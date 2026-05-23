Discuțiile vizează realizarea unui inventar clar al lucrărilor aflate în desfășurare, astfel încât echipa tehnică coordonată de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să poată finaliza până la 1 iunie negocierile cu Comisia Europeană.

„Pentru că subiectul proiectelor prin PNRR interesează toate administraţiile publice din România, mâine (n. red. – duminică) vom avea o şedinţă cu toţi prefecţii din ţară, iar luni dimineaţă cu toate primăriile din România, voi face câteva precizări legate de aceste aspecte administrative. În aceste zile, sunt negocierile echipelor tehnice ale României şi ale Comisiei Europene care se derulează pentru închiderea absorţiei fondurilor europene la Bruxelles”, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, premierul interimar Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că există trei probleme majore legate de gestionarea proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în prezent în derulare la nivelul administrațiilor din România.

Acesta a arătat că o parte dintre proiecte trebuie analizate în funcție de sursa de finanțare, respectiv granturi nerambursabile și componenta de împrumut, în contextul celor peste 15.000 de proiecte existente.

Potrivit explicațiilor sale, proiectele care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august ar urma să rămână pe componenta de grant, pentru a evita pierderea integrală a finanțării în cazul nefinalizării. În schimb, proiectele care nu pot fi finalizate la timp ar urma să fie transferate pe componenta de împrumut, urmând ca diferențele să fie acoperite din bugetele naționale sau locale, astfel încât lucrările să fie duse la bun sfârșit fără pierderi majore pentru stat.

Acesta a precizat că, în perioada următoare, pentru toate lucrările aflate într-un stadiu care nu asigură finalizarea la termen, va fi necesară întocmirea unor note de constatare realizate de supervizori sau diriginți de șantier, precum și asumarea unor angajamente ferme din partea constructorilor, însoțite de grafice clare de execuție, astfel încât proiectele să fie finalizate până la sfârșitul lunii august.

„Acesta este un lucru pe care trebuie să-l derulăm în primele trei zile ale săptămânii următoare. Un alt aspect important ţine de îndeplinirea jalonelor şi din nou în aceste zile sunt aceste negocieri importante pentru că sunt jaloane în care din motive obiective nu le putem îndeplini. Gândiţi-vă, ne-am angajat să creştem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reuşim acest lucru sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de calea ferată sau pentru că nu am schimbat locomotivele şi deci nu putem îndeplini un astfel de jaloan. Şi este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situaţii obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în aşa fel încât să ne putem face absorţia de bani”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că un alt element esențial al negocierilor îl reprezintă implementarea reformelor asumate de România în anii trecuți, proces care, în opinia sa, a fost întârziat semnificativ, iar guvernele precedente nu au reușit să le ducă la bun sfârșit.

„În următoarea săptămână, toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi în aşa fel încât chiar dacă acest guvern nu mai are competenţa legală să adopte ordonanţe să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte. Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro în aşa fel încât sper într-o decizie raţională a partidelor politice în susţinerea acestor proiecte în aşa fel încât deci la sfârşitul lunii iunie să putem să le avem adoptate şi România în iulie-august să poată să facă tragerile din aceste fonduri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că aceste aspecte au reprezentat principalele teme discutate sâmbătă cu primarii din județul Iași, în contextul gestionării proiectelor de investiții finanțate prin PNRR.

Acesta a reiterat că duminică va avea loc o întâlnire cu prefecții, iar luni dimineață toți primarii au fost convocați pentru realizarea unei proceduri de inventariere a proiectelor, astfel încât echipa Guvernului României, coordonată de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să poată finaliza până la 1 iunie negocierile cu Comisia Europeană.

Premierul interimar a mai subliniat că în acest an România beneficiază de un buget record pentru investiții, de aproximativ 8% din PIB, susținut atât din fonduri europene, cât și din resurse naționale, iar absorbția acestor sume este esențială pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea serviciilor publice în domenii precum sănătatea, educația și administrația locală.