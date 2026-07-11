NASA recrutează voluntari pentru o misiune spre Lună și Marte. Participanții vor fi plătiți pentru un an de izolare

NASA a lansat înscrierile pentru prima misiune Moon and Mars Exploration Analog (MMEA), care va începe cel mai devreme în august 2027, la Centrul Spațial Johnson din Houston. Voluntarii selectați vor petrece aproximativ 14 luni într-un program care simulează o expediție spre Lună și Marte, fără a părăsi Pământul. Participanții vor locui în habitate speciale, vor desfășura activități similare celor din spațiul profund și vor fi remunerați pentru implicarea lor în proiect. Programul are rolul de a sprijini pregătirea viitoarelor misiuni umane ale agenției spațiale americane.

NASA pregătește prima campanie terestră care reproduce întregul parcurs al unei viitoare misiuni către Lună și Marte, reunind într-un singur proiect elemente dezvoltate anterior în programele HERA (Human Exploration Research Analog) și CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog).

Misiunea Moon and Mars Exploration Analog (MMEA) este programată să înceapă cel mai devreme în august 2027, la Centrul Spațial Johnson din Houston. Timp de un an, participanții vor trăi și vor lucra în condiții de izolare și spațiu restrâns, simulând atât călătoria interplanetară, cât și activitățile desfășurate pe suprafața Lunii sau a planetei Marte, inclusiv ieșiri în spațiu simulate.

În prima etapă, echipajul va utiliza habitatul folosit anterior în programul HERA, transformat într-o navă spațială simulată pentru călătoria dintre Pământ și o altă planetă. Mediul include spații de lucru, zone de locuit, cabine de dormit și un modul destinat igienei personale, toate concepute pentru a reproduce condițiile unei misiuni în spațiul profund.

Ulterior, voluntarii vor trece într-un habitat care reproduce viața pe suprafața unei alte planete. Cercetătorii vor analiza modul în care echipajul își desfășoară activitatea în condiții de resurse limitate și în scenarii apropiate de cele pe care astronauții le-ar putea întâlni în timpul viitoarelor misiuni pe Lună sau Marte.

Împreună, cele două facilități permit evaluarea modului în care astronauții se adaptează la întreaga gamă de situații care pot apărea pe parcursul unei misiuni de lungă durată către Lună și Marte.

Programul va utiliza mai multe platforme care reproduc diferite etape ale unei călătorii spre Marte desfășurate pe parcursul unui an.

Vehiculul de tranzit, adaptat din programul HERA, este un habitat cu două niveluri și patru module de acces, care simulează călătoria dintre Pământ și o altă planetă. Acesta include spații de lucru, zone de locuit, cabine de dormit și un modul pentru igienă personală.

Habitatul destinat simulării vieții pe suprafața unei alte planete, utilizat în prezent în cadrul celei de-a doua misiuni CHAPEA, este o construcție cu un singur nivel, realizată prin imprimare 3D. Acesta dispune de cabine individuale pentru echipaj, spații comune de lucru, sală de recreere, zonă pentru cultivarea plantelor, cabinet medical, spațiu pentru prepararea hranei, sas de acces, două băi și o suprafață acoperită cu nisip, destinată simulării deplasărilor pe terenul unei planete.

Participanții selectați ar putea utiliza și un modul de tip rover pentru a simula deplasarea către zone de explorare aflate la distanță de habitatul principal. Vehiculul este echipat cu două locuri pentru conducători, două paturi, o toaletă fără sistem de evacuare cu apă și un compartiment destinat manipulării probelor colectate.

Prin această misiune, voluntarii vor contribui la testarea și validarea echipamentelor, tehnologiilor, procedurilor și sistemelor dezvoltate pentru menținerea sănătății și performanței echipajelor în cadrul misiunilor de lungă durată în spațiul profund, fără ca acestea să părăsească Pământul.

Datele obținute vor fi integrate în Programul de Cercetare Umană al NASA și vor sprijini dezvoltarea soluțiilor necesare pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman. Rezultatele ar putea avea un rol important inclusiv în planurile agenției privind o prezență umană permanentă pe Lună, prin viitoarea bază lunară și prin misiunile din programul Artemis.

NASA a deschis oficial înscrierile pentru prima misiune Moon and Mars Exploration Analog, iar procesul de selecție impune o serie de criterii stricte, apropiate de cele utilizate pentru recrutarea astronauților.

Candidații trebuie să fie cetățeni americani sau posesori ai unui permis de ședere permanentă în Statele Unite (Green Card), să aibă între 30 și 55 de ani, cu posibilitatea unor excepții în cazuri speciale, să nu depășească 1,88 metri înălțime și să cunoască foarte bine limba engleză.

De asemenea, participanții trebuie să accepte implicarea într-o misiune de aproximativ 14 luni, care include 12 luni petrecute în cele două habitate izolate și încă două luni dedicate pregătirii și evaluărilor înainte și după misiune. Totodată, aceștia trebuie să fie disponibili pentru un proces de selecție desfășurat pe parcursul mai multor zile și să promoveze toate evaluările medicale și psihologice organizate de NASA.

Pe lângă aceste cerințe, agenția caută persoane cu competențe tehnice solide, fără restricții alimentare și fără antecedente de somnambulism sau utilizare a medicamentelor pentru somn.

În ceea ce privește pregătirea profesională, NASA solicită o diplomă de licență obținută la o instituție acreditată în inginerie, biologie, fizică, matematică sau alte domenii conexe. Experiența profesională relevantă reprezintă un criteriu important, însă studiile avansate în domeniile STEM pot înlocui o parte din aceasta, un master fiind echivalat cu un an de experiență, iar un doctorat cu trei ani. De asemenea, experiența militară poate fi luată în considerare ca experiență relevantă în procesul de selecție.

Voluntarii selectați vor fi remunerați pentru participarea la program. NASA precizează însă că angajații agenției și contractorii acesteia sunt supuși unor reguli suplimentare privind concediile și disponibilitatea pentru participare, motiv pentru care aceștia sunt sfătuiți să consulte politicile interne înainte de a aplica.