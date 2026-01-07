Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precizează că rechemarea produselor a fost inițiată ca măsură de prevenție, pentru a elimina orice potențial risc pentru sănătatea sugarilor.

Potrivit comunicatului ANSVSA, decizia a fost luată deoarece „siguranța și bunăstarea sugarilor reprezentând prioritatea absolută” a companiei.

Reprezentanții Nestlé România arată că suspiciunea de contaminare are legătură cu o neconformitate identificată la nivelul lanțului de aprovizionare.

„Din prudență maximă, Nestlé România a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost imediat oprită”, se arată în comunicatul companiei.

Nestlé subliniază că, până în prezent, nu au fost raportate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile respective.

Consumatorii care au achiziționat formulele de lapte praf vizate sunt sfătuiți să nu le administreze copiilor și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate. Clienții vor primi integral contravaloarea produselor, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Pentru informații suplimentare, compania a pus la dispoziție:

numărul gratuit 0800 863 785, disponibil de luni până vineri, între orele 09:00–18:00;

adresa de e-mail: contact@ro.nestle.com.

Aceasta este a doua rechemare de formule de lapte praf pentru sugari realizată de Nestlé România în ultimele luni. În decembrie 2025, compania a retras de pe piață două produse – NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis – după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție ale fabricii de origine.

Cereulida este o toxină termo-rezistentă produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Aceasta poate provoca simptome acute de toxiinfecție alimentară, precum greață, vărsături și crampe abdominale, care apar rapid după ingestie.

Food Standards Agency avertizează că această toxină nu este distrusă prin fierbere sau alte tratamente termice, ceea ce înseamnă că riscul poate persista chiar și atunci când formula de lapte este preparată corect, conform instrucțiunilor.