Tesla, vizată de o nouă investigație în SUA. Peste 1,2 milioane de vehicule ar avea probleme la suspensie

Autoritățile americane au deschis o nouă investigație care vizează aproximativ 1,2 milioane de vehicule Tesla. Ancheta urmărește posibile defecțiuni ale suspensiei care ar putea afecta controlul direcției și siguranța în trafic.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a anunțat deschiderea unei investigații preliminare privind aproximativ 1,2 milioane de automobile Tesla.

Ancheta a fost declanșată după ce Oficiul pentru Investigarea Defectelor a primit 156 de reclamații referitoare la desprinderea brațului inferior lateral al suspensiei față la anumite modele Tesla Model 3 produse între 2018 și 2020 și Tesla Model Y fabricate în perioada 2021-2023.

Potrivit autorității americane, această defecțiune poate duce la pierderea controlului asupra direcției și poate face ca vehiculul să nu mai poată fi condus, fiind necesară tractarea acestuia.

NHTSA precizează că, în cele mai multe dintre cazurile raportate, defecțiunea s-a produs fără niciun avertisment prealabil.

Totuși, unii proprietari au declarat că au observat zgomote neobișnuite înainte ca problema să apară.

Autoritatea americană a subliniat că, până în prezent, nu are informații privind accidente, persoane rănite sau decese care să fie asociate cu această posibilă defecțiune.

Investigația se află în faza preliminară, prima etapă a procedurii prin care NHTSA analizează existența unui defect de siguranță.

Dacă autoritatea va concluziona că problema reprezintă un risc pentru siguranță, aceasta poate solicita rechemarea vehiculelor afectate în service.

Tesla nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial privind investigația.

Compania a mai derulat campanii de rechemare în service pentru defecțiuni asemănătoare.

În 2021, Tesla a rechemat aproximativ 2.800 de vehicule Model 3 din cauza unei probleme de producție care afecta aceeași componentă a suspensiei.

Ulterior, în 2023, alți 422 de proprietari de Model 3 au fost chemați în service după apariția unor defecțiuni similare.

Potrivit NHTSA, cazurile investigate în prezent depășesc însă aria acestor rechemări și nu par să fie cauzate de problema de fabricație identificată anterior.

Autoritatea americană va analiza cauza exactă, amploarea și gravitatea potențialului defect înainte de a decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Potrivit companiei BizzyCar, specializată în gestionarea campaniilor de rechemare, Tesla s-a situat pe locul șapte după numărul de rechemări înregistrate în al doilea trimestru al anului.

În această perioadă, producătorul american a emis trei campanii de rechemare care au vizat aproximativ 234.000 de vehicule.