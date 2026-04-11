BERBEC

S-ar putea ca în această duminică sfântă să te simți cam la mâna toanelor celor din jur, căci niște preocupări mai puțin pământești plutesc pe deasupra relațiilor și schimburilor tale. Discuțiile de la masa de Paști ar putea fi pline de înțelesuri subiective, între oameni gata oricând să se înduioșeze ori să se aprindă din nimic. Ar fi mare lucru să treci pe la bunicul tău și să-i duci un cozonac rumenit, căci o vizită plină de blândețe i-ar umple inima de bucurie și ți-ar lăsa conștiința curată. Dacă ai vreun nepot adorabil prin preajmă, i-ai putea face un mic cadou sau l-ai putea invita la un film după ce ciocniți ouăle roșii, culegând însutit fericirea de pe chipul lui.

TAUR

Sorocul duminicii te-ar chema să-ți așezi inima lângă cei dragi și să te bucuri de rânduiala mesei de Înviere alături de familie și anturaj. Pari un pic dus pe gânduri și plictisit, poate pentru că sufletul tău simte că se pregătește de o cotitură însemnată în viață. S-ar putea să primești recunoașterea cuvenită pentru truda ta de demult, așa că nu mai amâna nicio hotărâre care îți bate la poartă; mai bine acționează acum. Mare atenție însă la bunătățile de pe masă, căci sănătatea pare să-ți fie un pic cam veștejită și stomacul cam sensibil; ar fi de dorit să guști cu măsură și să te bazezi pe produse naturale. Pârghiile astrelor te-ar îndemna să prețuiești clipa fără să lași grija viitorului să-ți fure bucuria pascală.

GEMENI

Nu te lăsa amăgit de capriciile celor care caută să te tragă de mânecă cu schimbări de dispoziție sau ultimatumuri deșarte chiar în zi de sărbătoare. Tensiunea asta e temporară, ca un nor de ploaie ce trece iute, deci nu te lăsa înghețat de teama de a nu greși în fața celorlalți. Mai degrabă te-ai izola un ceas-două pentru a te decomprima, poate meșterind ceva cu dexteritate, căci artele manuale ți-ar reîncărca bateriile în mod iscusit. Mercur ar putea pune presiune pe vorbele tale, dar ai putea ieși dintr-o problemă grea dacă alegi confruntarea directă și cinstită. Ar fi bine să cauți liniștea unei muzici vechi, de cult, pentru a-ți regăsi pacea sufletească.

RAC

S-ar putea ca duminica Învierii să-ți scoată în cale o problemă cu greutate, dar stelele spun că poți ieși la liman dacă alegi confruntarea directă, fără ocolișuri. Dexteritatea ta și aplecarea spre artele manuale ar putea fi pârghia care să-ți aducă reîncărcarea sufletească de care ai atâta nevoie astăzi. Nu te feri să ajuți la împodobitul mesei sau la vopsitul ouălor, căci migala muncii tale îți poate oferi o scăpare avantajoasă din zbuciumul minții. Luna, stăpâna ta, îți șoptește să cauți tihnă în lucruri făcute cu mâna ta, transformând energia într-o bucurie palpabilă pentru cei dragi. O rugăciune tăcută ori un drum la biserică ți-ar putea așeza inima în matca ei firească.

LEU

S-ar părea că te afli într-o perioadă mai deosebită, unde ai putea fi de o genialitate rară în tot ce întreprinzi sau, din contră, ai putea să dai crezare cui nu merită. Nu începe acțiuni sau pregătiri de masă pe care nu le poți finaliza singur, căci s-ar putea ca ajutoarele solicitate să te lase cu ochii în soare tocmai când ai mai mare nevoie. Spre seară, s-ar putea să simți povara unor obligații uitate, pesemne vreo rânduială sau o promisiune făcută demult. Soarele, mândrul tău patron, îți reamintește că nimic nu este nou sub cer și că lucrurile se uită doar dacă nu e nimeni să ni le amintească. Fii tu cel care păstrează aprinsă lumina tradiției în familie.

FECIOARĂ

Ar fi bine să nu intri în discuții aprinse despre averi, patrimoniu sau moșteniri cu familia în timp ce ciocniți ouăle roșii, căci n-ai vrea să strici armonia praznicului. Pari să fii în era micilor realizări și acumulări, deci păstrează-ți programul neschimbat și bucură-te de noile propuneri ce pot apărea. Nu neglija însă propriul confort nervos; chiar și distracția tumultoasă este un consum de energie care te-ar putea lăsa istovit, dacă nu ești cu măsură. Conjunctura astrală te-ar îndemna spre un colț liniștit unde să guști o felie de pască, protejându-ți liniștea interioară de agitația lumii.

BALANȚĂ

Duminica aceasta, faptele par să conteze mai puțin decât toanele sufletești și subiectivitatea celor din jur, așa că va trebui să navighezi cu mult tact. Chiar dacă simți că te enervezi, doar prin blândețe și bunătate vei putea obține o fărâmă de înțelegere de la cei apropiați. Ar fi de dorit să lași deoparte glumele fizice ori „dispărutul ca măgarul în ceață”, limitându-te mai degrabă la farmecul tău obișnuit pentru a face impresie bună. Venus ar putea veghea peste schimburile tale de idei la masa de Paști, dându-ți un aer de tihnă în fața stărilor de spirit schimbătoare ale neamului. Un cuvânt mângâietor spus la timp va prețui mai mult decât orice cadou.

SCORPION

Conjunctura astrală te-ar putea împinge în această duminică să studiezi ori să aprofundezi subiecte dragi sufletului, poate chiar căutând înțelesuri vechi în tradițiile altor culturi. Setea ta de cunoaștere e sporită acum de gustul pentru ghicitori și secrete, dar ai grijă să nu promiți nimic celor cu care te întâlnești la sărbătoare. Nu uita că loialitatea e lucrul cel mai scump și marfa cea mai rară pe care o poți oferi sau primi. Stelele te-ar putea ghida spre o studiere tăcută a simbolurilor Învierii, găsind în ele o ancoră solidă pentru spiritul tău iscoditor și umanist. Păstrează-ți tăinuite planurile până când sorocul va fi deplin.

SĂGETĂTOR

Dacă drumul Învierii te-a purtat departe de casă, s-ar putea să fie o zi perfectă pentru a stabili relații bune cu tovarășii de călătorie și a face drumul profitabil intereselor tale. Ești foarte iscusit în a le oferi celorlalți exact ce speră sau, după caz, de ce se tem, având un talent rar de a aduce mângâiere atunci când e nevoie. Jupiter ți-ar putea da o putere subtilă în cuvinte, dar ai grijă să nu rănești acolo unde doare, căci resentimentele pot apărea iute în caz de greșeală. Ar fi cu cale să fii precum un pelerin blând care aduce vestea bună, folosindu-ți talentul pentru a uni sufletele la masa comună.

CAPRICORN

S-ar putea să te cuprindă o nevoie intensă de a evada cu gândul spre zări noi, folosindu-ți imaginația pentru a găsi desfătare în această zi de Paști. Vitalitatea ta e la cote înalte și te-ar putea ajuta să gestionezi admirabil chiar și excesele culinare de duminică, ieșind învingător din orice încercare. E un soroc bun să privești în urmă cu o analiză curată a trecutului și să pornești din nou pe baze noi, țintind spre schimbări utile pe termen lung. Saturn te-ar putea sprijini să pui temelii trainice acestor noi începuturi, având totul de câștigat prin realism și voință. Mergi înainte cu încrederea omului care știe că Învierea aduce întotdeauna un nou suflu.

Horoscop Vărsător

Dacă te simți apăsat de banalitatea unei vieți prea previzibile, duminica aceasta este momentul să iei inițiative și să cauți bunăvoința celor din jur. Oamenii par să fie sensibili și receptivi la argumente sentimentale și chiar la idei utopice, așa că nu te teme să-ți împarți visurile la masa de sărbătoare. Ai grijă, însă, să nu jignești din neatenție sau să șochezi prin minciuni gogonate, chiar dacă ești printre prieteni care te cunosc bine. Planetele te-ar putea impulsiona să cauți o cale nouă, ieșind din rutină prin vorbe cu duh care să atingă sufletele sensibile ale mesenilor. Un gest neașteptat ar putea fi scânteia unei noi prietenii.

Horoscop Pești

Sorocul duminicii se arată cam haotic, atât prin purtarea oamenilor, cât și prin starea vremii, așa că mai bine ai rămâne în „acvariul” tău tihnit. Deși idei și concepte noi îți plutesc prin minte, ai grijă să nu devii prea aprig sau lipsit de pragmatism în discuțiile de la masa de Înviere. Nu este încă vremea pentru schimbări esențiale în viața ta, așa că mai bine ai lăsa timpul să găsească soluțiile cele mai bune. Pârghiile cerului te-ar putea îndemna să privești cu îngăduință capriciile celorlalți, găsind liniștea în tăcere și în bucuria simplă a ciocnitului ouălor, fără a forța nota schimbării.