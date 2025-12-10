În mesajul transmis pe contul de Facebook, președintele Nicușor Dan a precizat că a urmărit integral documentarul Recorder, subliniind că materialul readuce în prim-plan teme discutate de ani de zile în spațiul public cu privire la justiție.

El arată că, deși reacțiile emoționale apar firesc după vizionarea unor astfel de informații, demersurile concrete sunt cele care pot schimba situația din sistemul judiciar. Președintele insistă că problema nu poate fi abordată doar prin critici generale, ci prin măsuri asumate și evaluate în interiorul sistemului.

Șeful statului a adăugat că apreciază modul în care realizatorii documentarului au reușit să explice teme complexe pe înțelesul publicului.

„Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție. În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante”, spune el.

El a vorbit și despre influența factorului politic în evoluția sistemului judiciar, menționând că diminuarea luptei anticorupție și numirile cu caracter politic au influențat funcționarea instituțiilor și percepția publică asupra acestora. Președintele notează că societatea discută de mult timp despre situația din justiție, însă fără a observa suficientă voință la nivelul instituțiilor responsabile pentru a aborda problemele în profunzime.

„În al doilea rând, nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, mai scrie Nicușor Dan.

În același timp, președintele insistă că soluția nu poate veni exclusiv din exterior, ci trebuie conturată chiar în interiorul sistemului.

„Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție. Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate”.

În continuarea mesajului său, președintele formulează o serie de întrebări privind absența unor reacții mai ferme din partea sistemului de justiție în fața problemelor semnalate de-a lungul timpului. El pune accent pe faptul că responsabilitatea pentru clarificarea situațiilor semnalate revine chiar celor care lucrează în domeniu.

„Cine strânge probele și cine face sesizările? De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp? Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim? Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii? De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?”.

Aceste întrebări sunt prezentate în contextul în care președintele consideră că mecanismele interne ar fi trebuit să genereze mai devreme semnale oficiale, investigații sau măcar abordări sistematice ale problemelor structurale.

El indică faptul că lipsa acestor reacții arată o reticență sau o dificultate în asumarea internă a situațiilor semnalate, deși majoritatea profesioniștilor din sistem sunt, în opinia sa, persoane dedicate și de bună-credință. Șeful statului explică faptul că a inițiat deja un proces de analiză instituțională.

„Așa cum am spus, am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție. Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit”.

Președintele sugerează că un astfel de raport ar putea oferi pentru prima dată o imagine sistematizată asupra dificultăților din interior și ar putea sta la baza unor recomandări sau măsuri viitoare. El adaugă că migrarea discuțiilor din spațiul public într-un cadru instituțional ar permite clarificarea faptelor și analizarea lor pe baze obiective.

În cea de-a doua parte a mesajului, președintele reia apelul la responsabilitate profesională, subliniind necesitatea unei participări active a celor care lucrează în sistem. El precizează că majoritatea magistraților sunt profesioniști integri, însă implicarea lor este esențială pentru a depăși blocajele existente.

„Discutăm cu magistraţi. Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină şi îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie şi o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraţilor sunt oameni serioşi, de bună-credinţă. E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Şi îi asigur, la rândul meu, de implicare şi bună-credinţă pentru a aduce justiţia acolo unde şi-o doresc românii”.

Acest apel subliniază dorința președintelui de a stimula dialogul direct cu magistrații și de a încuraja participarea lor activă la identificarea soluțiilor. El menționează explicit că și instituția prezidențială își asumă implicarea, însă fără a înlocui responsabilitatea internă a sistemului.

Mesajul președintelui vine după apariția documentarului „Justiție capturată”, în care Recorder prezintă o serie de mărturii și situații referitoare la modul în care sistemul judiciar ar fi fost influențat de grupuri de interese formate din magistrați și politicieni.

Autorii materialului afirmă că au încercat să explice mecanismele prin care un pilon esențial al democrației a ajuns să fie vulnerabil la influențe din interior și din exterior, iar materialul include mărturii pe care jurnaliștii le descriu ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

Documentarul a redeschis discuțiile publice despre reformarea justiției, independența instituțiilor și responsabilitatea actorilor implicați. Reacția șefului statului se înscrie în acest cadru, încercând să ofere atât o evaluare a situației, cât și un apel la implicare pentru profesioniștii din domeniu.