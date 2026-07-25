Alertă pentru șoferii BMW. Peste 740.000 de mașini sunt chemate urgent în service. Ce probleme s-au descoperit

BMW a lansat una dintre cele mai ample campanii de rechemare în service din ultimii ani, care vizează peste 740.000 de vehicule la nivel mondial. Măsura a fost decisă după identificarea unei probleme la demaror, care, în anumite condiții, poate provoca supraîncălzirea componentei, scurtcircuite și chiar incendierea automobilului. Proprietarii mașinilor vizate sunt sfătuiți să verifice dacă vehiculul lor face parte din campanie și să se prezinte într-un service autorizat pentru remedierea gratuită a defecțiunii.

Constructorul german a anunțat rechemarea în service a 744.234 de automobile din întreaga lume. Dintre acestea, aproximativ 42.300 se află în Germania, unde campania este monitorizată de Autoritatea Federală pentru Transport Rutier (KBA).

Rechemarea este înregistrată cu numărul de referință 16790R și vizează mai multe modele din gama BMW. Printre acestea se numără Seria 2, Seria 3, Seria 4, Seria 5, Seria 6 și Seria 7, dar și SUV-urile X3, X4, X5, X6 și X7, roadsterul Z4, precum și modelul electric BMW i3.

Sunt vizate anumite vehicule fabricate în intervalul 31 iulie 2020 – 26 februarie 2026. Compania subliniază însă că nu toate automobilele din aceste game sunt afectate. Includerea într-o campanie de rechemare depinde de versiunea exactă a modelului, data fabricației și seria unică de identificare a vehiculului (VIN).

Potrivit autorităților germane, problema este cauzată de releul demarorului. În timp, din cauza uzurii, în interiorul acestuia se pot forma depuneri care măresc rezistența electrică.

Acest fenomen poate provoca supraîncălzirea componentei, iar în cele mai grave situații poate genera un scurtcircuit și chiar incendierea vehiculului.

Releul demarorului are rolul de a transmite un curent electric de mare intensitate de la baterie către demaror în momentul pornirii motorului. Dacă funcționarea sa este afectată, temperatura poate crește peste limitele normale de siguranță.

Până în prezent, Autoritatea Federală pentru Transport Rutier din Germania a precizat că nu au fost raportate accidente, victime sau pagube materiale asociate acestei campanii de rechemare.

Vehiculele incluse în campanie trebuie prezentate într-un service autorizat BMW, unde demarorul va fi înlocuit fără costuri pentru proprietari.

Constructorul nu a anunțat deocamdată durata operațiunii, însă campania este identificată prin codurile interne 0012790600, 0012780600 și 0012770600.

Autoritățile recomandă proprietarilor să nu ignore notificările privind rechemările în service. În cazul campaniilor de siguranță monitorizate oficial, refuzul repetat de a efectua reparația poate conduce, în anumite situații, chiar la retragerea vehiculului din circulație.

BMW va transmite notificări proprietarilor vehiculelor incluse în campanie. Totuși, cei care au cumpărat mașina la mâna a doua sau nu au primit încă o înștiințare pot face verificarea și pe cont propriu.

Pentru acest lucru este necesar numărul de identificare al vehiculului (VIN/FIN), format din 17 caractere. Acesta poate fi găsit în certificatul de înmatriculare și introdus pe pagina dedicată campaniilor de rechemare a producătorului, unde proprietarii pot afla dacă automobilul lor este vizat.

Datele publicate de ADAC, cel mai mare club automobilistic din Germania și Europa, arată că numărul campaniilor de rechemare a crescut semnificativ în ultimii ani.

În 2025 au fost înregistrate 532 de campanii de rechemare, comparativ cu doar 185 în 2010. Totodată, în 2024 aproximativ 2,84 milioane de vehicule au fost chemate în service pentru remedierea unor defecțiuni, cu 48% mai multe decât în anul precedent.

Potrivit ADAC, această evoluție este explicată prin complexitatea tot mai mare a automobilelor moderne, creșterea numărului de componente electronice și diversificarea gamei de modele produse de constructori.

Nu este pentru prima dată când BMW desfășoară o astfel de acțiune. Anul trecut, compania a rechemat în service peste 145.000 de automobile în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranța traficului (NHTSA) a avertizat că supraîncălzirea demarorului poate crește riscul producerii unui incendiu. Atunci au fost vizate modelele BMW 340i, X6, 840i, 740Li, X7 și X5.