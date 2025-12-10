Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că susține ideea unirii forțelor de centru-dreapta, dar a subliniat că procesul nu se poate realiza imediat. Premierul a explicat că o astfel de coagulare presupune reformarea partidelor, promovarea competenței și implicarea unor membri noi, ceea ce necesită timp și efort.

„E greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta, dar personal sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al reformării partidelor, aducând oameni noi, promovând oamenii competenţi din interior, calificând oamenii, tratând lucrurile cu responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan, la B1 TV, miercuri seară, după ce a fost întrebat dacă îl preocupă coagularea dreptei în politica din România.

Potrivit lui Bolojan, acest proces nu vizează doar consolidarea partidului pe termen scurt, ci și recuperarea încrederii cetățenilor în politica de dreapta. În opinia sa, o acțiune bine planificată și responsabilă poate aduce beneficii electorale pe termen mediu și lung.

Premierul a explicat că o coagulare reușită a partidelor de centru-dreapta ar putea contribui la recâștigarea încrederii alegătorilor. Această chestiune este considerată esențială, având în vedere nivelul scăzut de încredere în toate formațiunile politice, conform observațiilor sale.

„Dacă vom face asta în anii următori, şansa să recâştigăm încrederea unora este mai mare. Dacă nu, ştim care este gradul de încredere, din păcate, în toate partidele politice, în lumea politică şi e cert că, dacă nu facem aceste lucruri, nu putem să le recâştim încrederea”, a precizat Bolojan.

Aceste declarații subliniază că succesul politic nu poate fi obținut doar prin alianțe formale, ci necesită o strategie coerentă de reformă internă și promovare a competenței. Bolojan atrage atenția că fără aceste măsuri, percepția publicului față de partidele de dreapta va rămâne negativă, iar procesul de consolidare va fi dificil.

Rezultatele recente din Capitală au oferit un exemplu concret despre cum colaborarea între politicieni poate influența scena politică. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general, a câștigat scrutinul din 7 decembrie beneficiind de susținerea unor lideri importanți, inclusiv Ludovic Orban și Vlad Gheorghe, care și-a retras candidatura în favoarea liberalului.

Această susținere este percepută în mediul politic ca un semnal pentru o posibilă coagulare a forțelor de dreapta. Experiența din Capitală arată că alianțele și susținerile strategice pot avea efecte directe asupra rezultatelor electorale și pot constitui un punct de pornire pentru consolidarea partidelor de centru-dreapta la nivel național.

De asemenea, implicarea liderilor politici în sprijinirea candidaților comuni arată că există o disponibilitate reală pentru dialog și coordonare între formațiuni. Această deschidere poate fi un factor determinant în viitoarele procese electorale, având potențialul de a influența percepția alegătorilor și de a întări coeziunea partidelor de centru-dreapta.