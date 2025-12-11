Premierul Ilie Bolojan a precizat, miercuri seara, că adoptarea bugetului de stat pentru anul viitor este programată la finalul lunii ianuarie. El a explicat că Executivul depinde de adoptarea unor legi esențiale pentru stabilitatea fiscală.

„Final de ianuarie. Depindem de procedurile parlamentare, depindem de adoptarea tuturor legilor, care să ne permită, așa cum v-am spus, să avem un buget care este predictibil, care ne duce către respectarea țintei, în așa fel încât să ne reducem deficitul și care creează condiții pentru dezvoltare din a doua jumătate a anului următor, atunci când și inflația ar trebui să scadă la un nivel mult mai mic decât este astăzi”, a declarat premierul la B1 TV.

Bolojan a subliniat că Guvernul urmărește un buget construit pe reguli clare, care să permită reducerea deficitului și revenirea treptată a indicatorilor macroeconomici la un nivel sustenabil.

Întrebat despre afirmația președintelui Nicușor Dan – care a spus că va promulga bugetul doar dacă se ține cont de referendumul de la București –, premierul a explicat ce presupune solicitarea venită de la Palatul Cotroceni.

„Da, referendumul de la București, de fapt, propune ca impozitele care se colectează de la bucureșteni să fie împărțite într-o formulă echitabilă prin Consiliul General”, a spus Ilie Bolojan, amintind că distribuirea fondurilor în Capitală a fost de multe ori influențată de jocuri politice.

El a arătat că situația actuală este rezultatul unor ani în care resursele au fost direcționate în funcție de relațiile politice dintre primarul general și primarii de sector:

„Ce trebuie să recunoaștem deschis? În ultimii 20 de ani, cel puțin de când urmăresc ce se întâmplă în administrație, împărțirea resurselor Capitalei s-a făcut pe baza unei dispute între primarul general și primarii de sector. Când primarul general era de la partidul de guvernământ avea o poziție mai importantă, lua o parte mai mare din bani. Când primarii de sector erau mai puternici (…) ponderea mai mare se ducea la primăriile de sector”, a explicat premierul.

Bolojan a subliniat că distribuirea corectă a fondurilor ar trebui să țină cont exclusiv de responsabilitățile fiecărei administrații:

„Cert este că banii în București trebuie distribuiți în așa fel încât să ajungă la Primăria Generală sau de sector, care are în responsabilitate gestionarea problemelor respective (…) Deci, practic, banii ar trebui să urmeze problemele de rezolvat”, a punctat acesta.

Premierul a adăugat că formula menționată de președinte reflectă voința bucureștenilor: