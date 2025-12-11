Reprezentanții principalelor organizații agricole din România solicită președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea care prevede creșterea impozitelor pentru sectorul agricol începând cu 2026. Aceștia avertizează că noile taxe ar putea duce la falimentul multor ferme, inclusiv a afacerilor de familie și a micilor procesatori.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește Federația Națională Pro Agro, LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal și Asociația Forța Fermierilor, subliniază că adoptarea actului normativ fără o analiză serioasă a impactului economic pune în pericol stabilitatea întregului sector.

Organizațiile cer șefului statului să folosească dreptul de a solicita reexaminarea legii, pentru a permite elaborarea unui text care să ia în considerare realitățile economice și capacitatea fermierilor de a susține noile obligații fiscale.

„Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, formată din Federaţia Naţională Pro Agro, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV şi Asociaţia Forţa Fermierilor – AFF, a luat act, cu îngrijorare, de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul viitor. În urma deciziei de ieri, miercuri – 10 decembrie, a Curţii Constituţionale a României, singura speranţă a fermierilor români este acum la Preşedintele României, domnul Nicuşor Dan. În numele fermierilor reprezentaţi, AAC face apel către şeful statului să nu promulge legea impozitelor în acest an, oferind agriculturii, dar şi întregii societăţi româneşti, o gură de oxigen după un val de măsuri care, în ultima jumătate de an, au adus scumpiri ce au destabilizat viaţa tuturor. Facem apel la Preşedintele României să facă uz de dreptul său de a solicita reexaminarea actului adoptat de către Parlament. Acest demers va oferi timpul necesar pentru elaborarea unui text care să ţină cont de realităţile economice şi mai ales de posibilitatea fermierilor şi nu numai de a susţine toate creşterile propuse”, se arată într-un comunicat de presă al AAC.

Reprezentanții fermierilor atrag atenția că agricultura românească a traversat deja un an dificil, afectată de secetă, creșteri de taxe și introducerea unor noi impozite, precum taxa pe stâlp. În aceste condiții, majorarea suplimentară a impozitelor pentru solarii, depozite de cereale sau ciupercării ar putea împovăra iremediabil producătorii.

Reprezentanții fermierilor au declarat că agricultura românească a încheiat un an complicat, în care producătorii au suportat deja introducerea taxei pe stâlp, creșterea taxelor pe muncă și o secetă severă care a lăsat multe județe fără producții la culturile de bază, precum porumb, floarea-soarelui și soia.

Aceștia au subliniat că, în acest context, majorarea impozitelor ar împovăra și mai mult fermierii, afectând întregul sector. Totodată, au reamintit decidenților că fermierii reprezintă baza economiei și că fără sprijinul lor, stabilitatea economică și siguranța alimentară a țării sunt în pericol.

În plus, au atras atenția că, într-un context de război la graniță și de incertitudine privind politica europeană de sprijin pentru agricultură, presiunile fiscale succesive asupra sectorului constituie un act de iresponsabilitate și un atac la securitatea agroalimentară națională.