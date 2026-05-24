Conform surselor parlamentare, liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să nu organizeze consultări oficiale la Palatul Cotroceni înainte de desemnarea candidatului pentru funcția de premier.

În schimb, Nicușor Dan ar urma să poarte o serie de discuții informale cu liderii politici pentru a evalua șansele diferitelor formule de guvernare și pentru a identifica persoana care poate construi o majoritate parlamentară.

După aceste întâlniri, șeful statului ar urma să anunțe numele celui care va primi mandatul de a forma noul Guvern și de a negocia programul de guvernare.

Potrivit informațiilor aflate în circulație în mediul politic, președintele analizează șase variante pentru funcția de prim-ministru.

Printre acestea se numără Radu Burnete, consilier prezidențial cu profil economic, considerat o opțiune tehnocrată. O altă variantă discutată este Eugen Tomac, aflat de asemenea în echipa prezidențială, dar cu o experiență politică mai pronunțată.

Pe lista posibililor premieri figurează și actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta este perceput de mulți actori politici mai degrabă ca un specialist în domeniul financiar decât ca un reprezentant politic al PNL.

O altă variantă luată în calcul este Delia Velculescu, expert în finanțe și actuala șefă a misiunii Fondului Monetar Internațional pentru Africa de Sud. Numele său a mai fost vehiculat în trecut pentru diferite funcții economice importante la nivel național.

În zona politică sunt analizate și două nume cu experiență guvernamentală: președintele PSD, Sorin Grindeanu, și prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu.

Surse apropiate negocierilor susțin că PSD a început elaborarea unui posibil program de guvernare, semn că partidul se pregătește pentru participarea la viitoarea formulă executivă.

Social-democrații discută mai multe variante. Una dintre ele presupune formarea unui guvern monocolor PSD, care să beneficieze de sprijin parlamentar din partea UDMR, a grupului minorităților naționale și a altor parlamentari.

O altă opțiune aflată în analiză este refacerea unei coaliții largi formate din PSD, PNL, USR și UDMR. Potrivit surselor politice, în acest scenariu nu ar fi luată în calcul implicarea lui Ilie Bolojan în viitoarea structură guvernamentală.

PSD mai discută și posibilitatea unui guvern politic condus de un premier independent, variantă care ar putea facilita obținerea unui sprijin mai larg în Parlament.

UDMR se pronunță în favoarea unei formule extinse de guvernare care să reunească PSD, PNL, USR și Uniunea. Liderii formațiunii consideră că o astfel de majoritate ar oferi mai multă stabilitate politică într-o perioadă marcată de provocări economice și de implementarea reformelor asumate prin PNRR.

În același timp, reprezentanții UDMR nu exclud nici varianta unui executiv politic condus de un premier independent sau a unui guvern PSD susținut parlamentar de mai multe grupuri.

În contrast cu aceste poziții, atât PNL, cât și USR au transmis în ultimele zile că preferă trecerea în opoziție. Această poziționare complică negocierile și reduce numărul formulelor de guvernare care pot obține o majoritate confortabilă în Parlament.