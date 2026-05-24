Economistul Radu Georgescu afirmă într-o postare pe rețelele de socializare că urmărește de mai bine de un an evoluția PNRR și consideră că acesta reprezintă cel mai mare pericol economic cu care se confruntă România în prezent.

„De peste un an explic periodic, pe rețelele sociale, care este cel mai mare pericol economic al României. Nu, nu deficitul bugetar. Cel mai mare pericol se numeste PNRR”, spune acesta.

Georgescu spune că a analizat integral documentul și susține că multe dintre problemele semnalate de el în ultimele luni au fost confirmate recent și de declarațiile premierului Ilie Bolojan privind dificultățile întâmpinate în implementarea proiectelor și reformelor asumate în relația cu Comisia Europeană.

Potrivit economistului, mecanismul PNRR funcționează pe baza îndeplinirii complete a obiectivelor stabilite. El atrage atenția că un proiect sau o reformă nefinalizată integral poate afecta accesarea fondurilor aferente acelui obiectiv.

Radu Georgescu citează date publicate de instituțiile europene și afirmă că România a îndeplinit aproximativ 36% dintre jaloanele prevăzute în PNRR.

Acesta oferă ca exemplu componenta dedicată digitalizării administrației publice, unde, potrivit evaluării sale, progresul este mult sub nivelul așteptat.

Economistul arată că această componentă include obiective precum dezvoltarea cloudului guvernamental, realizarea unui centru național de date, implementarea unor aplicații digitale pentru instituții și consolidarea securității cibernetice.

În opinia sa, ritmul actual de implementare ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a finaliza toate proiectele până la termenele stabilite prin program.

În analiza sa, Georgescu vorbește despre două scenarii posibile privind evoluția PNRR.

Primul scenariu presupune aplicarea strictă a regulilor europene pentru obiectivele nefinalizate. În această situație, România ar putea pierde o parte din fondurile disponibile și ar putea întâmpina dificultăți suplimentare în finanțarea investițiilor planificate.

Al doilea scenariu presupune acceptarea unor ajustări sau flexibilizări din partea Comisiei Europene. Economistul consideră însă că o astfel de variantă ar putea fi însoțită de condiții suplimentare privind reformele și monitorizarea politicilor economice.

„Ne aflăm acum în fața a două posibilități: Scenariul 1: Comisia Europeană respectă regulile Obiectivele neîndeplinite înseamnă bani neîncasați și bani returnați.

România pierde miliarde de euro.

Finanțarea externă se reduce dramatic.

Economia face implozie

Nu, nu este o metaforă Scenariul 2: Comisia Europeană închide ochii Posibil, dar nu gratuit.

Vor veni condiții dure — reforme impuse, supraveghere strictă, pierderea autonomiei în decizii economice majore.

Foarte posibil acest proces va fi coordonat de FMI”, mai spune economistul. „Puneți-vă centura. Urmează turbulențe serioase în România”, încheie Radu Georgescu.

Subiectul a fost abordat recent și de premierul Ilie Bolojan, care a declarat că România poartă negocieri tehnice cu Comisia Europeană pentru reevaluarea proiectelor și jaloanelor din PNRR.

Potrivit șefului Guvernului, autoritățile analizează care proiecte pot fi finalizate până la termenele-limită și care ar putea fi transferate pe componenta de împrumut pentru a reduce riscul pierderii finanțării europene.

Premierul a explicat că există și jaloane care nu mai pot fi îndeplinite în forma inițială, din motive obiective, iar România încearcă să obțină ajustarea unor indicatori pentru a putea continua absorbția fondurilor europene.