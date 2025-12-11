Nestlé România a transmis că a stabilit inițierea rechemării ca urmare a detectării bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție utilizate pentru fabricarea unor loturi de lapte praf. Compania a precizat că măsura este una voluntară și preventivă, iar toate informațiile au fost comunicate autorităților, precum și lanțurilor comerciale unde produsele au ajuns la raft.

În informarea publicată de ANSVSA, instituția confirmă că acțiunea privește strict loturile identificate de producător și că restul produselor din gama Nestlé NAN rămân sigure pentru consum. Autoritatea subliniază că nu există dovezi privind extinderea contaminării dincolo de loturile incluse în notificare.

Procesul de rechemare a fost realizat în colaborare cu retailerii care au comercializat produsele vizate. În categorii sunt menționați operatori precum Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, aceștia fiind obligați să retragă imediat de la vânzare cutiile de lapte praf aparținând loturilor indicate și să afișeze anunțurile de rechemare în spațiile de vânzare.

Lista completă a produselor vizate este publicată astfel încât părinții să poată identifica rapid cutiile aflate în pericol de contaminare. Rechemarea cuprinde mai multe loturi ale produselor NAN 1 Comfortis și NAN 1 Optipro, în variantele de 800 g și 400 g.

Pentru sortimentul NAN 1 Comfortis 800 g, sunt incluse:

Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027

Pentru NAN 1 Optipro 800 g, loturile vizate sunt:

Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

În plus, pentru varianta NAN 1 Optipro 400 g, este afectat:

Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Compania explică faptul că această selecție exactă de loturi a fost realizată pe baza urmăririi trasabilității și a rezultatelor confirmate în urma verificărilor efectuate în fabrică. Celelalte produse din aceeași gamă, dar fabricate pe alte linii, nu sunt vizate de nicio restricție.

Autoritățile menționează că Bacillus cereus este o bacterie prezentă în mod natural în mediul înconjurător, dar care, în anumite condiții, poate provoca îmbolniri alimentare. În cazul produselor destinate sugarilor, contaminarea este tratată cu maximă precauție, deoarece sistemul imunitar al acestora este mai vulnerabil.

Specialiștii descriu manifestările tipice ale intoxicației cu această bacterie prin simptome gastro-intestinale, precum greață, vărsături și episoade de diaree. Detectarea contaminării direct pe linia de producție justifică decizia de retragere a loturilor, chiar dacă nu au fost raportate cazuri clinice asociate acestor produse.

Nestlé precizează că investighează punctual cauza apariției bacteriei, pentru a preveni situații similare în viitor și pentru a asigura conformitatea procesului de producție.

Pentru familiile care au achiziționat deja cutii aflate în loturile vizate, ANSVSA recomandă oprirea imediată a consumului. Instituția solicită consumatorilor să returneze produsele la magazinele de unde au fost cumpărate, punctând faptul că procedura este simplă și nu necesită prezentarea bonului fiscal.

Retailerii implicați – Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour – sunt obligați să restituie integral contravaloarea produselor. Această regulă se aplică indiferent de stadiul ambalajului, atâta timp cât cutia aparține unui lot inclus în rechemare.

În comunicarea oficială, producătorul subliniază că regretă incidentul și că prioritatea este siguranța consumatorilor. Procesul de rechemare rămâne în derulare până la finalizarea recuperării tuturor unităților vizate.