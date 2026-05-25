Guvernul verifică toate proiectele finanțate prin PNRR. Ilie Bolojan avertizează că România poate pierde miliarde de euro

Șeful Guvernului a transmis că autoritățile centrale și locale trebuie să evalueze rapid situația proiectelor aflate în derulare, în contextul în care termenele asumate prin PNRR devin tot mai presante.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, premierul interimar a precizat că a avut o videoconferință de lucru cu prefecții din toate județele, cărora le-a solicitat să transmită urgent primăriilor cererea de actualizare a informațiilor privind proiectele finanțate prin PNRR.

Autoritățile locale trebuie să furnizeze:

stadiul exact al lucrărilor;

termenul estimat pentru finalizare;

graficele de execuție;

situația investițiilor aflate în întârziere.

Potrivit lui Ilie Bolojan, Ministerul Dezvoltării a pus deja la dispoziția administrațiilor locale o platformă electronică și un ghid pentru colectarea rapidă a datelor.

Analiza tuturor proiectelor trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni.

Guvernul trebuie să verifice un număr foarte mare de investiții aflate în diferite stadii de execuție.

Cele mai multe proiecte sunt gestionate de Ministerul Dezvoltării, însă și alte ministere coordonează mii de investiții.

Cum sunt distribuite proiectele PNRR

Instituție Număr estimat de proiecte Ministerul Dezvoltării peste 5.000 Ministerul Educației peste 2.500 Ministerul Mediului peste 1.500

Beneficiarii principali sunt:

primăriile;

consiliile județene;

unitățile de învățământ;

instituțiile publice locale.

Specialiștii spun că ritmul de implementare diferă foarte mult între județe și domenii.

În paralel cu analiza proiectelor, Guvernul continuă negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind modificarea unor componente din PNRR.

Potrivit premierului, discuțiile cu oficialii europeni ar urma să se încheie la începutul săptămânii viitoare.

Ilie Bolojan a explicat că proiectele care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august vor rămâne pe componenta de granturi europene nerambursabile.

În schimb, investițiile care nu pot respecta termenul riscă să fie mutate pe componenta de împrumut.

Guvernul încearcă astfel să evite pierderea totală a fondurilor europene pentru investițiile întârziate.

„Este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor și a constructorilor, de o evaluare corectă a situației din teren, astfel încât proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp, iar România să nu piardă fondurile europene disponibile”, a transmis premierul.

Diferența dintre grant și împrumut în PNRR

Tip de finanțare Caracteristici Grant Fonduri nerambursabile Împrumut Bani care trebuie rambursați

Specialiștii avertizează că trecerea unor proiecte pe componenta de împrumut poate pune presiune suplimentară pe bugetele locale și naționale.

Premierul a avertizat încă de sâmbătă, la Iași, că România poate pierde integral banii europeni pentru proiectele care nu sunt finalizate la termen.

Declarațiile vin în contextul negocierilor dintre echipele tehnice române și Comisia Europeană de la Bruxelles.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în administrațiile publice există în derulare peste 15.000 de proiecte.

Ce se întâmplă cu proiectele întârziate

Situație Consecință Proiect finalizat până la 31 august Rămâne pe grant european Proiect nefinalizat pe componenta grant Se pierde întreaga sumă Proiect transferat pe împrumut Se pierde doar partea neexecutată

Premierul a explicat că inclusiv proiectele aflate într-un stadiu avansat pot pierde finanțarea integrală dacă nu sunt terminate până la termenul-limită.

Guvernul a cerut ca toate proiectele cu risc de întârziere să fie reevaluate urgent.

Pentru fiecare investiție problematică trebuie întocmite note de constatare de către:

diriginții de șantier;

supervizorii lucrărilor;

echipele tehnice de control.

Constructorii trebuie să prezinte angajamente clare privind finalizarea investițiilor până la 31 august.

Termenul pentru această procedură este stabilit pentru primele zile ale săptămânii viitoare.

Un alt punct sensibil al negocierilor cu Bruxellesul îl reprezintă jaloanele neîndeplinite asumate de România prin PNRR.

Premierul a oferit exemplul infrastructurii feroviare și al vitezei trenurilor.

Potrivit acestuia, angajamentele privind reducerea întârzierilor și creșterea vitezei de circulație nu au fost respectate.

Probleme identificate în infrastructura feroviară

Problemă Cauză Întârzieri pe calea ferată Lucrări neterminate Viteză redusă Infrastructură veche Lipsa modernizării Deficit de locomotive noi

Guvernul încearcă acum să renegocieze anumite standarde tehnice cu Comisia Europeană pentru a evita blocarea fondurilor.

Ilie Bolojan a anunțat că toate ministerele vor trimite săptămâna viitoare în Parlament proiecte de lege considerate esențiale pentru deblocarea fondurilor europene.

Potrivit premierului, valoarea totală a sumelor vizate depășește 7,5 miliarde de euro.

Executivul nu mai poate adopta ordonanțe de urgență în această perioadă, astfel că adoptarea proiectelor depinde exclusiv de procedura parlamentară.

Premierul a făcut apel la partidele politice să susțină rapid adoptarea legislației necesare până la sfârșitul lunii iunie.

Șeful Executivului a subliniat că România are în 2026 cel mai mare buget de investiții din ultimii ani.

Potrivit datelor prezentate de Guvern, investițiile publice reprezintă aproximativ 8% din PIB, prin combinarea fondurilor europene și a celor naționale.

Domeniile finanțate prin PNRR

Fondurile europene sunt direcționate către:

infrastructură rutieră;

infrastructură feroviară;

educație;

sănătate;

eficiență energetică;

modernizarea clădirilor publice;

digitalizare.

Premierul avertizează că pierderea fondurilor europene ar afecta grav investițiile și dezvoltarea României în următorii ani.

„Nu ne permitem să pierdem bani”, a transmis Ilie Bolojan.

Specialiștii spun că perioada următoare va fi decisivă pentru absorbția fondurilor europene și pentru finalizarea proiectelor asumate prin PNRR.