Premierul Ilie Bolojan a transmis că, în 2026, nici pensiile și nici salariile bugetarilor, inclusiv ale profesorilor, nu vor fi majorate, măsurile de indexare urmând să fie reluate abia din 2027.

Șeful Executivului a explicat că situația bugetară și nivelul ridicat al dobânzilor la care România se împrumută nu permit acordarea unor drepturi suplimentare anul viitor. În paralel, premierul a subliniat că absorbția fondurilor europene reprezintă principalul instrument pentru sprijinirea economiei aflate în dificultate.

În privința veniturilor din sistemul public, Ilie Bolojan a precizat că bugetul pe 2026 nu oferă spațiu pentru creșteri salariale sau majorări de pensii. El a afirmat că, atâta timp cât România se confruntă cu deficite ridicate și depinde de credite scumpe pentru finanțarea cheltuielilor, prioritatea rămâne evitarea risipei și consolidarea regulilor fiscale.

Premierul a adăugat că plafonarea salariilor din sectorul public se va încheia anul viitor, iar din 2027 ar urma să intre în vigoare un mecanism de indexare.

„E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare în orice domeniu, cât timp avem deficitele pe care le avem, cât timp orice ban, pe care îl folosim în diferite domenii, îl împrumutăm la dobânzi foarte mari. Să nu risipim banii, să dăm reguli, să absorbim fonduri europene. Din toamna anului viitor, din 2027, se pot pregăti măsuri pentru relansare. Plafonarea salariilor în sectorul public se va opri anul viitor. Din 2027, se va trece la o indexare”, a declarat Ilie Bolojan.

Pe subiectul pensiilor, Bolojan a spus că acestea nu vor fi indexate la 1 ianuarie, conform legislației deja adoptate, dar a punctat că nu se vor reduce.

El a menționat că bugetul nu va fi finalizat până la sfârșitul anului, în condițiile în care România va încheia 2025 cu un deficit de 8,4%, aspect pe care l-a legat de credibilitatea țării pe piețele internaționale.

„Conform legislației pe care am adoptat-o deja. (Pensiile) nu vor scădea, dar nici nu se vor majora. (…) Bugetul nu va fi gata până la finalul anului. Terminăm cu 8,4% deficit. Ține de credibilitatea României”, a mai precizat șeful Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a mai fost întrebat dacă România se află în recesiune. El a explicat că economia traversează o perioadă dificilă, marcată de încetinirea creșterii și chiar de scăderi în unele trimestre, influențate atât de măsurile interne adoptate de Guvern, cât și de contextul economic global, inclusiv evoluțiile din Germania.

Bolojan a spus că doar datele Ministerului Finanțelor de la începutul anului viitor vor confirma dacă țara se află sau nu în recesiune tehnică, însă a admis că România a înregistrat o scădere economică și a exprimat speranța că aceasta nu va continua.

„Cu siguranță suntem într-o situație în care datorită măsurilor care au fost luate de către Guvern, pe de o parte, datorită dinamicii economice pe care am avut-o începând de anul trecut, datorită perturbațiilor economice globale din care și noi facem parte existând niște efecte importante ale situației din anumite țări europene, Germania asupra României, am avut o scădere economică. Aceasta este realitatea. Sper să ne menținem într-un trend în care să nu mai scădem”, a afirmat prim-ministrul.

În ceea ce privește măsurile de stimulare economică, premierul a subliniat că principalul impuls pe termen scurt îl constituie absorbția celor 10 miliarde de euro disponibile prin PNRR până în toamna anului viitor. El a afirmat că ministerele lucrează deja la efectuarea plăților necesare pentru a accelera această absorbție, considerată esențială pentru creșterea economică.

Totodată, Bolojan a insistat asupra menținerii disciplinei fiscale și a arătat că dorește ca în 2026 să fie reduse sau chiar eliminate impozitele pe cifra de afaceri, despre care a spus că afectează companiile mari cu profitabilitate redusă și limitează investițiile.

Premierul a transmis că predictibilitatea fiscală rămâne o prioritate și că obiectivul Guvernului este crearea unui cadru care să permită relansarea economiei din 2027.