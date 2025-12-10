Curtea Constituțională a României urmează să analizeze, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la noul proiect guvernamental privind pensiile magistraților, inițiat de Executivul condus de Ilie Bolojan.

Decizia judecătorilor de la Instanța supremă a fost luată săptămâna trecută, cu unanimitate de voturi, în cadrul Secțiilor Unite, unde toți cei 102 magistrați prezenți au votat pentru sesizarea CCR.

În comunicatul remis presei, ICCJ subliniază că proiectul creează un regim juridic dezavantajos și discriminatoriu pentru magistrați.

Instanța consideră că legea atacată afectează independența justiției, elimină treptat pensiile de serviciu pentru magistrați și este incompatibilă cu standardele internaționale și jurisprudența CJUE și CEDO. De asemenea, legea folosește termeni neclari, prezintă lacune normative și ignoră deciziile anterioare ale CCR, încălcând principiul supremației Constituției.

„Anulează de facto pensiile de serviciu, creând pentru magistrații care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data intrării în vigoare a legii reducerea până la anulare a caracterului pensiei de serviciu, iar pentru generațiile viitoare va deveni chiar inferioară celei din sistemul public de pensii. Legea încalcă independența justiției raportat la standardele statutului stabilite prin Deciziile CJUE, CEDO și ale CCR. Toate aceste instanțe au pronunțat decizii exprese și explicite care fac ca soluția legislativă să fie incompatibilă cu garantarea independenței justiției. Legea încalcă decizii anterioare ale CCR care au sancționat expres soluții normative identice cu cele cuprinse în proiectul actual și prin aceasta încalcă principiul supremației Constituției și caracterului obligatoriu al deciziilor CCR”, consideră Instanța supremă.

Judecătorii mai arată că proiectul nu oferă nicio fundamentare financiară solidă. În prezent, din totalul de peste 200.000 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, 90% aparțin sistemului de apărare și ordine publică, în timp ce restul de aproximativ 10.000 sunt magistrați, grefieri, funcționari parlamentari sau personal diplomatic.

Pentru plata pensiilor acestora se alocă anual 2,2 miliarde de lei, comparativ cu peste 14 miliarde de lei pentru pensiile militare. ICCJ critică, astfel, expunerea de motive a proiectului, considerând-o mai degrabă un instrument de comunicare publică decât o justificare riguroasă a necesității schimbărilor legislative.

Proiectul guvernamental prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate. Această limitare a fost criticată de magistrați, care solicită ca pensia să fie apropiată de ultimul salariu încasat. Consiliul Superior al Magistraturii a emis aviz negativ față de proiect.

Aceasta este a doua încercare a Guvernului de a reforma pensiile magistraților. Primul proiect a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, deoarece Executivul nu solicitase, în termenul legal, avizul CSM, deși acesta are doar rol consultativ.