Bacalaureat 2026, calendar oficial. Actele necesare pentru înscrierea la Bacalaureat

Bacalaureat 2026. În acest an, „examenul maturității” vine cu un calendar oficial care schimbă ritmul obișnuit al pregătirilor pentru elevi și profesori. Iată toate datele esențiale pe care trebuie să le cunoști pentru a nu rata niciun pas important al Bacalaureatului.

Înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 2 iunie–4 iunie, potrivit unui ordin recent publicat de Ministerul Educației în Monitorul Oficial.

Conform procedurii oficiale, perioada de înscriere pentru sesiunea iunie–iulie este una foarte scurtă, desfășurându-se pe parcursul a doar trei zile. În plus, aceasta coincide cu finalul cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a, programat tot pentru data de 4 iunie. Din acest motiv, atât elevii, cât și secretariatele unităților de învățământ vor trebui să se mobilizeze rapid pentru completarea și depunerea documentelor necesare înscrierii.

Pentru candidații care vor susține examenul în sesiunea de toamnă, înscrierile se vor desfășura în perioada 14 iulie–21 iulie, conform calendarului oficial transmis de Ministerul Educației.

Sesiunea iunie – iulie, probele de competențe

2 iunie – 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;

8 iunie – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

10 iunie – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

11 iunie – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

15 iunie – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

Sesiunea iunie – iulie, probele scrise

29 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 iulie – 9 iulie: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 iulie – 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

Sesiunea iulie – august, probele de competențe

14 iulie-21 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3 august – 4 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

4 august – 5 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

6 august – 7 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

5 august – 6 august: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

Sesiunea iulie – august, probele scrise

10 august: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

11 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

13 august: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

18 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

19-20 august: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august: Soluționarea contestațiilor;

24 august: Afișarea rezultatelor finale.

Pentru înscrierea la examenul de Bacalaureat, absolvenții claselor a XII-a sau a XIII-a trebuie să depună la secretariatul unității de învățământ pe care au absolvit-o un dosar care să conțină documentele necesare pentru validarea înscrierii. Acestea includ cererea-tip de înscriere, pusă la dispoziție de unitatea școlară sau descărcată din formatul oficial, completată corect și semnată de candidat.

De asemenea, dosarul trebuie să cuprindă certificatul de naștere și actul de identitate, prezentate în copie certificată „conform cu originalul” de către secretariatul școlii. Este necesară și foaia matricolă pentru clasele a IX-a–a XII-a sau a IX-a–a XIII-a, eliberată de liceu, document care confirmă încheierea situației școlare.

În cazul în care candidatul solicită recunoașterea și echivalarea unor examene cu recunoaștere internațională sau a celor susținute în cadrul liceului, la dosar trebuie atașat și certificatul de competență lingvistică sau digitală, în copie.

Pentru candidații proveniți din promoțiile anterioare, pot fi solicitate și documente suplimentare, precum adeverințe care să ateste faptul că nu au susținut examenul de mai mult de două ori în regim gratuit.

O modificare recentă a regulamentului privind examenul de Bacalaureat, introdusă prin Ordinul de Ministru nr. 3.739/2026 și publicată la data de 29 aprilie, riscă să genereze confuzie în rândul elevilor și al cadrelor didactice. Noul act normativ prevede două regimuri distincte pentru echivalarea probei de competențe digitale, cunoscută drept proba D, însă nu precizează în mod clar criteriile de aplicare pentru fiecare situație.

Potrivit noilor prevederi, elevii care dețin certificate cu recunoaștere europeană pentru competențe digitale pot solicita echivalarea probei D, fiind astfel exceptați de la susținerea acesteia. Totuși, procedura a devenit mai complexă, fiind introduse două modalități diferite de depunere a solicitării: una prin care cererea scrisă este însoțită de o copie legalizată a certificatului și alta în care cererea este însoțită de o copie validată sau verificată digital.

Această abordare dublă nu este explicată suficient de clar în textul normativ, ceea ce a dus la nelămuriri în rândul candidaților și al profesorilor. De asemenea, metodologia în vigoare face trimitere la articole care enumeră certificatele acceptate, însă nu detaliază în mod explicit ce tip de procedură se aplică fiecărei categorii de documente.

Pentru a evita problemele în procesul de înscriere și echivalare, candidații și profesorii diriginți trebuie să acorde o atenție deosebită tipului de echivalare solicitat, anexei care trebuie completată, verificării valabilității și recunoașterii certificatului prezentat, precum și necesității validării digitale a documentelor.

Elevii care solicită echivalarea probelor scrise pe baza premiilor obținute la olimpiade internaționale sau a certificărilor recunoscute la nivel internațional trebuie să depună cererea de înscriere împreună cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 2b sau 2c. În cazul certificatelor ECDL, ICDL sau IC3, este necesară completarea Anexei 2d, iar aprobarea solicitării se face doar după verificarea și validarea digitală a documentelor.