Bacalaureat 2026, 2 iulie. Subiecte și Barem. Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării

Examenul național de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu penultima probă scrisă din sesiunea de vară. Absolvenții de liceu susțin astăzi examenul la disciplina la alegere a profilului și specializării, etapă care, pentru majoritatea candidaților, reprezintă și ultima probă scrisă din această sesiune. Excepție fac elevii care au studiat în limbile minorităților naționale, aceștia urmând să susțină vineri examenul la Limba și literatura maternă.

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, aproape 131.000 de candidați sunt înscriși la probele scrise ale examenului de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026.

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate de Capital.ro.

Candidații de la filiera teoretică, profilul real, pot opta pentru Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, în timp ce absolvenții profilului umanist aleg una dintre disciplinele Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

Accesul în centrele de examen se face între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. După intrarea în săli, elevii sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar până la ora 9:00 sunt informați cu privire la regulile de desfășurare a examenului. Distribuirea subiectelor începe la ora 9:00, iar timpul efectiv de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care fiecare candidat primește subiectele.

Ministerul Educației menține reguli stricte pentru toate probele scrise. Lucrările trebuie redactate exclusiv cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru realizarea desenelor și schemelor este permis doar creionul negru. La proba de Geografie sunt admise doar instrumentele de desen necesare rezolvării subiectelor.

În sala de examen este interzisă introducerea telefoanelor mobile, tabletelor, ceasurilor inteligente, dispozitivelor electronice de stocare sau comunicare, precum și a manualelor, dicționarelor, notițelor ori a altor materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, candidații nu pot intra cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete, acestea fiind lăsate în spațiile special amenajate.

Autoritățile atrag atenția că simpla deținere a unui obiect interzis este suficientă pentru eliminarea din examen, chiar dacă acesta nu este utilizat. Candidații eliminați nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

În ziua precedentă, când s-a desfășurat proba obligatorie a profilului, Ministerul Educației a aplicat o măsură excepțională pentru elevii care nu au reușit să ajungă la timp din cauza fenomenelor meteorologice severe.

Potrivit instituției, 17 candidați au susținut examenul începând cu ora 13:00, folosind subiecte de rezervă. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat că această decizie a fost luată pentru a garanta egalitatea de șanse tuturor absolvenților afectați de condițiile meteo nefavorabile și de problemele de trafic generate de furtunile din ultimele zile.

După examenul de astăzi, sesiunea de probe scrise continuă vineri, 3 iulie, cu testarea la Limba și literatura maternă, destinată exclusiv absolvenților care au studiat în limbile minorităților naționale. Pentru ceilalți candidați, examenul scris se încheie odată cu proba de joi.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, începe etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, procedură care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Conform regulamentului de organizare a examenului, sunt declarați promovați candidații care obțin minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6. Cei care nu îndeplinesc aceste condiții vor avea posibilitatea să participe la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026.