Nicușor Dan face calcule pentru formarea guvernului. Potrivit informațiilor apărute în spațiul politic, noul premier ar urma să fie un independent, iar numele acestuia ar putea fi anunțat la începutul săptămânii viitoare, după o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan a avut la Palatul Cotroceni discuții cu membrii grupului parlamentar „Uniți pentru România”, ai grupului „PACE – Întâi România” și cu parlamentari neafiliați.

În cadrul întâlnirilor au fost abordate teme legate de criza politică actuală și de identificarea unor soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale. Discuțiile au vizat și situația economică a țării, măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor economice, precum și activitatea parlamentară și proiectele legislative recente ale deputaților și senatorilor prezenți la consultări.

Președintele Nicușor Dan a apreciat deschiderea spre dialog a parlamentarilor și a subliniat importanța colaborării interinstituționale într-un context considerat dificil pentru România.

„În cadrul întâlnirilor, au fost abordate cu prioritate subiecte care vizează criza politică actuală şi identificarea unor potenţiale soluţii pentru asigurarea stabilităţii guvernamentale. Pe agenda discuţiilor s-au regăsit şi teme referitoare la situaţia economică a ţării, cu accent pe măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor, dar şi o analiză cu privire la activitatea parlamentară şi proiectele de lege iniţiate recent de către deputaţii şi senatorii prezenţi astăzi la Palatul Cotroceni”, este scris într-un comunicat oficial.

La începutul săptămânii au avut loc consultări între Nicușor Dan și partidele fostei coaliții de guvernare, însă fără un compromis final. Surse citate de Știri pe surse susțin că luni sau marți ar putea apărea o soluție pentru desemnarea noului premier și că voturile necesare pentru învestirea unui guvern ar exista deja în Parlament, fără sprijinul AUR.

Potrivit acelorași surse, viitorul premier va fi independent de fosta coaliție formată din PNL, PSD, UDMR și USR, însă ar urma să fie mai degrabă un premier politic decât un tehnocrat.

În spațiul public a fost vehiculat și numele lui Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, variantă care ar fi susținută de Cotroceni. Totuși, rămâne de văzut dacă această opțiune va fi acceptată de toate forțele pro-occidentale participante la negocieri.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus posibilitatea unei majorități împreună cu AUR. Acesta a declarat că social-democrații au transmis clar la consultările de la Cotroceni două linii roșii: refuzul unei alianțe cu AUR și respingerea unui model de guvernare similar celui asociat cu Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD se așteaptă la o nouă rundă de consultări cu șeful statului și consideră că președintele încearcă să găsească o formulă care să țină cont de constrângerile și condițiile fiecărui partid.

„În urmă cu câteva zile, când am fost la consultări, am spus și înainte de asta, că nu facem majoritate cu AUR. Am spus aceste lucruri. Și că, evident, a doua linie roșie e cea legată de o majoritate în fosta coaliție care să ducă, dacă s-ar putea constituțional, deși nu se poate, iarăși la un management de tip Ilie Bolojan, ceea ce PSD-ul nu poate să susțină”, a subliniat liderul social-democraților.

După consultările de la Palatul Cotroceni, Gigi Becali a susținut că există grupări în interiorul PNL care ar susține un guvern minoritar, însă acestea s-ar teme de influența lui Ilie Bolojan.

Becali a afirmat că această informație i-ar fi fost confirmată inclusiv în discuțiile purtate cu Nicușor Dan.

„Ce să fiu eu de acord cu Ilie Bolojan? Hai să vă dau din casă! Și președintele mi-a spus. PNL-ul ar face, sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”, a spus latifundiarul din Pipera.

În paralel cu negocierile pentru noul guvern, Ilie Bolojan a transmis un mesaj privind direcția politică a PNL. Șeful liberal a avertizat că menținerea tuturor partidelor de sistem la guvernare riscă să consolideze votul anti-sistem și să întărească partidele de opoziție care capitalizează nemulțumirea electoratului.

Bolojan a declarat că România nu își mai poate permite ca în opoziție să existe formațiuni care doar contestă fără să demonstreze capacitate administrativă.

Președintele PNL a subliniat și că partidul său trebuie să fie mai clar doctrinar și a afirmat că PNL nu va deveni nici o clonă a USR, nici un „breloc” al PSD.

„România, ca ţară, nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic. Dacă din nou toate partidele stau în guvernare şi doar asigură o pseudo-stabilitate, votul împotrivă se va consolida. România, ca ţară, nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic. Eu am încredere acum, după zece luni de guvernare, că poţi schimba din guvernare foarte multe lucruri în aşa fel încât să limitezi efectele nocive ale guvernărilor care au lăsat de dorit, să stabileşti reguli care sunt valabile pentru toţi şi să pui în valoare comunităţile noastre”, a explicat Bolojan.

Acesta consideră că partidul poate obține rezultate mai bune la alegerile din 2028 dacă își păstrează identitatea politică și reușește să convingă mai mulți alegători că merită susținut.