Premierul Ilie Bolojan a participat la sediul Ministerului Afacerilor Interne, alături de vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la o videoconferință cu prefecții privind analiza celor aproximativ 5.300 de contracte finanțate prin PNRR, aflate în derulare la nivelul autorităților locale.

În cadrul discuțiilor a fost analizat și stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate de România în domeniul afacerilor interne prin PNRR.

Premierul a cerut prefecților să se mobilizeze rapid și să se implice în derularea proiectelor aflate în implementare, în special în domeniile dezvoltării, mediului și educației, finanțate din componenta de grant, astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, pentru a evita pierderea fondurilor alocate.

Totodată, a fost discutată posibilitatea transferării pe componenta de împrumut a proiectelor care nu pot fi finalizate la termen.

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea organizării de întâlniri urgente ale prefecților cu autoritățile locale, pentru centralizarea datelor privind stadiul real al proiectelor.

În urma discuțiilor, s-a stabilit ca primăriile să transmită informații detaliate și verificabile privind gradul de execuție, termenele de finalizare, sumele decontate, graficele constructorilor și situația din teren, pe baza unui formular standardizat, cu termen limită marți, 26 mai, ora 15:00.

Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi, în pregătirea următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene, iar datele colectate vor putea fi verificate ulterior la nivel european.

De asemenea, în cadrul videoconferinței s-a stabilit urgentarea verificării cererilor de plată, astfel încât proiectele eligibile și aflate într-un stadiu avansat să poată fi decontate în timp util.

Totodată, a fost analizat stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, inclusiv măsurile legislative necesare pentru continuarea implementării programului.

Este vorba despre nouă proiecte de lege, cu o valoare cumulată de aproximativ 7,5 miliarde de euro, care urmează să fie transmise Parlamentului până la sfârșitul săptămânii.

Discuțiile cu reprezentanții prefecturilor au avut loc în contextul în care unele componente din PNRR se află încă în negociere cu Comisia Europeană, inclusiv posibile ajustări ale unor obiective pentru a le face mai realist de îndeplinit.