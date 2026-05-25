Raluca Turcan afirmă că problemele de comportament și conflictele din unitățile de învățământ nu mai pot fi privite exclusiv ca abateri disciplinare, ci trebuie analizate și din perspectiva sănătății emoționale a copiilor și adolescenților.

„Violenţa din şcoli nu mai poate fi tratată ca o simplă problemă de disciplină. În spatele conflictelor, agresivităţii şi lipsei de atenţie există o criză tot mai gravă de sănătate emoţională în rândul copiilor şi adolescenţilor. După numeroase consultări cu psihologi, profesori, specialişti în educaţie şi sănătate mintală, am iniţiat şi depus o nouă propunere legislativă care urmăreşte să transforme şcoala într-un spaţiu mai sigur, mai echilibrat şi mai adaptat realităţilor actuale”, anunţă deputatul PNL Raluca Turcan.

Deputatul liberal susține că statisticile privind dependența digitală și utilizarea excesivă a rețelelor sociale în rândul elevilor indică o problemă majoră care afectează inclusiv climatul din școli și capacitatea profesorilor de a desfășura actul educațional în condiții normale.

„România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMS privind utilizarea problematică a reţelelor sociale la adolescenţi, iar peste 22% dintre copiii români între 11 şi 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon”, explică deputatul PNL.

Raluca Turcan arată că specialiștii consultați în elaborarea proiectului au semnalat efectele directe pe care dependența de telefon și social media le are asupra comportamentului elevilor, asupra atenției și asupra relațiilor sociale din mediul școlar.

„Specialiştii ne-au explicat foarte clar: dependenţa de telefon şi social media afectează atenţia, autocontrolul, toleranţa la frustrare şi capacitatea de relaţionare. În multe şcoli, profesorii ajung să petreacă mai mult timp gestionând conflicte şi emoţii decât predând. De aceea, această lege nu înseamnă doar interzicerea telefoanelor în şcoli”, subliniază Raluca Turcan.

Proiectul depus de Raluca Turcan prevede un set mai amplu de măsuri care vizează atât reducerea conflictelor și a agresivității din școli, cât și crearea unui cadru considerat mai sigur pentru elevi și cadre didactice.

Potrivit inițiativei legislative, una dintre cele mai importante măsuri este limitarea accesului la telefoane mobile inclusiv în timpul pauzelor, nu doar în timpul orelor de curs. De asemenea, proiectul prevede monitorizare audio-video în situațiile în care specialiștii consideră necesară implementarea unor astfel de măsuri.

În același timp, proiectul include consiliere psihologică pentru elevii care prezintă probleme emoționale sau comportamente de risc, dar și o implicare mai puternică a părinților în gestionarea relației dintre familie, copil și școală.

Raluca Turcan afirmă că măsurile propuse urmăresc și introducerea unor reguli clare și aplicate unitar în toate unitățile de învățământ, pentru a evita diferențele dintre școli în ceea ce privește gestionarea situațiilor de violență sau a utilizării telefoanelor mobile.

Ea susține că specialiștii consultați consideră că accesul permanent la telefon menține elevii într-un proces continuu de stimulare digitală, fără posibilitatea unei reconectări reale la activitățile școlare și la relațiile directe cu colegii.

„Specialiştii consideră că accesul la telefon trebuie limitat şi în timpul pauzelor, deoarece altfel elevii rămân într-un ciclu continuu de stimulare digitală, fără timp real pentru reglare emoţională, socializare directă şi reconectare la procesul de învăţare. În acelaşi timp, ştim că simpla interdicţie nu este suficientă. Soluţia reală înseamnă reconstruirea relaţiilor dintre copii, familie şi şcoală: mai mult sport, activităţi de grup, lectură, socializare reală şi profesori pregătiţi pentru reglare emoţională. Această iniţiativă legislativă este despre siguranţa copiilor, despre sănătatea lor emoţională şi despre readucerea echilibrului în şcoală”, menţionează Raluca Turcan.

Principalele măsuri incluse în proiectul depus de Raluca Turcan: