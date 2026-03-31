Luna Roz este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică. Luna Roz va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, dar va apărea pe cer la fel de strălucitoare și marți, 31 martie, și joi, 2 aprilie. Doar miercuri, 1 aprilie, însă, va apărea aproape de Spica, cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioarei.

În noaptea următoare, joi, 2 aprilie, Luna Roz în descreștere va fi la doar 1,8 grade de Spica, potrivit AstroPixels.

Luna Roz este o superlună pentru că se află în cel mai apropiat punct de Pământ, ceea ce o face să pară cu 14% mai mare și cu 30% mai luminoasă decât o lună plină obișnuită. Cea mai bună noapte pentru a o observa va fi 1 aprilie, când va răsări pe cerul estic la apusul soarelui. Este recomandat să verifici orele de răsărit și apus ale Lunii pentru locația ta și să alegi un loc cu vizibilitate bună către orizontul estic.

În trecut, străbunii considerau Luna Roz un simbol pozitiv, asociat cu dragostea, fertilitatea și prosperitatea, fiind un moment potrivit pentru începuturi. Totuși, ca în toate credințele populare, superstițiile erau mixte – unele obiceiuri erau bune de urmat, altele erau de evitat.

În trecut, se credea că este înțelept să plantezi semințe de Luna Roz deoarece tot ceea ce vei semăna va crește mai frumos.

Ia-o de la început. Luna Roz este considerată aducătoare de noroc în relații de orice fel. Și poartă roz! A purta haine roz sau pietre roz, cum ar fi cuarțul roz, în noaptea Lunii Roz poate aduce armonie în relația amoroasă, în prietenii, inclusiv în familie.

Nu în ultimul rând, adună „apă de lună” pentru sănătate. În trecut, se credea că apa pusă afară sub lumina Lunii Roz captează energia magică a primăverii și poate fi folosită apoi când ești bolnav pentru a te însănătoșii mai repede.

Nu te uita în oglindă în noaptea lunii pline. O legendă străveche ne avertizează că oglinzile pot surprinde sufletul celor plecați pe Lumea de Dincolo sub lumina lunii pline. Pe scurt, există posibilitatea să-i vezi în oglindă pe cei iubiți, dar decedați.

Nu te expune direct luminii lunii dacă ești bolnav sau epuizat fizic. În folclorul multor culturi, se spune că lumina puternică a lunii pline poate „intensifica” boala și slăbi și mai mult trupul.

Nu ignora promisiunile făcute sub Luna Plină. În trecut, existau credințe conform cărora jurămintele rostite sub lumina lunii au o „putere de legare”. Dacă nu le duci la bun sfârșit, se vor întoarce împotriva ta într-un mod neașteptat.

Nu vandaliza grădini sau parcuri. Distrugerea naturii în noaptea Lunii Roz era considerată a fi un gest aducător de ghinion.