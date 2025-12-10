Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, după anunțul privind amânarea deciziei Curții Constituționale asupra legii pensiilor magistraților, că își păstrează încrederea în validarea proiectului, întrucât consideră că acesta respectă toate prevederile constituționale.

Bolojan a explicat că astfel de hotărâri sunt întotdeauna dificile și nu se iau cu ușurință, fie că este vorba despre instituțiile statului sau despre negocierile din coaliția de guvernare.

Proiectul asumat de Guvern aduce modificări importante față de forma inițială, în special prin extinderea perioadei de tranziție către vârsta standard de pensionare.

Premierul a arătat că, în locul unui interval de 10 ani, noua variantă prevede o tranziție de 15 ani, timp în care vârsta de pensionare pentru magistrați ar urma să crească gradual de la aproximativ 48 de ani, cât este în prezent, până la 65 de ani.

Ilie Bolojan a explicat că schema presupune ca fiecare generație să lucreze cu un an mai mult, astfel încât, la finalul perioadei, sistemul să se alinieze standardelor generale.

„Asta înseamnă că în fiecare an, următoarea generaţie de magistraţi va mai lucra încă un an în curs, în aşa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Întrebat cum va proceda dacă judecătorii CCR resping pentru a doua oară proiectul, premierul a afirmat că nu ia în calcul un asemenea scenariu, fiind convins că textul legislativ este în conformitate cu Constituția.

Ilie Bolojan a subliniat că preferă să aștepte deliberările programate pentru seara zilei de 28 decembrie înainte de a discuta eventuale alternative.

„Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituţionale, dar haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a insistat asupra faptului că deciziile cu impact major, precum reforma pensiilor specialilor, sunt complexe și presupun negocieri dificile, atât în interiorul coaliției, cât și în spațiul public.

El a afirmat că nu vede în amânarea CCR o strategie politică, ci rezultatul firesc al complexității temei, care cere asumare, coerență și perseverență.

Ilie Bolojan a atras atenția că, în orice partid, există tentația de a calcula riscurile electorale ale unor măsuri sensibile, ceea ce poate conduce la întârzieri sau la reticență în adoptarea unor soluții ferme.

El a adăugat însă că, în contextul actual, responsabilitatea față de situația României trebuie să prevaleze, iar deciziile necesare trebuie asumate chiar dacă nu sunt populare.

„Întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor. Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune, mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor. Deci, nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii. (…) Orice calcul pe care îl face o forţă politică, că un anumit tip de propunere i-ar prejudicia imaginea, i-ar crea probleme în relaţiile cu propriul electorat, duce la amânări, duce la rezistenţă şi duce la alte abordări. (…) Eu cred însă că aici, toţi cei care suntem pe poziţii, ştim ce înseamnă astăzi situaţia României, ştim ce responsabilitate avem, şi în afară de dificultatea de a lua decizii, cu toate amânările, la un moment dat, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru anumite decizii”, a mai spus premierul Ilie Bolojan în cadrul podcastului Friendly Fire, găzduit de Moise Guran și Vlad Petreanu.

Curtea Constituțională a decis miercuri să amâne pronunțarea asupra sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea care modifică regulile de pensionare și formula de calcul pentru magistrați. Noul termen stabilit este 28 decembrie, dată care cade într-o duminică.