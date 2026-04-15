BERBEC Miercuri, se pare că te simți într-o formă deosebit de întreprinzătoare, fiind calm și hotărât să faci din orice întâlnire un câștig. Poate fi o zi strașnică pentru a găsi un partener de afaceri sau pentru a atrage clienți noi, căci pari să ai voința și iuțeala necesară pentru a lua pe sus un climat ce pare cam înțepenit. Poți simți o nevoie adâncă de a te face util, dar ascultă povața unui om trecut prin lume: nu uita de tine, căci stelele spun că ai multe de înfăptuit și ai nevoie de vlagă. Pune puțină apă în vinul entuziasmului și rânduiește-ți timpul cu înțelepciune!

TAUR Această zi s-ar părea că te regăsește cu gândul la punga cu bani și la drumul pe care trebuie să o ia viața ta financiară. Pari să cauți căi să-ți sporești veniturile, fie cerând o mărire, fie căutând izvoare noi de câștig, iar semnele arată că miza financiară poate fi tare rodnică în zilele ce vin. Ca să scapi de o povară care te apasă pe umeri, e posibil să trebuiască să iei hotărâri rapide. Luna pare să-ți fie aliat astăzi, luminându-ți mintea ca să gândești limpede înainte de a păși înainte. O plimbare printr-o grădină te-ar putea ajuta să vezi mai clar rânduiala cifrelor.

GEMENI Forța pare să fie astăzi de partea ta, ca un vânt bun în pânze, ajutându-te să progresezi în tot ce-ți pui în minte. Dacă ești în căutarea unei rânduieli noi la muncă, s-ar putea ca rutina să te plictisească, dar cu un strop de umor o poți preface în ceva original. Sfatul stelelor pare să fie să fii amuzant în orice discuție sau interviu ai avea, căci autoironia este cea mai ascuțită armă a oamenilor deștepți și s-ar putea să le fii tare drag celor care te ascultă. Bucuria acestei Săptămâni Luminate se potrivește de minune cu spiritul tău iscoditor.

RAC Miercuri pare să fie ziua cea mai potrivită să ieși din bârlogul tău și să legi contacte noi și folositoare. Nimic și nimeni nu pare să-ți poată sta împotrivă astăzi, așa că te-ai putea trezi culegând lauri la care doar visai. Rânduiala astrelor dă tărie și durată oricărui contract sau înțelegeri pe care le-ai iscăli astăzi. Poți să observi că vorba ta are greutate, iar cei din jur te pot asculta cu mare luare-aminte. E timpul să strălucești, dar păstrează-ți blândețea caracteristică.

LEU Dacă umbli după o slujbă nouă, calea s-ar putea să fie presărată cu ceva capcane și riști să-ți cheltuiești energia pe rezultate mărunte, ceea ce ți-ar putea amărî sufletul. Dar nu e acesta un motiv să pleci fruntea; ai răbdare, căci roata se poate întoarce la un moment dat. Mai bine apleacă-te spre plăcerile vieții și caută compania unor oameni de ispravă, căci contextul de astăzi favorizează veselia în grup. Chiar și un Leu are nevoie de un moment de răgaz, la umbră, înainte de a porni din nou la vânătoare de oportunități.

FECIOARĂ Pari să fii cu totul aplecat spre ținte care merită osteneala și poate că nu vei fi dezamăgit de câștigurile ce vor veni, căci voința ta răpune orice piedică. La muncă, dacă schimbi ceva în rânduiala lucrurilor, se poate dovedi a fi cu mare folos, iar mintea ta poate va găsi căi să simplifice totul. Tăria ta în fața greutăților te poate face tovarășul de nădejde în orice criză, așa că ai toate motivele să fii mândru de tine. Ești ca un inginer care știe exact unde trebuie pusă picătura de ulei ca tot mecanismul să meargă strună.

BALANŢĂ Entuziasmul și închipuirea ta îi pot fermeca astăzi pe cei din jur, ajutându-te să câștigi puncte prețioase în fața lor. Poate fi un moment bun să vorbești cu încredere și să-ți împarți ideile cu ceilalți; așadar, îndrăznește fără frică. Totuși, ține-ți îndoielile doar pentru tine, ca nu cumva cineva să te pună pe partea greșită a balanței. Parcă se simte ceva nou în aer, pot veni spre tine știri cu tâlc și folos, așa că profită de ele. Caută echilibrul între ce spui și ce păstrezi doar pentru tine.

SCORPION Stelele te povățuiesc să ai încredere în cei din preajmă, căci par să fie sinceri și destul de iscusiți să-ți rânduiască resursele cu folos. Poți să-ți spui și tu părerea, dar la urmă lasă-i pe ei să hotărască drumul. Cerul arată influențe bune în cele financiare, deși s-ar putea să te pregătești pentru niște cheltuieli mai mărișoare care se văd la orizont. Învață arta de a lăsa frâiele din mână, căci uneori ajutorul altora este pârghia de care ai nevoie ca să muți munții.

SĂGETĂTOR S-ar părea că te așteaptă o zi plină de forfotă, cu multe de făcut și foarte puțin timp de stat degeaba. Ai mare grijă de sănătatea ta și nu lăsa stresul să se adune, chiar dacă ești prins în mii de activități. Alungă gândurile negre, căci pesimismul nu-ți folosește la nimic acum, nici măcar dacă meseria ta ar fi să vinzi polite de asigurare. Oamenii pe care îi întâlnești au nevoie de o rază de speranță ca să se deschidă în fața ta. Fii tu acea scânteie de lumină care îi mână pe alții înainte.

CAPRICORN Nu e prima oară când riști să pierzi timpul încercând să fii pe placul tuturor, lucru care, după cum bine știi, e cu neputință. Stelele spun că te-ar putea tenta niște cumpărături cu folos pentru gospodăria sau proprietățile tale. Dă-ți voie să te odihnești un pic de la grijile personale și pune preț pe confortul tău; poate o saltea mai moale sau un scaun care să-ți țină spatele drept la birou. Un meșter bun știe că uneltele și locul de odihnă trebuie să fie de cea mai bună calitate.

VĂRSĂTOR Culoarea acestei zile stă doar în puterea ta de a te mlădia după cum bat vânturile împrejurărilor. S-ar putea ca unii oameni să fie mai căpoși și închiși în idei vechi, dar dacă îi vei privi cu dispreț sau ironie, îi poți îndepărta de tot. Poate fi necesar să mai lași de la tine în fața celor dragi și să faci noi rânduieli în familie, dar nu vei regreta, căci totul poate deveni mai simplu după aceea. Fii precum apa care ocolește pietrele din râu, nu te izbi de ele cu asprime.

PEŞTI Astăzi ai putea să-ți găsești interesul în domenii noi, să cunoști oameni de soi sau să te apuci de un sport sau un curs care să-ți aducă multă mulțumire. Atmosfera pare să fie una rodnică și te îndeamnă să iei inițiative, găsind în cale ta înțelegere, căldură și bunătate. Acea neliniște veche pare să te lase în pace astăzi, dându-ți voie să petreci o zi tihnită și să-ți faci bătătura mai plăcută și mai confortabilă. Bucură-te de acest răgaz al sufletului ca de o zi de sărbătoare prelungită.