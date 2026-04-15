BERBEC Această zi de joi pare să fie una cu totul dedicată afacerilor și creșterii veniturilor. Te poți simți gata să sari direct în mijlocul acțiunii, dar mintea ta de inginer se concentrează acum pe metode și strategii complexe, pregătind terenul pentru o revenire în prim-plan. Poate fi o zi laborioasă și probabil destul de tensionată. Chiar dacă ești prins în calcule și planuri, nu uita de cei de acasă; trimite un semn celor dragi, ca să nu stea cu inima strânsă de grija ta.

TAUR S-ar părea că se arată o zi frumoasă, numai bună pentru întâlniri care să-ți dea mai mult chef de viață. Talentele tale par să fie acum sub lumina reflectoarelor, existând șanse mari pentru o recunoaștere publică sau chiar o promovare. Dacă ai ochit de ceva vreme un post, mai ales în administrația publică, acum pare să fie sorocul să-ți trimiți scrisoarea de intenție sau CV-ul. Stelele spun că sunt șanse mari să fii primit cu brațele deschise.

GEMENI Astăzi s-ar părea că ai darul vorbirii și dorința de a te exprima liber, dar ai grijă să nu te înhămezi la prea multe căruțe deodată. Riscul este să te simți copleșit și să nu duci nimic la bun sfârșit. Alege mai degrabă treburi scurte și felurite, iar dacă ai de îndeplinit o sarcină lungă, drămuiește-ți efortul ca să nu te lași păgubaș la jumătatea drumului. Un mecanism care se învârte prea repede riscă să se blocheze.

RAC Stelele par să te povățuiască astăzi cu multă inspirație. Dacă reușești să rămâi cumpătat și nu ridici ștacheta pretențiilor prea sus, poți avea o zi plină de lumină. Bucură-te de plăcerile simple: o gustare făcută cu drag, o îmbrățișare caldă sau o vorbă bună. Poate fi un moment strașnic să-ți faci prieteni noi, având încredere că viața îți poate scoate în cale exact ce ai nevoie.

LEU Ai grijă, căci astăzi pot apărea rivalități sau gelozii care să-ți tulbure liniștea. S-ar putea ca mândria ta de Leu să nu fie de ajuns și va trebui să trudești un pic mai mult pentru a-ți arăta bunăvoința în fața celorlalți. Poate fi cea mai bună cale de a pune capăt vorbelor rele și invidiei. Nu te teme să-ți recunoști vreo greșeală; nu e deloc umilitor, ci dimpotrivă, poți avea doar de câștigat în fața oamenilor.

FECIOARĂ Pari să vrei cu tot dinadinsul să recuperezi timpul pierdut, dar nu-ți lăsa trupul să sufere din cauza hărniciei tale. Planifică totul cu mare atenție înainte de a porni la treabă și, mai ales, învață să mai dai și altora din sarcini – nu poți controla totul de unul singur. Logica ta brici s-ar părea că se împletește frumos cu o simțire mai timidă astăzi, făcând atmosfera ideală pentru a pune pe picioare planuri solide sau pentru a organiza o călătorie departe de casă.

BALANŢĂ Se anunță o zi de joi cu mult spor în cele profesionale și financiare, unde negocierile pot fi încheiate cu un succes răsunător. S-ar putea să pornești pe o cale nouă în muncă sau să devii mai stăpân pe propriile proiecte, ceea ce îți poate aduce profit pe termen lung. Totuși, în dragoste s-ar putea să fii un pic prea egoist sau gelos. Deși ești iscusit în afaceri, ai grijă la punga cu bani, căci stelele te-ar putea împinge să cheltuiești sume mari fără rost.

SCORPION Atitudinea ta de astăzi pare să fie plină de îndrăzneală și încredere. Acest magnetism te poate face foarte atrăgător și poate deschide inima persoanei iubite mai ușor ca niciodată. Dacă ești singur, ieși numaidecât în lume, căci dragostea te poate pândi după colț. În rest, nu mai fi așa țâfnos; ia glumele ca pe niște glume și nu mai sta mereu în defensivă, căci nimănui nu-i plac oamenii care se supără din orice.

SĂGETĂTOR Nu par să se întrevadă greutăți mari la orizont, iar energia ta ar trebui să-ți asigure o zi liniștită. Totuși, nevoia de a te mișca mereu te poate epuiza psihic, încetinindu-ți pașii. Nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma; rânduiește-ți prioritățile cu grijă și nu crede tot ce auzi. Verifică bine vorbele altora înainte de a-ți face o părere, căci ”nu tot ce zboară se mănâncă”.

CAPRICORN Cerul s-ar părea că te invită să ieși din bârlog, poate chiar să faci o mică excursie, căci oamenii pot să-ți caute compania. S-ar putea ca viața să te forțeze să-ți schimbi locul de muncă, mai ales dacă cel de acum nu-ți mai aduce nicio bucurie. Este o etapă de căpătâi în care poți înțelege care este adevărata ta chemare, chiar dacă drumul pare riscant. Spre seară, lucrurile pare că se așază mai calm, lăsându-ți răgaz să te odihnești și să-ți pui ținte noi pe termen lung.

VĂRSĂTOR S-ar putea să te simți copleșit astăzi, simțind greutatea tuturor responsabilităților pe umerii tăi. Deși s-ar putea să-ți placă un pic această importanță, ai grijă să nu te epuizezi până diseară. Încăpățânarea ta de fier te-ar putea băga într-un impas, așa că gândește-te de două ori înainte de a tăia în carne vie. Ferește-te de orice fel de excese; dacă vei alege calea de mijloc, vei avea mult de câștigat.

PEŞTI Cu mintea ta isteață și darul analizei, știi să miroși ofertele bune, mai ales când vine vorba de vreo achiziție imobiliară sau de vreo investiție. Lucrurile care păreau greu de înțeles s-ar părea că ți se arată acum foarte clare, ceea ce poate fi cu mare folos pentru punga ta. Așteaptă-te să primești o veste interesantă, fie prin telefon, fie prin internet. Chiar dacă mâine se anunță o zi și mai bună pentru sentimente, bucură-te de claritatea de astăzi.