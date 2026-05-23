Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Iași, că echipele tehnice ale României și ale Comisiei Europene poartă negocieri pentru închiderea procesului de absorbție a fondurilor europene prin PNRR.

Premierul a explicat că analiza vizează atât proiectele finanțate prin granturi nerambursabile, cât și cele incluse pe componenta de împrumut. Potrivit acestuia, este vorba despre peste 15.000 de proiecte aflate în prezent în derulare în administrațiile publice din întreaga țară.

În acest context, autoritățile încearcă să stabilească ce investiții pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august și care sunt șansele reale de implementare pentru fiecare proiect.

Bolojan a precizat că investițiile care pot fi încheiate până la termen trebuie să rămână pe componenta de grant, deoarece aceasta asigură finanțare nerambursabilă. În schimb, proiectele care nu pot fi finalizate la timp ar urma să fie transferate pe componenta de împrumut.

Premierul a avertizat că menținerea unor proiecte pe componenta de grant, fără posibilitatea finalizării lor până la termenul stabilit, poate avea consecințe importante pentru România.

Potrivit explicațiilor sale, dacă un proiect finanțat prin grant nu este finalizat la timp, țara riscă să piardă întreaga sumă alocată investiției, chiar dacă lucrările au fost realizate în proporție de 90%.

În schimb, pentru proiectele mutate pe componenta de împrumut, pierderea ar urma să vizeze doar partea care nu poate fi finalizată. Diferența necesară pentru închiderea investiției ar putea fi acoperită ulterior din bugetul național sau din bugetele locale.

Premierul a subliniat că obiectivul principal este finalizarea proiectelor și evitarea pierderii fondurilor europene disponibile.

„E vorba atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, dar şi proiectele care vor fi pe componenta de împrumut. Şi acest lucru ţine de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de faţă în toate administraţiile din România şi este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte în aşa fel încât cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde sigur vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferenţa să fie acoperită din bugetul naţional sau din bugetul local, în aşa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele şi să nu avem pierderi pentru ţara noastră”, a declarat premierul Bolojan.

Un alt subiect aflat pe agenda negocierilor cu Comisia Europeană este legat de îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

Ilie Bolojan a arătat că există situații în care anumite obiective nu mai pot fi atinse din motive obiective. El a oferit ca exemplu sectorul feroviar, unde România și-a asumat creșterea vitezei de circulație a trenurilor și reducerea întârzierilor.

Potrivit premierului, aceste obiective nu pot fi îndeplinite în prezent deoarece unele lucrări la infrastructura feroviară nu au fost finalizate, iar procesul de modernizare a locomotivelor nu a avansat suficient.

În aceste condiții, autoritățile încearcă să convingă Comisia Europeană să accepte ajustarea unor standarde asumate anterior, astfel încât România să poată continua absorbția fondurilor disponibile.

„Un alt aspect important ţine de îndeplinirea jaloanelor. Şi din nou, în aceste zile sunt aceste negocieri importante, pentru că sunt jaloane în care, din motive obiective, nu le putem îndeplini. Gândiţi-vă, ne-am angajat să creştem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate, nu reuşim acest lucru sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată sau pentru că nu am schimbat locomotivele şi deci nu putem îndeplini un astfel de jalon. Şi este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situaţii obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în aşa fel încât să ne putem face absorbţia de bani”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Iaşi.

Premierul a anunțat că toate ministerele au obligația ca în perioada următoare să trimită în Parlament proiectele legislative necesare implementării reformelor asumate prin PNRR.

Potrivit lui Bolojan, actualul Guvern nu mai poate adopta ordonanțe pentru aceste măsuri, motiv pentru care reformele trebuie promovate prin procedură parlamentară.

„Un alt aspect important legat de aceste negocieri ţine de punerea în practică a reformelor la care România s-a angajat anii trecuţi, pe care, din păcate, le-am lungit foarte mult şi guvernele anterioare nu şi le-au asumat şi în următoarea săptămână, toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în aşa fel încât, chiar dacă acest guvern nu mai are competenţa legală să adopte ordonanţe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte”, a explicat premierul.

Șeful Executivului a precizat că există nouă proiecte legislative considerate esențiale pentru accesarea fondurilor europene. De adoptarea acestor legi depinde atragerea a peste 7,5 miliarde de euro, sumă pe care România intenționează să o acceseze în următoarele luni.

Premierul și-a exprimat speranța că formațiunile politice vor susține aceste inițiative astfel încât actele normative să fie aprobate până la finalul lunii iunie.