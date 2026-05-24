Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a participat duminică la evenimentul organizat la Muzeul Național Brătianu, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal.

Ilie Bolojan a povestit că, după o slujbă, o femeie i-a transmis discret mesajul „Prin noi înșine”, apreciind că deviza Brătienilor rămâne actuală pentru Partidul Național Liberal. El a subliniat că acest principiu a fost confirmat și în contextul alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, unde organizația PNL din București a susținut candidatul considerat cel mai potrivit, după modelul unui primar care a demonstrat rezultate la sectorul 6.

Bolojan a apreciat implicarea membrilor de partid în campanie și a exprimat încrederea că același tip de performanță poate fi continuat și la nivelul Primăriei Generale, subliniind că această direcție trebuie menținută și în perioada următoare.

Liderul liberalilor a afirmat că modernizarea României și influențarea decisivă a direcției țării nu pot fi realizate cu o reprezentare de „15% în Parlament”.

„Ca să poţi influenţa decisiv ceea ce se întâmplă în ţară, ca să poţi contribui la modernizarea României, nu poţi să faci acest lucru cu 15% în Parlament, trebuie să înţelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poţi baza, care nu-şi respectă înţelegerile, care nu respectă ţara noastră. Şi atunci partidul nostru nu are decât o singură soluţie”, a precizat Bolojan.

Potrivit liderului liberal, realizarea acestor obiective presupune o reorganizare a partidului.

„Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru ţara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea ţării, asta înseamnă că în următorii doi ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroşi, către oamenii care lucrează în ţara asta, care vor un stat eficient, care vor instituţii care nu sunt administrate ca nişte feude de către cei care le conduc şi sunt puse în serviciul cetăţenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care fac lucrurile cu dreptate, care creează condiţii pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcţie, să se perceapă că în administraţia locală este o bună organizare, este ordine, este siguranţă în acele comunităţi, se respectă tradiţiile, se creează condiţii pentru dezvoltare şi asta trebuie să facem în anii următori”, a subliniat Ilie Bolojan.

Președintele PNL și-a exprimat convingerea că, prin recunoașterea și premierea unor persoane considerate repere în comunitățile lor, liberalii pot convinge mai mulți români că modernizarea României depinde de existența unor partide puternice și de încredere.

„Sunt convins că promovând performanţa, aşa cum au făcut-o şi colegii noştri în aceste zile, acordând premii la Iaşi, nu ştiu, la Argeş, premiind oameni care sunt repere în comunităţile lor, aducând aceşti oameni în partidul nostru, folosind experienţa pe care am acumulat-o în aceşti ani, să putem să convingem mai mulţi români că una din soluţiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele, partide puternice, partide de încredere şi vă asigur că împreună cu dumneavoastră putem să facem acest lucru pentru Partidul Naţional Liberal şi pentru România. La mulţi ani tuturor liberalilor, la mulţi ani România!”, a încheiat Ilie Bolojan.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Partidul Național Liberal este dispus să își asume un parcurs corect, care să îi ofere, din opoziție, premisele necesare pentru reformă.

El a subliniat că liberalii trebuie să se desprindă de ceea ce a numit „PSD-ism”, despre care a afirmat că a influențat partidul în ultimii ani, cu acceptul PNL.

„Am văzut că partidul nostru este dispus să îşi asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziţie, să ne reformăm, dintre noi să se evidenţieze cei mai buni lideri, competenţi, integri, asumaţi. Să ne lepădăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, este adevărat, cu voia noastră. Nu ne-a obligat nimeni. Dar dacă nu verbalizăm şi dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaştem şi înseamnă că vom fi dispuşi să facem aceleaşi greşeli”, a declarat duminică, Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a subliniat că, în contextul actual, contează mai puțin discursul politic și propaganda, accentul fiind pus pe livrarea de rezultate concrete pentru cetățeni. El a arătat că este important ca proiectele să fie realizate la timp, inclusiv cele dificile sau nepopulare, dar necesare pentru îmbunătățirea vieții oamenilor.

Ciucu a precizat că, din poziția de primar general, obiectivul său este ca administrația să fie percepută ca una serioasă, orientată spre adevăr și soluții realizabile, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna populare, dar sunt corecte pentru oraș.

Totodată, el a afirmat că meritele liberalilor din trecut nu pot fi atribuite automat actualilor membri ai PNL.

„Faptul că avem o memorie de apărat ne face să luăm acele decizii care sunt corecte. Sunt grele pe termen scurt, dar pe termen lung sunt deciziile corecte. Şi asta nu au foarte mulţi. Partidul Social Democrat nu are foarte mulţi social democraţi la care să se refere. Partidele noi nu au aşa ceva. Dar aş vrea să mai spun şi să subliniez un lucru. Meritele liberalilor dinaintea noastră nu sunt meritele noastre. Adică să nu avem aroganţa prin care să ne asumăm meritele lor, pentru că sunt meritele acelei generaţii. Nu ne putem împăuna cu meritele Brătienilor sau ale altor liberali de frunte. Noi trebuie să le cinstim memoria şi atât”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și ministru interimar de Interne, a transmis un mesaj pe Facebook cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea formațiunii politice.