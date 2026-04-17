BERBEC Sinceritatea ta ascuțită poate fi astăzi unealta care descurcă o neînțelegere veche, dar ai grijă să nu tai prea adânc în carne vie, căci poți supăra pe cineva pe termen lung. Diplomația face minuni acolo unde brutalitatea face ravagii, așa că îți propun ca activitate să pui punct definitiv unui lucru care îți ocupă timpul degeaba, eliberându-ți spațiul mental pentru noi orizonturi.

TAUR S-ar putea să ai o mie de proiecte care îți bâzâie prin minte și poți simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru a le rândui pe toate. Nu te teme de mărimea sarcinii, ci mai degrabă mergi înainte pas cu pas în finalizarea unei idei dragi, fiindcă nicio planetă nu pare să stea cu adevărat în calea dorințelor tale. S-ar părea că ai stabilit deja obiective noi pentru un nou ciclu, așa că ai încredere că lucrurile nu sunt atât de îngrozitoare pe cât par la prima vedere.

GEMENI Atunci când simți că nu ești prețuit pe măsura inimii tale, tinzi să pui la îndoială tot ce simt ceilalți pentru tine, dar află că influențele planetei Venus par să fie cât se poate de dornice să te asigure de contrariu. Ești iubit cu adevărat, iar dacă gândurile negre îți dau târcoale, sprijinul celui drag poate fi balsamul care îți va potoli orice urmă de teamă. Stelele te sfătuiesc să primești cu inima deschisă o veste bună ce stă să vină, lăsând bucuria să curețe orice rugină a anxietății din sufletul tău.

RAC Sensibilitatea ta pare să fie la cote înalte astăzi și s-ar părea că te mână dorința aprinsă de a fi de folos în bătătura casei sau celor dragi. Deși ai vrea să controlezi tot ce se întâmplă, stelele te povațuiesc să fii mai „zen” și să nu forțezi nicio pârghie a destinului. Decât să te pierzi în curățenia generală sau în aburii din bucătărie, alege astăzi să te plimbi pe îndelete prin natură cu o carte bună în mână, pregătindu-ți spiritul pentru discuțiile viitoare cu oamenii pricepuți cărora vrei să le ceri sfatul.

LEU Sâmbăta aceasta te găsește într-o rânduială deosebită, fiind mult mai așezat și mai destoinic în treburile ce țin de neam și familie. S-ar părea că ai înțeles, ca un meșter iscusit, că poți câștiga mult mai mult dacă încetinești ritmul și lași lucrurile să se așeze de la sine, purtare ce poate fi tare prețuită de cei din jur. Îți propun ca activitate de suflet să petreci momente de tihnă cu cei mai tineri sau cu seniorii familiei, lăsând dragostea și afecțiunea să domnească peste tot timpul tău liber.

FECIOARĂ Această zi de sâmbătă se arată a fi un prilej minunat pentru a aduce schimbări care să îmbunătățească viața în căminul tău, mai ales în cele ale inimii. Prioritatea ta de căpătâi pare să fie să întărești legăturile care contează cu adevărat, iar stelele s-ar părea că-ți dau dreptate, dar te îndeamnă și la moderație. Fiind o zi de odihnă, activitatea ta principală trebuie să fie relaxarea deplină și somnul de refacere, lăsând trupul să se odihnească pentru ca mintea să poată proiecta idealuri rezonabile.

BALANŢĂ Pari să ai niște energie de rezervă astăzi, mânat fiind de dorința de a te bucura de libertate alături de omul pe care îl porți în suflet. Dragostea pare să fie motorul care te poate face să pari mai profund și mai așezat în ochii celorlalți, aducându-ți recunoașterea pe care o meriți. Pentru a-ți păstra mintea limpede și energia curată, îți recomand ca activitate o plimbare lungă urmată de o hidratare temeinică, bând apă din belșug pentru a-ți primeni întreg sistemul.

SCORPION Astăzi ai șanse să reușești să liniștești, fără prea multă trudă, orice ape tulburi din jur, diplomația ta fiind un instrument de mare precizie în fața energiilor contradictorii. Poți fi cel care aduce pacea între cei din jurul tău, dar nu uita să zâmbești mai mult pentru propria ta fericire conjugală. În loc să te aperi mereu, stelele spun să te lași purtat de un strop de nebunie pasională, redescoperind veselia pe o pistă romantică ce-ți poate face inima să bată mai tare.

SĂGETĂTOR Un cer senin peste viața ta sentimentală, iar Luna pare să aducă o primenire binevenită în tot ce ține de iubire. Nu trebuie decât să fii cu luare-aminte la micile semne pe care viața ți le scoate în cale, căci se pare că pot fi ușor de înțeles dacă asculți cu inima. Îți propun ca activitate principală astăzi o evadare mentală, prin mișcare blândă, de tip yoga sau Pilates sau un somn profund, folosind tăcerea și odihna ca pe cele mai bune unelte pentru a-ți rândui energiile lăuntrice.

CAPRICORN Astrele îți șoptesc că s-ar putea să întâlnești pe cineva deosebit în timpul unei călătorii scurte sau chiar să reînnozi o legătură cu o iubire de demult. Oamenii pe care îi vei cunoaște astăzi te pot îmbogăți sufletește, amintindu-ți că ești aici cu un rost anume. Activitatea ta de bază astăzi poate fi chiar această scurtă excursie sau plimbare prin locuri neștiute, acționând în armonie cu tine însuți pentru a atrage succesul spre care țintești.

VĂRSĂTOR S-ar părea că se arată o zi deosebită pentru a lăsa seriozitatea deoparte și a te bucura de tot ce este vesel și sclipitor în viață. Totul pare a fi într-o mișcare continuă, dar asta pare că nu te va deranja, ci te poate ajuta să nu mai iei lucrurile atât de în serios. Seara, ai putea să ieși în oraș și să te pierzi în dans sau socializare, profitând din plin de experiențele distractive și de complicitatea celor pe care îi vei întâlni.

PEŞTI S-ar părea că vin vești bune pentru tine: dacă ai trecut prin perioade tulburi în cuplu, acum pare să fie momentul potrivit să așezi lucrurile la locul lor și să comunici fără teamă. Pari să te simți, în sfârșit, destul de puternic să te eliberezi de poverile de pe suflet și să scapi de tensiunile adunate în timp. Stelele s-ar părea că-ți propun o discuție sinceră și plină de iertare față de partener sau față de cei care ți-au greșit, restabilind echilibrul necesar pentru o pace durabilă.