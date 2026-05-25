Cum a reușit mișcarea națională “Și Eu Trăiesc Sănătos!”SETS să se dezvolte și să aibă impact timp de 15 ani, într-o societate care este în continuă schimbare?

Dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé South-Eastern Europe:

Mișcarea Națională SETS a crescut odată cu generațiile de copii și cu nevoile lor reale. Când am pornit la drum în acest program, în 2011, vorbeam în principal despre alimentație echilibrată și prevenirea obezității infantile. Astăzi, discutăm despre starea de bine a copiilor în sens complet: nutriție, mișcare, somn, igienă personală, echilibru emoțional, timp de calitate petrecut cu familia și prietenii, grijă pentru natură și relații sănătoase. Tocmai această abordare holistică a făcut ca miscarea noastră națională să rămână mereu actuală și atractivă. SETS este parte din programul nostru global Nestlé for Healthier Kids. Potrivit acestuia, investiția în educația pentru formarea stilului de viată sănătos al copiilor nu este doar o responsabilitate socială, este un angajament pe care l-am luat pentru un viitor mai bun al tinerei generații.

Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat în cei 15 ani SETS, alături de Fundația PRAIS?

Nicoleta Tupiță:

Am învățat că schimbările reale se construiesc în timp și prin comunități. Niciun copil nu își schimbă obiceiurile singur. În Mișcarea Natională SETS, profesorii, părinții, specialiștii și comunitățile locale lucrează împreună. Această colaborare extraordinară a transformat informația în comportamente sănătoase și durabile. Faptul că în majoritatea lor, profesorii implicați confirmă impactul pozitiv al programului ne arată că educația non-formala făcută cu știință și pasiune poate avea efecte măsurabile în viața de zi cu zi a copiilor. Toate acestea ne-au mobilizat an după an sa diversificăm instrumentele educationale SETS, activățile, să comunicăm direct cu profesorii, elevii și familiile acestora direct și în cadrul platformelor dedicate social-media, cu publicul general. Suntem mereu prezenți, alături de ei!

Ce înseamnă pentru Nestlé faptul că SETS face parte din inițiativa globală „Nestlé for Healthier Kids”?

Nicoleta Tupiță:

Înseamnă că experiența pe care o construim de 15 ani în România contribuie prin rezultate masurabile la misiunea globală a programului Nestlé for Healthier Kids: aceea de a ajuta milioane de copii să adopte un stil de viață sănătos încă din primii ani de viață. Suntem mândri că Miscarea Natională SETS a fost apreciată din primii ani în rețele internaționale dedicate prevenirii obezității infantile și că este multiplu premiată local. Țară noastră beneficiază astăzi de acest program național pe care dorim să il dezvoltăm continuu, care demonstrează că educația non-formală pentru un stil de viață sănătos poate produce schimbări reale și poate deveni un exemplu de bună practică la nivel internațional.

După 15 ani de SETS, care considerați că este cea mai mare realizare a mișcării?

Silvia Bucur, Președinte Fundația PRAIS

Cea mai mare realizare este că am reușit să transformăm educația pentru un stil de viața sănătos într-o experiență atractivă și apropiată de copii. Nu am creat doar alt fel de lecții, ci obiceiuri, emoții și experiențe memorabile. Copiii învață prin joc, concursuri, activități sportive, provocări creative și acees la platforme digitale moderne. Faptul că sute de mii de elevi, familiile lor s-au implicat activ în Mișcarea Națională SETS timp de 15 ani, ne confirmă importanța acestui program. În urma chestionarului aplicat cadrelor didactice participante, 99,8% dintre respondenți – profesori, au confirmat că părinții elevilor au apreciat foarte mult impactul SETS, motiv pentru care au susținut direct implicarea copiilor.

SETS a fost recunoscut internațional drept model de bună practică. Ce face programul diferit?

Silvia Bucur:

SETS este un program educațional social-marketing, care nu dă lecții copiilor, ci îi implică direct în experiente multidisciplinare, care îi mobilizează. Am construit metodologii moderne de învătare, adaptate generațiilor digitale. În plus, programul funcționează pe baza unui parteneriat public-privat solid, alături de instituții educaționale. Este o mișcare vie, care se adaptează permanent la nou și care pune accent pe prevenție. Studiul de impact SETS arată că 99,7% dintre respondenți – cadre didactice – consideră că participarea la activitățile SETS i-a ajutat pe elevi să adopte obiceiuri de viață sănătoase.

Cum vedeți viitorul SETS în următorii ani?

Silvia Bucur:

Viitorul SETS înseamnă consolidare și extindere – astăzi fiind prezenți în 208 localităti din 30 de județe si Municipiul București, 434 de scoli. Continuarea digitalizării, o implicare și mai mare a comunităților locale. Vedem un interes tot mai mare din partea profesorilor și părinților legat de educația pentru un stil de viată echilibrat, care contribuie direct la starea de bine a tinerei genetații. Ne dorim, fiind parte din programul global Nestlé for Healthier Kids, ca fiecare copil din ciclul primar de scoală să poată avea acces la cunoștințele și instrumentele noastre moderne “learning by doing” care în cadrul SETS le pot influența pozitiv dezvoltarea. După 15 ani, energia mișcării nationale SETS este mai puternică decât la început!