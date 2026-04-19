BERBEC Această zi de luni, de Paștele Blajinilor, îți poate oferi prilejul să-ți arăți cu multă hotărâre iscusința în fața oamenilor, pe măsură ce încrederea în sine îți crește ca un aluat bine dospit. Poate fi un moment strașnic să te hotărăști asupra unei colaborări ce s-ar putea dovedi de succes ori să pornești tu însuți una nouă. Tot ce ține de hârțogărie, legi sau rânduieli administrative pare să fie binecuvântat de astre, așa că pune mâna pe unelte și acționează acum. Nu-ți pierde vremea cu fleacuri fără rost; mergi direct la miezul problemei și totul ar trebui să curgă pe făgașul cel bun.

TAUR Se pare că cei din jurul tău s-au trezit cu mare poftă de cerințe și exigențe astăzi, dar tu ești singurul care poate să-și păstreze pacea în suflet, indiferent de forfota lor. Ai grijă însă, căci energia ta s-ar putea să-ți joace feste pe parcursul zilei, în funcție de cât de mult te consumi la muncă. Nu te lăsa înduplecat să primești sarcini care nu-ți fac plăcere doar ca să dai bine în ochii lumii. Această dorință de a fi pe placul tuturor te poate conduce direct spre istovire sau spre gâlceavă, așa că mai bine spune „nu” când e cazul. Nu uita de Paștele Blajinilor, împarte.

GEMENI Stelele arată că în această perioadă s-ar putea să simți o ușoară scădere a puterilor, semn că mecanismul tău are nevoie de un pic de repaus. Te-ar ajuta tare mult să te rupi un pic de larma lumii și să te bucuri de clipa de față, fără să te mai gândești la ziua de mâine. Pare să fie o zi în care ar trebui să cauți doar ce-ți face inima ușoară și să fii cu mare băgare de seamă la ce pui în farfurie. Lasă zahărul, tutunul și băuturile tari deoparte, căci sunt dușmanii cei mai mari ai unui trai rânduit. Nu exagera, nu renunța de tot, plăcerile sunt rare.

RAC Luni, de Paștele Blajinilor, s-ar putea să fii privit ca fiind un pic prea iscoditor în treburile altora, așa că încearcă să nu mai bagi nasul peste tot. Mai degrabă ascultă cu luare-aminte ce se vorbește în jur, fără să dai pe față tot ce gândești, căci norocul s-ar putea să-ți bată la poartă prin vreo vorbă auzită din întâmplare. Dacă vei fi discret în purtare și mărinimos, se pare că vei putea trage un folos mare din prilejurile ce se arată. Chiar dacă probabil te încearcă oboseala, nu te opri din drum, dar caută să te duci la culcare mai devreme deseară.

LEU Se anunță o zi de luni grea în bătătură, dar tare interesantă pentru tine, plină de tot felul de învățăminte. De Paștele Blajinilor, sub paza lui Venus, s-ar putea ca inima să-ți tresalte din nou sau să întâlnești pe cineva într-un chip care să te surprindă cu totul. Pare să fie o zi binecuvântată pentru a spune lucrurilor pe nume și pentru a exprima ce simți cu adevărat în adâncul tău. Dacă sentimentele. tale s-au schimbat în ultima vreme, nu le mai ține tăinuite, ci scoate-le la lumina.

FECIOARĂ Ritmul vieții tale pare să se iuțească și se pare că te găsește gata de luptă, cu un spirit de cuceritor cum rar s-a mai văzut. Ai hotărât, se pare, să nu mai fii un personaj de rând în propria viață și pari să fii gata să răstorni munții sau măcar să pornești într-o călătorie mare. Cu toate acestea, te povățuiesc să nu te lași târât în jocurile altora și să nu pornești la drum în treburi riscante astăzi. Rămâi cu picioarele pe pământ și nu întreprinde nimic de o importanță covârșitoare, până nu se mai domolesc apele.

BALANŢĂ S-ar părea că a venit timpul să-ți sufleci mânecile și să te apuci de rânduit legăturile cu oamenii, căci acolo e sporul tău, astăzi. Nu cere însă imposibilul de la ceilalți, căci pretențiile prea mari nu aduc decât amărăciune în suflet; ia lucrurile treptat și fii îngăduitor. Venus îți veghează pașii și îți poate aduce reușite în aproape orice vei încerca să înfăptuiești. Poți fi plin de idei iscusite și pari să cauți să-i faci pe toți fericiți, așa că poate că n-ar fi deloc rău să pui la cale o mică petrecere spre seară.

SCORPION Ziua de luni, de Paștele Blajinilor, se arată a fi una amestecată, dar mai degrabă spornică, dacă știi cum să o abordezi. Rutina ți se poate părea o povară greu de dus, așa că ascultă-ți instinctul și ia-ți un scurt răgaz de la treburile zilnice. Se vede treaba că nu ești în cea mai bună formă fizică, așa că trebuie să-ți regăsești pacea interioară. Folosește liniștea zilei ca să-ți încarci bateriile și să te relaxezi, căci trupul tău s-ar părea că necesită o pauză binemeritată.

SĂGETĂTOR Astrele te îndeamnă astăzi să fii mai blând și mai plin de încredere în cei din jur, arătându-le recunoștința ta sinceră. Deși ești cu urechea plecată la nevoile familiei, poate că a venit momentul să te apleci și asupra planurilor tale personale. Cerul te ocrotește în această zi și te păzește de orice atacuri, fie ele venite din senin sau așteptate, așa că poți păși cu inima ușoară înainte.

CAPRICORN Amintește-ți vorba aceea veche din popor: „câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia”, așa că vezi-ți de rânduiala ta. Ești răspunzător doar pentru faptele tale, așa că nu mai purta poverile întregii lumi pe umerii tăi. Dacă ești cumva mare șef peste oameni, cască bine ochii în cine-ți pui încrederea astăzi. S-ar putea să simți că totul se mișcă prea iute în jurul tău și e posibil să trebuiască să apelezi la ultimele rezerve de energie ca să ții pasul.

VĂRSĂTOR Luni se arată o zi de mare spor pentru cei care conduc, dar poate fi cam anevoioasă pentru cei care trebuie să plece fruntea în fața unei autorități aspre. Apără-ți valorile cu sfințenie și ai mare grijă la vorbele cu cei născuți sub semne de Foc; astăzi e mai bine să stingi focul cu apă și să păstrezi o politețe distantă. Relațiile de fațadă sunt cele mai sănătoase în această zi, ca să nu intri în conflicte inutile.

PEŞTI S-ar părea că-ți începi săptămâna cu o vioiciune de invidiat și cu o bună dispoziție care poate fi molipsitoare pentru cei din jurul tău. Vorbele tale s-ar părea că vor avea greutate și nu vor trece neobservate, fiindcă pari să fii iute la minte și plin de spor în tot ce urmărești. Cauți să aduci o atmosferă caldă la locul de muncă și să-ți împarți entuziasmul cu neamul și cu prietenii. Ziua, de Paștele Blajinilor, poate fi numai bună să pui la cale o ieșire sau o petrecere cu colegii sau cu familia.