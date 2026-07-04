NASA a lansat o cursă contra cronometru pentru salvarea telescopului Swift. Operațiunea de 30 de milioane de dolari este o premieră pentru SUA

NASA se pregătește pentru o misiune de salvare fără precedent, în încercarea de a împiedica telescopul spațial Swift să reintre în atmosfera Pământului. Operațiunea, evaluată la aproximativ 30 de milioane de dolari, ar putea începe chiar în această săptămână, odată cu lansarea unei nave robotice dezvoltate special pentru această intervenție.

Agenția spațială din SUA a contractat compania Katalyst Space Technologies pentru a transfera observatorul Swift pe o orbită mai înaltă și mai stabilă, astfel încât acesta să își poată continua misiunea de observare a unora dintre cele mai puternice explozii din Univers. Nava spațială autonomă, denumită Link și construită de compania americană, este echipată cu trei brațe robotice și va încerca să intercepteze telescopul după lansarea sa de pe un atol din Insulele Marshall, în Oceanul Pacific, cu ajutorul unei rachete Pegasus lansate din aer. Lansarea ar putea avea loc chiar de marți, conform AP News.

Lansat în 2004, telescopul Swift monitorizează de peste două decenii fenomene cosmice extreme, însă activitatea solară intensă din ultimii ani a accelerat scăderea altitudinii sale orbitale. Din acest motiv, NASA consideră că transferul rapid pe o orbită mai înaltă reprezintă singura soluție pentru menținerea sa în funcțiune.

Situația nu este singulară. Și telescopul spațial Hubble, aflat pe orbită de 36 de ani, pierde altitudine ca urmare a activității solare intense. Directorul executiv al Katalyst Space Technologies, Ghonhee Lee, a declarat că o versiune mai avansată a robotului aflată în prezent în dezvoltare ar putea fi utilizată pentru salvarea telescopului Hubble în următorii ani.

Până în prezent, doar China a realizat o misiune comparabilă, reușind în urmă cu patru ani să ridice un satelit pe o orbită superioară destinată dezafectării. Potrivit reprezentanților Katalyst, misiunea Swift va reprezenta prima intervenție de acest tip efectuată de un robot spațial american.

După lansare, nava autonomă Link va avea nevoie de aproximativ o lună pentru a ajunge la telescopul Swift și pentru a-l captura. Ulterior, operațiunea de ridicare a orbitei va dura încă aproximativ două luni, urmând ca altitudinea observatorului să crească de la aproximativ 360 de kilometri la aproximativ 600 de kilometri.

„Acesta este primul robot spațial american care va realiza o misiune de acest tip. NASA are numeroase observatoare spațiale majore și cu vechime îndelungată, iar toate pot beneficia de un astfel de serviciu. Ceea ce demonstrăm prin această misiune este că există o nouă opțiune, o nouă abordare care poate fi folosită de acum înainte”, a declarat Lee pentru Associated Press.

Telescopul, care cântărește aproximativ 1,4 tone, trebuie să rămână deasupra pragului critic de 300 de kilometri altitudine pentru ca misiunea de salvare să poată fi realizată. Conform estimărilor actuale, Swift ar urma să atingă acest punct critic în luna octombrie.

Nava Link are dimensiuni comparabile cu cele ale unui frigider de bucătărie de mici dimensiuni și dispune de panouri solare cu o anvergură de aproximativ 12 metri. Cele trei brațe robotice au o lungime de puțin peste un metru și sunt echipate cu dispozitive de prindere asemănătoare mâinilor figurilor Lego.

Dacă misiunea se va desfășura conform planului, Swift ar putea reveni la activitatea științifică încă din luna septembrie. Totuși, reprezentanții companiei subliniază că operațiunea este extrem de dificilă, deoarece telescopul, evaluat la câteva sute de milioane de dolari, nu a fost proiectat pentru a fi reparat sau recuperat în spațiu, iar succesul intervenției nu este garantat.

NASA a semnat contractul cu Katalyst în septembrie anul trecut, stabilind două condiții esențiale: misiunea să fie realizată într-un timp foarte scurt și să nu agraveze situația observatorului. După nouă luni de pregătiri, compania consideră că este gata să înceapă operațiunea.

Directorul departamentului de astrofizică al NASA, Shawn Domagal-Goldman, a recunoscut că, inițial, puțini specialiști credeau că o asemenea misiune ar putea fi realizată într-un interval atât de scurt, însă progresele obținute până în prezent au depășit așteptările.

Pentru a câștiga timp, NASA a decis să oprească toate instrumentele științifice ale telescopului Swift, reducând astfel ritmul pierderii de altitudine. Observațiile științifice au fost suspendate încă din luna februarie.

Șefa programelor științifice ale NASA, Nicky Fox, a explicat că efortul merită depus, deoarece pierderea telescopului ar însemna dispariția unor capacități de observație pe care agenția nu își permite în prezent să le înlocuiască prin construirea unui nou observator.

Potrivit oficialilor NASA, Swift ocupă un loc special în cadrul programelor științifice ale agenției. Conceput pentru a reacționa rapid la evenimente astronomice neașteptate, precum exploziile de raze gamma și supernovele, telescopul ar putea deveni și mai important în anii următori, pe măsură ce telescopul spațial James Webb și viitorul telescop Roman vor identifica tot mai multe fenomene care necesită observații rapide. În acest context, Swift este considerat un veritabil „prim răspuns” al NASA în domeniul observațiilor astronomice.

Pentru Katalyst Space Technologies, misiunea Swift reprezintă și începutul unei noi industrii dedicate întreținerii și reparării infrastructurii spațiale. Compania dezvoltă deja o nouă generație de roboți spațiali, programată pentru lansare anul viitor, capabilă să opereze la altitudini de până la aproape 36.000 de kilometri. Ghonhee Lee estimează că, în viitor, sute de roboți ar putea efectua operațiuni de reparații, realimentare și repoziționare a sateliților, precum și construcția unor ferme solare spațiale, centre de date și alte infrastructuri orbitale.

În cazul în care misiunea Swift se va dovedi un succes, următorul obiectiv major al companiei ar putea fi telescopul spațial Hubble, care ar putea beneficia în 2028 de o misiune similară de extindere a duratei sale de viață. Oficialii NASA consideră Hubble un adevărat tezaur național și subliniază că acesta continuă să se bucure de o popularitate extraordinară în rândul publicului.