre simultan în vigoare la 1 ianuarie 2027, pentru a evita repetarea situațiilor din trecut, când aplicarea diferențiată a generat noi dezechilibre și inechități”, a explicat Mihai Fifor.

Mihai Fifor a prezentat și principalele elemente ale proiectului de lege privind salarizarea unitară, precizând că sistemul bugetar va fi reorganizat pe baza unei grile cu 12 grade de salarizare.

Potrivit deputatului PSD, salariile vor fi calculate printr-un factor de multiplicare între 1 și 8, iar valoarea de referință estimată pentru anul 2027 ar urma să fie de 4.100 de lei.

„Salariile bugetarilor vor fi organizate pe 12 grade de salarizare, în funcție de complexitatea și responsabilitatea fiecărei poziții. Valoarea salariilor va fi stabilită pe baza unui factor de multiplicare de la 1 la 8, unde 1 este valoarea de referință, iar 8 este salariul cel mai mare din sistemul bugetar, respectiv salariul Președintelui României. Valoarea de referință pentru anul 2027, când va intra legea în vigoare, va fi de 4.100 lei. Asta înseamnă că Președintele României va avea un salariu brut total de 32.800 lei. Rezultă că salariile bugetarilor se vor încadra între valoarea salariului minim și salariul Președintelui României”, a explicat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a mai susținut că noua lege va modifica modul de acordare a sporurilor și va elimina aproximativ 20 de sporuri permanente, acestea urmând să fie incluse în salariul de bază.

„Noua lege va elimina aproximativ 20 de sporuri care se acordau cu caracter permanent. Aceste sporuri vor fi introduse în salariul de bază. Va exista însă un spor de performanță, acordat pe criterii obiective, cuprins între 10% și 20% din salariul de bază al angajatului, care poate fi acordat unui număr de maximum 30% dintre angajații instituției, fără a se depăși 4% din valoarea totală a salariilor de bază din instituție.

Totalul sporurilor acordate într-o instituție va fi de 20% din bugetul cheltuielilor de personal, față de 30% în prezent”, a transmis Mihai Fifor.

Social-democratul a precizat că în noua grilă vor fi incluse și salariile din administrația publică locală, iar valoarea de referință va fi stabilită anual de Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii.

În finalul mesajului său, Mihai Fifor a cerut ministrului interimar al Muncii să înceapă de urgență consultările cu sindicatele și specialiștii din ministere pentru finalizarea proiectului legislativ.

„Dincolo de dezbaterea politică, acum este momentul acțiunii. Ministrul interimar al Muncii are obligația să declanșeze de urgență consultările cu organizațiile sindicale. Vorbim despre o negociere tehnică extrem de complexă, care nu poate fi purtată exclusiv la nivel parlamentar și care are nevoie de expertiza specialiștilor din Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Concluziile acestor consultări trebuie integrate în forma finală a proiectului care va fi supus dezbaterii și adoptării în Parlament”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa.

Principalele prevederi prezentate de Mihai Fifor privind noua lege a salarizării: