Vrancea dă campionul mondial la aritmetică mentală. Un elev de 9 ani din Focșani a rezolvat 100 de calcule în trei minute fără nicio greșeală

Un elev al Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” din Focșani a câștigat titlul mondial la aritmetică mentală în cadrul competiției WAMAS 2026, organizată la Istanbul. Daniel Sava, în vârstă de 9 ani, a rezolvat 100 de calcule mentale în doar trei minute, fără nicio greșeală. Concursul a reunit peste 400 de copii din 16 țări. Reușita sa a fost evidențiată și de primarul municipiului Focșani.

Focșani își adaugă un nou motiv de mândrie după ce Daniel Sava, elev în vârstă de 9 ani al Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”, a devenit campion mondial la aritmetică mentală în cadrul competiției World Association of Mental Arithmetic Schools (WAMAS) 2026, organizată la Istanbul.

Potrivit primarului municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, copilul a ocupat primul loc într-o competiție la care au participat peste 400 de concurenți din 16 state, după ce a rezolvat 100 de calcule mentale în doar trei minute, fără nicio greșeală.

Mesajul transmis de edil evidențiază atât performanța obținută în competiția internațională, cât și parcursul impresionant al elevului până la această reușită.

„Din Focșani, din inima Vrancei, un copil a reușit să cucerească lumea prin inteligență, perseverență și disciplină. La doar 9 ani, Sava Daniel, elev al Școlii Gimnaziale ‘Anghel Saligny’, a devenit Campion Mondial la Aritmetică Mentală în cadrul competiției WAMAS 2026 de la Istanbul, unde peste 400 de copii din 16 țări și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile. În doar 3 minute, Daniel a rezolvat 100 de calcule mentale, fără nicio greșeală. O performanță extraordinară, care vorbește de la sine despre o minte sclipitoare și despre sute de ore de pregătire, disciplină și răbdare. Daniel este campion național la șah blitz, component al lotului național de șah, deținător al unui record mondial în aritmetică mentală și laureat la numeroase competiții internaționale. Povestea lui ne dovedește că marile performanțe nu țin de vârstă și nici de locul din care pornești, ci de curajul de a visa, de dorința de a munci și de oamenii care cred în tine”, a transmis edilul pe pagina sa de Facebook.

Succesul obținut la Istanbul completează un palmares impresionant pentru Daniel Sava, care în ultimii ani a acumulat numeroase distincții atât în competițiile naționale, cât și în cele internaționale dedicate aritmeticii mentale.

Elevul este multiplu campion național la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală SmartyKids, cea mai mare competiție de profil din România, și a obținut numeroase premii la concursuri internaționale de specialitate.

Aritmetica mentală este o metodă de calcul care urmărește dezvoltarea memoriei, atenției, concentrării și gândirii logice, prin efectuarea rapidă a operațiilor matematice fără utilizarea calculatorului sau a altor instrumente de calcul.

Competențele dezvoltate prin această disciplină s-au reflectat și în rezultatele sportive ale lui Daniel Sava. Acesta este campion național la șah blitz, face parte din lotul național de șah și se numără printre cei mai valoroși tineri șahiști ai României, după rezultatele obținute la Campionatul Național Individual de Șah pentru copii și juniori din acest an.