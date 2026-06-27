Evenimente astronomice rare! Ce minunății vor apărea pe cerul României în această vară

Pe cerul României, vara anului 2026 va aduce două momente astronomice spectaculoase: Luna Căpșună pe 30 iunie, Luna Cerbului pe 29 iulie și Luna Sturionului pe 28 august, toate trei fiind încărcate de superstiții vechi.

Românii vor putea admira unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale începutului de vară: Luna Căpșună. Va atinge punctul maxim de iluminare în noaptea de luni spre marți, pe 30 iunie, la ora 02:56 (ora locală).

Pentru cei care vor să o observe la răsărit, cel mai bun moment este luni seară, 29 iunie, imediat după apusul Soarelui, când discul lunar își va face apariția deasupra orizontului sud-estic.

Luna Cerbului, cunoscută în limba engleză drept „Buck Moon”, va putea fi admirată pe 29 iulie și reprezintă, din punct de vedere astronomic, faza de Lună Plină a lunii iulie. Fenomenul marchează unul dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale verii și este însoțit de numeroase tradiții și superstiții păstrate de-a lungul timpului.

La fel ca orice altă Lună Plină din timpul anului, Luna Cerbului este rezultatul unei alinieri cerești numite sizigie. Luna Plină apare atunci când Pământul se află poziționat exact între Soare și Lună. În această configurație, fața Lunii orientată spre Terra este complet iluminată de razele Soarelui, oferind imaginea unui disc lunar perfect luminat.

Astronomii explică faptul că faza de Lună Plină este, din punct de vedere tehnic, un moment precis în timp, nu o întreagă noapte. Pentru România, în ora de vară (EEST), momentul de iluminare maximă va avea loc pe 29 iulie, la ora 17:36. Deoarece Soarele va fi încă deasupra orizontului la acea oră, cel mai bun moment pentru observarea fenomenului va fi seara, imediat după apus, când Luna va răsări pe cer.

Denumirea de „Luna Cerbului” nu are însă o bază astronomică științifică. Numele provine din tradițiile culturale nord-americane, în special de la triburile de nativi americani, precum poporul algonquin, fiind ulterior preluat de coloniști și popularizat de publicații tradiționale precum The Old Farmer’s Almanac.

Numele face trimitere la ciclul de viață al cerbilor masculi. În mijlocul verii, coarnele acestora se află într-o fază de creștere accelerată. Cerbii își pierd coarnele în fiecare iarnă, iar acestea încep să crească din nou primăvara. Până în luna iulie, noile coarne sunt deja mari și acoperite de un puf catifelat, reprezentând un reper temporal important pentru triburile care își organizau viața după ritmurile naturii.

Luna Sturionului, care va lumina cerul pe 28 august, este denumirea tradițională pentru Luna Plină din luna august. Deși poate părea un eveniment astronomic rar sau spectaculos prin nume, în realitate nu este un fenomen neobișnuit, ci o denumire culturală care reflectă modul în care oamenii din vechime își raportau viața la ciclurile naturii și la observațiile cerului.

Numele de „Luna Sturionului” provine din tradițiile populare ale triburilor native din America de Nord, în special ale triburilor Algonquin din zona Marilor Lacuri. În acea perioadă a anului, august era considerat momentul optim pentru pescuit, când se prindeau cei mai mulți sturioni. Acești pești de dimensiuni mari reprezentau o sursă esențială de hrană și supraviețuire pentru comunitățile locale, motiv pentru care Luna Plină din această lună a fost asociată cu abundența pescuitului.

Din punct de vedere astronomic, Luna va atinge faza de plinătate pe 28 august, însă va părea plină și strălucitoare și în nopțile din jurul acestei date. Ea va fi vizibilă pe tot parcursul nopții, iar dacă cerul va fi senin, suprafața sa va putea fi observată cu ușurință chiar și fără telescop sau binoclu. Cel mai spectaculos moment pentru observație este imediat după apusul Soarelui, când Luna răsare la orizontul estic, unde o iluzie optică o face să pară mai mare și mai impresionantă decât atunci când se află mai sus pe cer.