Extinderea rechemării vizează două loturi de lapte praf din gama NAN, destinate sugarilor, produse larg utilizate de părinți în primele luni de viață ale copiilor.

Produse vizate de rechemare:

NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31 decembrie 2027

NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31 decembrie 2027

Autoritățile subliniază că retragerea este una preventivă și are ca scop eliminarea oricărui risc potențial pentru sănătatea sugarilor.

Motivul rechemării îl reprezintă necesitatea de a asigura un nivel nedetectabil de cereulidă, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Această toxină este cunoscută pentru faptul că poate provoca toxiinfecții alimentare, manifestate prin greață, vărsături și crampe abdominale, simptome care pot fi deosebit de periculoase în cazul sugarilor.

Noile metode de testare introduse la nivel european permit identificarea mult mai precisă a unor urme de contaminare, chiar și la niveluri extrem de scăzute, motiv pentru care Nestlé România a decis să extindă măsura inițială de rechemare.

ANSVSA recomandă părinților și îngrijitorilor care au achiziționat produsele din loturile menționate să nu le utilizeze sub nicio formă. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, iar contravaloarea acestora va fi restituită integral.

Anunțul oficial de rechemare a fost publicat atât pe site-ul ANSVSA, cât și de retailerul Kaufland, care a pus la dispoziție lista tuturor magazinelor din rețea în care au fost comercializate aceste produse, pentru a facilita procesul de returnare.

Extinderea rechemării în România se înscrie într-un context mai amplu, la nivel european. La data de 6 ianuarie 2026, gigantul elvețian Nestlé a anunțat retragerea voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, din mărcile SMA, BEBA și NAN, în mai multe state europene, printre care Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța.

Măsura a fost luată după identificarea unei posibile contaminări cu o toxină care poate provoca simptome digestive, iar autoritățile din fiecare stat au activat mecanismele de alertă rapidă pentru protejarea consumatorilor.

ANSVSA acționează în acest caz în calitate de coordonator național al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (SRAAF), mecanism prin care informațiile despre produse cu potențial risc sunt transmise rapid către public și către operatorii economici. Gestionarea efectivă a situațiilor care implică produse destinate sugarilor revine Ministerului Sănătății, în colaborare cu producătorii și retailerii.