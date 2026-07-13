Măsuri fără precedent la Bac? Ministerul Educației ia în calcul mandate de percheziție corporală pentru candidații suspectați

Ministerul Educației analizează posibilitatea înăspririi măsurilor de combatere a fraudelor la examenul de Bacalaureat, după incidentul petrecut într-un centru de examen din județul Alba. Ministrul Educației, Mihai Dimian, afirmă că actuala metodologie conține deja prevederi pentru verificarea candidaților suspectați de fraudă, însă nu exclude măsuri suplimentare, inclusiv colaborarea cu procurorii pentru emiterea unor mandate de percheziție corporală.

Un caz petrecut în timpul examenului de Bacalaureat a readus în prim-plan dezbaterea privind eficiența măsurilor de prevenire a fraudelor. Incidentul s-a produs într-un centru de examen din Câmpeni, județul Alba, unde un candidat a fost suspectat că folosea un dispozitiv electronic pentru a primi răspunsuri în timpul probei.

Potrivit inspectorului școlar general al județului Alba, Cornel Sandu, profesorii supraveghetori au solicitat sprijinul unui polițist pentru verificarea elevului. În momentul în care agentul a încercat să intervină, candidatul ar fi refuzat controlul și i-ar fi spus: „Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat”.

În cele din urmă, elevul nu a fost îndepărtat din sala de examen, iar situația a ridicat semne de întrebare privind instrumentele legale pe care le au la dispoziție autoritățile pentru a interveni în astfel de cazuri.

În urma incidentului, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj pe Facebook în care a precizat că nu a analizat personal toate detaliile cazului, însă a subliniat că metodologia examenelor naționale include deja prevederi referitoare la verificarea candidaților suspectați de tentativă de fraudă.

„Nu am analizat personal această situație, dar dacă este adevărată atunci există prevederi în metodologie (se poate verifica la intrarea în sală și nu se permite accesul sau se poate aplica art. 11 alin. (6), având în vedere prevederile art. 11 alin. (4)). Dar, dacă, în urma experiențelor este nevoie de mai mult atunci putem colabora și direct cu procuratura pentru emiterea mandatelor de percheziție corporală, caz în care consecințele asupra persoanei nu sunt doar cele menționate în metodologia noastră de examen ci și cele de natură penală”, a scris ministrul Educației.

Declarația ministrului deschide posibilitatea unor modificări ale procedurilor aplicate la examenele naționale, dacă autoritățile vor concluziona că actualele reguli nu sunt suficiente pentru prevenirea tentativelor de fraudă.

Potrivit lui Mihai Dimian, implicarea procurorilor și emiterea unor mandate de percheziție corporală ar reprezenta o măsură excepțională, aplicabilă în situațiile în care există suspiciuni serioase privind încălcarea regulilor examenului. Într-un asemenea scenariu, persoanele implicate nu s-ar confrunta doar cu sancțiunile prevăzute de metodologia examenului, ci și cu eventuale consecințe de natură penală.

Cazul de la Câmpeni este de așteptat să fie analizat de autorități, iar concluziile ar putea sta la baza unor modificări ale regulilor privind organizarea examenelor naționale în sesiunile viitoare.