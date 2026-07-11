De ce se încălzește excesiv telefonul la încărcat. Semnele care arată că problema nu mai poate fi ignorată

Telefonul care se încălzește în timpul încărcării nu reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare, însă există situații în care temperatura ridicată indică o defecțiune. Specialiștii în tehnologie atrag atenția că anumite simptome nu trebuie ignorate, deoarece pot afecta bateria sau alte componente ale dispozitivului. Cele mai multe cauze pot fi identificate ușor, iar în multe cazuri există soluții simple care pot preveni deteriorarea telefonului.

Telefonul se încălzește în mod firesc în anumite condiții de utilizare, însă există o limită peste care temperatura nu mai este considerată normală și poate indica o problemă tehnică.

Este perfect normal ca dispozitivul să devină ușor cald atunci când folosește tehnologia de încărcare rapidă, indiferent că vorbim despre încărcătoare de 20 W, 45 W, 65 W sau cu putere și mai mare. Același lucru se întâmplă atunci când utilizatorul folosește telefonul în timp ce acesta se încarcă, pentru jocuri, streaming video sau navigație GPS, ori atunci când temperatura ambientală depășește aproximativ 30-35 de grade Celsius. Încălzirea este firească și în primele minute după conectarea la priză, atunci când bateria este aproape complet descărcată.

Situația se schimbă însă în momentul în care dispozitivul devine atât de fierbinte încât nu mai poate fi ținut confortabil în mână, afișează avertismente privind temperatura, întrerupe singur procesul de încărcare sau se supraîncălzește la fiecare alimentare, chiar dacă nu este utilizat.

Poziția în care apare temperatura excesivă poate oferi și indicii despre cauza problemei. Dacă partea din spate a telefonului este foarte fierbinte, este posibil ca bateria să fie uzată sau să înceapă să se defecteze. Atunci când încălzirea este resimțită în partea inferioară a dispozitivului, problema poate fi provocată de portul de încărcare sau de încărcător. În schimb, dacă zona superioară se încălzește excesiv, cauza poate fi legată de difuzor sau de alte componente aflate în acea parte a telefonului.

Există mai multe măsuri simple care pot preveni supraîncălzirea dispozitivului și pot prelungi durata de viață a acestuia, fără a fi nevoie de intervenții complicate.

Dacă partea din spate a telefonului se încinge puternic, iar încărcarea devine lentă sau instabilă, cel mai probabil bateria este afectată și trebuie înlocuită într-un service autorizat. În schimb, dacă problema este provocată de accesoriile utilizate, soluția poate fi mult mai simplă.

Un cablu deteriorat sau un încărcător de slabă calitate poate genera temperaturi ridicate și, în timp, poate produce defectarea dispozitivului. Din acest motiv, specialiștii recomandă utilizarea încărcătorului original sau a unui model certificat, compatibil cu telefonul.

De asemenea, folosirea telefonului în timp ce se încarcă solicită suplimentar bateria și procesorul, ceea ce favorizează acumularea de căldură. Pentru a evita acest lucru, este recomandat ca dispozitivul să fie lăsat în repaus pe durata încărcării. Totodată, telefonul nu ar trebui lăsat conectat la priză peste noapte, mai ales dacă este așezat pe pături, pilote, saltele sau alte materiale textile groase care împiedică disiparea căldurii.

În plus, este indicat să fie închise aplicațiile care rulează în fundal, precum și conexiunile Bluetooth sau datele mobile, dacă nu sunt necesare. Eliberarea memoriei telefonului și eliminarea aplicațiilor inutile pot reduce solicitarea procesorului și implicit temperatura dispozitivului.

Încărcarea ar trebui făcută într-un spațiu răcoros și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui sau de alte surse de căldură. De asemenea, merită verificat dacă husa împiedică răcirea telefonului ori dacă anumite aplicații consumă excesiv resurse în fundal.

Dacă toate aceste măsuri au fost aplicate, iar telefonul continuă să se supraîncălzească puternic la fiecare încărcare, este recomandată verificarea dispozitivului într-un service autorizat, pentru identificarea și remedierea defecțiunii.