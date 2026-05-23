Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Galei Iașului Liberal, că este încrezător că Partidul Național Liberal va rămâne una dintre principalele opțiuni ale alegătorilor.

Acesta le-a transmis colegilor săi un apel la responsabilitate și seriozitate în exercitarea funcțiilor din administrația publică.

„Am încredere că în anii următori acest partid, care respectă comunităţile din România, va fi una din variantele în care mulţi români vor avea încredere, în aşa fel încât să facem ca România să redevină şi să fie în anii următori o ţară modernă. (…) Onorând angajamentele, eliminând risipa, privilegiile, administrând bine comunităţile noastre, să transmitem ideea că acolo unde este un liberal este ordine, este curăţenie, este seriozitate, este dezvoltare”, a afirmat Ilie Bolojan, în faţa a sute de membri PNL din judeţul Iaşi.

Liberalul a precizat că actuala conducere a Partidului Național Liberal a încercat, prin pozițiile ocupate în Guvern, să evite erorile din trecut și să adopte o abordare bazată pe realism și disciplină bugetară.

”Am încercat să nu mai repetăm vechile greşeli, să nu facem promisiuni care nu pot fi onorate, să le spunem oamenilor adevărul. Am încercat să nu ne batem joc de banul public într-o situaţie dificilă pentru România, să eliminăm risipa, să guvernăm bine. Şi asta trebuie să facem şi în anii următori, în aşa fel încât respectându-ne pe noi, respectându-ne între noi, să sperăm că ne vor respecta oamenii”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a fost prezent sâmbătă la Iași, unde a avut o întâlnire cu primarii din județ, după care a participat la cea de-a treia ediție a Galei Iașului Liberal.

În cadrul evenimentului au fost acordate premii mai multor personalități și instituții din Iași, în semn de recunoaștere a activității acestora.

Ilie Bolojan a anunțat organizarea unei ședințe cu prefecții duminică după-amiază, urmată de o întâlnire cu primarii luni dimineață, pentru analiza celor peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR.

Discuțiile vizează realizarea unui inventar clar al stadiului lucrărilor, astfel încât echipa tehnică condusă de ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să poată finaliza până la 1 iunie negocierile cu Comisia Europeană.

„Pentru că subiectul proiectelor prin PNRR interesează toate administraţiile publice din România, mâine (n. red. – duminică) vom avea o şedinţă cu toţi prefecţii din ţară, iar luni dimineaţă cu toate primăriile din România, voi face câteva precizări legate de aceste aspecte administrative. În aceste zile, sunt negocierile echipelor tehnice ale României şi ale Comisiei Europene care se derulează pentru închiderea absorţiei fondurilor europene la Bruxelles”, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, premierul interimar Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a spus că sunt trei probleme importante.

„Proiectele care vor rămâne pe listele de finanţare, e vorba atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, dar şi proiectele care vor fi pe componenta de împrumut şi acest lucru ţine de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de faţă în toate administraţiile din România şi este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în aşa fel încât cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferenţa să fie acoperită din bugetul naţional sau din bugetul local, în aşa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele şi să nu avem pierderi pentru ţara noastră”, a explicat premierul interimar.

Liderul liberal a precizat că, în cazul lucrărilor aflate într-un stadiu care nu garantează finalizarea, în perioada următoare vor fi necesare note de constatare întocmite de supervizori sau diriginți de șantier, precum și angajamente ferme din partea constructorilor, însoțite de grafice de execuție care să confirme finalizarea proiectelor până la sfârșitul lunii august.